Colombia

Por qué solo uno de cada cuatro trabajadores en Colombia logra pensionarse: informe da malas noticias para hombres y mujeres

Un documento de Asofondos expuso cómo la falta de empleo formal y los vacíos en cotizaciones afectan el acceso a una jubilación digna, lo que deja a la mayoría de la población sin protección en la vejez

Guardar
Tanto hombres como mujeres son
Tanto hombres como mujeres son afectados por la informalidad laboral - crédito Colprensa

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) presentó un informe que dejó en evidencia la gravedad de la informalidad laboral y el impacto directo que tiene en el acceso a una pensión digna para millones de colombianos. El informe, titulado “La Informalidad a lo Largo del Ciclo de Vida”, fue dado a conocer en el Gran Foro “Informalidad, cómo construir soluciones que impulsen el empleo formal y la productividad”, organizado por Anif, Asocajas y Asofondos, en el que se revelaron cifras alarmantes sobre la realidad del mercado laboral y el futuro pensional del país.

De acuerdo con el estudio, tres de cada cuatro trabajadores en Colombia pasan más de un tercio de su vida laboral en condiciones de desempleo o informalidad, es decir, sin hacer aportes al sistema pensional. Como resultado, solo uno de cada cuatro trabajadores logra cumplir los requisitos para acceder a una pensión al final de su vida laboral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sobre esto, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, fue enfático al señalar que “la informalidad es un problema actual y a futuro, una bomba de tiempo para la vejez de millones de colombianos”. Manifestó que “cada año que no coticen atenta contra un retiro y vida dignos en su etapa de retiro”.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos,
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, mostró preocupación por el alto índice de informalidad en Colombia - crédito @AnifCO/x

El informe destaca que la principal causa de la baja cobertura pensional en Colombia no radica en el diseño del sistema de pensiones, sino en las fallas estructurales del mercado laboral. La alta informalidad y el desempleo recurrente impiden que los trabajadores acumulen las semanas de cotización necesarias para pensionarse, lo que se traduce en una vejez precaria para la mayoría.

Lagunas laborales y su impacto en la pensión

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la existencia de “lagunas laborales”, es decir, periodos prolongados en los que los trabajadores no cotizan al sistema pensional.

Según el gremio, tres de cada cuatro trabajadores enfrentan estos vacíos, acumulando más de un tercio de la vida laboral sin aportar. Estas lagunas reducen de manera muy drástica el monto de la pensión: si se lograran subsanar, los trabajadores podrían acceder a pensiones entre un 50% y un 70% más altas.

Cotizar a pensión es clave
Cotizar a pensión es clave para tener un ahorro durante la vejez - crédito Shutterstock

El informe también revela que:

  • Uno de cada cuatro trabajadores cotizó menos del 4% del tiempo desde el inicio laboral
  • La mitad de los trabajadores cotizó menos del 25% del tiempo necesario para pensionarse.

La situación es aún más crítica entre las mujeres:

  • La mitad cotizó menos del 23% del tiempo.
  • Solo una de cada cuatro ha cotizado más del 62% del tiempo requerido.

Por ejemplo, una mujer de 30 años que empezó a cotizar a los 22 debería haber acumulado ocho años de cotización, pero en promedio solo cotizó 1,8 años.

En el caso de los hombres, la mitad cotizó menos del 27% del tiempo, y solo uno de cada cuatro cotizó más del 67%. Un hombre de 30 años que inició su vida laboral a los 22 debería haber cotizado ocho años, pero en promedio solo ha cotizado 2,2 años.

La informalidad: un problema persistente

Aunque en la última década se observó cierto progreso en la reducción de la informalidad, los niveles siguen siendo muy altos y afectan a la mayoría de los colombianos en algún momento de su vida laboral. Dicha realidad también tiene efectos negativos en la productividad, la estabilidad económica y el bienestar social del país.

La informalidad laboral en Colombia
La informalidad laboral en Colombia supera el 50% - crédito Dane

Los expertos reunidos en el foro coincidieron en que la solución pasa por atacar las raíces de la informalidad y el desempleo, mediante políticas que impulsen la formalización, la productividad y la generación de empleo de calidad. La creación de incentivos para la formalización, la reducción de cargas tributarias para las pequeñas empresas y la promoción de la educación y capacitación laboral son algunas de las estrategias propuestas.

Un llamado a la acción

Asofondos insistió en que el abordaje de esta problemática debe centrarse en cinco pilares:

  • Formalidad.
  • Rentabilidad.
  • Ahorro.
  • Participación.
  • Empleo.

Asofondos dice que solo por medio de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, y la implementación de políticas integrales, será posible revertir la tendencia y garantizar que más colombianos puedan acceder a una pensión digna en el futuro.

Temas Relacionados

TrabajadoresPensiónFondos de PensiónPensionadosHombresMujeresColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Los detalles secretos de la compra de Cayo Norman, la isla que el cartel de Medellín convirtió en un emporio criminal

Entre 1978 y 1982, el colombo-alemán era quien mandaba en lo que se convirtió en el “centro de la cocaína sudamericana”

Los detalles secretos de la

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Pijao va ganando con dos goles en El Campín

Los ibaguereños son punteros del grupo B con cuatro unidades, pero los cardenales están abajo por solo un punto y un resultado cambiará muchas cosas en las semifinales

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Las finalistas tienen una compleja labor, pues deben conquistar el paladar de los jurados con un menú completo

EN VIVO | Final de

Nanis Ochoa reapareció en redes tras someterse a delicada cirugía, importante para su salud

La modelo colombiana sorprendió a sus seguidores al mostrar el resultado de una intervención que mejoró su salud y apariencia, luego de semanas de ausencia y especulación sobre su estado físico

Nanis Ochoa reapareció en redes

Docente fue asesinada en plena conmemoración contra la violencia de género en Cartagena

El agresor le disparó a la víctima y luego atentó contra su vida a plena luz del día

Docente fue asesinada en plena
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Final de

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Nanis Ochoa reapareció en redes tras someterse a delicada cirugía, importante para su salud

Esta sería la millonaria suma que se llevará la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 2025’: habrían filtrado algunos detalles

Davo Xeneize es viral en Colombia por su reacción al escuchar ‘La quemona’: quedó en shock

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Pijao va ganando con dos goles en El Campín

Real Cundinamarca abrió boletería para hinchas del Cúcuta de cara a final del Torneo BetPlay en Bogotá: estos son los precios

La selección Colombia tiene condiciones para pelear por el mundial de 2026, según exfigura Tricolor: “Ojalá que llegue a la final”

Yamil Bukele sentenció el futuro de Hernán Darío Gómez en la selección de El Salvador tras fracaso en las eliminatorias

Hugo Rodallega está a la par de Lionel Messi: el delantero igualó al argentino en prestigioso listado tras su triplete