Colombia

Medellín abrió convocatoria para 11.614 cupos en educación superior pública para 2026: así puede participar

Nuevas oportunidades académicas llegan con la convocatoria de la alcaldía, que incluye beneficios económicos y programas innovadores en instituciones reconocidas

Guardar
La Alcaldía de Medellín abre
La Alcaldía de Medellín abre convocatoria para 11.614 cupos en pregrado y posgrado en instituciones públicas del distrito - crédito Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín abrió la convocatoria para acceder a 11.614 cupos en programas de pregrado y posgrado en tres instituciones de educación superior públicas del distrito: ITM, Pascual Bravo y Colmayor.

La oferta educativa, vigente para el primer semestre de 2026, se consolida como una de las estrategias centrales para fortalecer el ingreso, permanencia y graduación de miles de jóvenes y adultos en educación superior, así como para fomentar la equidad y la transformación social en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de la agencia Sapiencia, los interesados podrán acceder al programa Matrícula Cero, que en esta convocatoria dispone de 46.000 beneficios y una inversión superior a $37.000 millones destinada a aliviar los costos de matrícula y ampliar las oportunidades para la comunidad estudiantil.

El director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, afirmó: “Con esta amplia oferta académica y el fortalecimiento del acceso, la permanencia y graduación, a través de programas como Matrícula Cero, el Distrito reafirma su compromiso y fortalecimiento con la educación superior pública como motor de desarrollo, equidad y transformación social”.

ITM lidera la oferta educativa
ITM lidera la oferta educativa con 8.272 cupos y elimina el cobro del PIN de inscripción para aspirantes - crédito Alcaldía de Medellín

La Institución Universitaria ITM lidera la oferta con 8.272 cupos, distribuidos en 7.596 para pregrado y 676 para posgrados. Este centro académico ha eliminado el cobro del PIN de inscripción y pone a disposición de los aspirantes más de 60 programas, incluyendo carreras en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Física, Marketing, así como una Especialización en Bioinformática y el Doctorado en Ciencia y Tecnología. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de diciembre.

El rector de la I.U. ITM, Alejandro Villa Gómez, destacó: “Tenemos una oferta diversa, pertinente, con calidad. Contamos con cinco nuevos programas como Ciencia y Tecnología de los Alimentos, así como el Doctorado en Ciencia y Tecnología. Hay muchas oportunidades para matricularse y escoger un programa con calidad”.

El Colegio Mayor de Antioquia
El Colegio Mayor de Antioquia dispone de 1.942 cupos en programas como Comunicación Social, Ingeniería Comercial y Biotecnología - crédito Alcaldía de Medellín

El Colegio Mayor de Antioquia suma 1.942 cupos, de los cuales 1.780 corresponden a pregrado con programas en Comunicación Social, Ingeniería Comercial, Tecnología en Gestión de Procesos de Repostería y Panificación, Tecnología en Gestión Ambiental y Biotecnología. Las inscripciones, que finalizarán el 26 de noviembre, tienen un costo de $103.400 para pregrados y $123.700 para posgrados.

Por su parte, la I.U. Pascual Bravo ofrece más de 1.400 cupos en pregrado y posgrado, con una especialidad en programas tecnológicos e ingenieriles. Entre su portafolio destacan Ingeniería Administrativa, Tecnología en Gestión Logística, Profesional en Gestión del Diseño y Técnica Profesional en Fabricación Digital e Impresión 3D. El proceso de inscripción, cuyo PIN cuesta $91.000, estará habilitado hasta el 5 de diciembre.

La I.U. Pascual Bravo ofrece
La I.U. Pascual Bravo ofrece más de 1.400 cupos en carreras tecnológicas e ingenieriles, con inscripción abierta hasta el 5 de diciembre - crédito Alcaldía de Medellín

La secretaria de Educación también recordó que para el primer semestre de 2026 se proyecta la entrega de 46.667 beneficios para el pago de matrícula, con recursos provenientes del programa Matrícula Cero, permitiendo a estudiantes nuevos y antiguos de ocho instituciones públicas con sede en Medellín cursar sus estudios sin costo de matrícula. Estas instituciones son:

  • Institución Universitaria ITM
  • I.U. Pascual Bravo
  • Colegio Mayor de Antioquia
  • Universidad de Antioquia
  • Tecnológico de Antioquia
  • Politécnico Jaime Isaza Cadavid
  • Universidad Nacional sede Medellín
  • IU Digital

Para postularse por primera vez, los aspirantes deben acreditar que nacieron o residen desde mínimo un año en el distrito, matricular al menos ocho créditos académicos y diligenciar el formulario en sapiencia.gov.co.

En caso de renovación del beneficio, es obligatorio haber aprobado un mínimo de ocho créditos en el periodo académico anterior financiado por Sapiencia, inscribir al menos ocho créditos para el nuevo semestre, mantener un promedio acumulado igual o superior a 3.0 y continuar como estudiante activo. El formulario de postulación estará disponible hasta el 6 de febrero de 2026, a las 4:00 p. m.

Temas Relacionados

Educación superior Medellín Sapiencia ITM Pascual Bravo Colegio Mayor de Antioquia Universidad de Antioquia Matrícula Cero BecasColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Las finalistas tienen una compleja labor, pues deben conquistar el paladar de los jurados con un menú completo

EN VIVO | Final de

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Zambrano reveló por qué no funcionó su relación con Isa

Los participantes optaron por mantener una amistad, pese al acercamiento romántico

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Pijao va ganando en El Campín

Los ibaguereños son punteros del grupo B con cuatro unidades, pero los cardenales están abajo por solo un punto y un resultado cambiará muchas cosas en las semifinales

EN VIVO Santa Fe vs.

Tensión en Nápoles: pelotazo y desmayo para Kevin Medina con el Qarabag en la Champions League

El colombiano quedó noqueado en pleno partido en el estadio Diego Armando Maradona, donde el líder de la Serie A ganó por 2-0 y se acercó a los octavos de final

Tensión en Nápoles: pelotazo y

Critican a mamá de Blessd por aparición en su concierto en Bogotá: “Solo ahora que él es famoso”

Uno de los momentos más comentado de la noche fue el abrazo que le dio la mujer al cantante antes de subir a tarima, lo que provocó reacciones encontradas entre seguidores

Critican a mamá de Blessd
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Final de

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Zambrano reveló por qué no funcionó su relación con Isa

Critican a mamá de Blessd por aparición en su concierto en Bogotá: “Solo ahora que él es famoso”

Altafulla reveló su mayor ‘red flag’ en el amor y desató rumores sobre Karina García: ”Estábamos intentando una relación formal"

Nanis Ochoa reapareció en redes tras someterse a delicada cirugía, importante para su salud

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Pijao va ganando en El Campín

Tensión en Nápoles: pelotazo y desmayo para Kevin Medina con el Qarabag en la Champions League

Falcao habría tomado una decisión sobre su futuro en el fútbol y el retiro: “Está analizando”

América de Cali lanzó 2x1 para llenar el Pascual Guerrero frente al DIM: los escarlatas aún tienen chances

Real Cundinamarca abrió boletería para hinchas del Cúcuta de cara a final del Torneo BetPlay en Bogotá: estos son los precios