Madre de 17 años permitía que su bebé fuera abusada por su pareja: vecinos grabaron los vejámenes

Las autoridades actuaron tras recibir pruebas de vecinos que documentaron los hechos, logrando la aprehensión de ambos implicados y asegurando la protección de la niña de casi dos años bajo custodia del Icbf

La joven de diecisiete años reconoció haber facilitado los abusos cometidos por su pareja sentimental contra su hija menor, lo que podría derivar en su internamiento en un centro especializado mientras avanza el proceso penal - crédito prensa Policía Metropolitana de Barranquilla

La intervención de la comunidad de Villa Anillo en el suroccidente de Barranquilla resultó determinante para que las autoridades lograran la aprehensión de una adolescente de 17 años, señalada de haber permitido que su hija, una niña de un año y once meses, fuera víctima de abusos sexuales por parte de su pareja sentimental.

La reacción de los vecinos, que documentaron los hechos con grabaciones de sus teléfonos móviles, permitió a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación identificar y capturar al presunto agresor, así como iniciar el proceso judicial contra la madre de la menor.

Según la información proporcionada por la Policía Nacional, la investigación se remonta a finales de octubre, cuando habitantes del barrio Villa Anillo detectaron comportamientos inusuales en el entorno familiar de la niña. Según relataron los residentes a las autoridades, el hombre, de 32 años, convivía con la joven madre y la pequeña, y su actitud generó sospechas entre quienes lo observaban.

La alarma se encendió cuando algunos vecinos presenciaron directamente el abuso sexual contra la menor. Ante la gravedad de la situación, decidieron grabar videos que luego entregaron a la Policía, facilitando la identificación del agresor y la recolección de pruebas.

La comunidad expresó su rechazo luego de que el sospechoso fuera dejado en libertad tras la primera captura, exigiendo mayor rigor en la protección de menores víctimas de violencia sexual - crédito prensa Policía Metropolitana de Barranquilla

El material audiovisual fue presentado en el CAI del barrio Los Olivos, lo que permitió a la Policía actuar con rapidez. Tras recibir la denuncia ciudadana, los agentes se desplazaron al lugar y capturaron al hombre señalado por la comunidad.

Sin embargo, al no haber sido sorprendido en flagrancia, inicialmente fue dejado en libertad, lo que provocó indignación entre los familiares de la víctima y los vecinos. Posteriormente, la Fiscalía emitió una orden judicial que condujo a la detención definitiva del individuo en noviembre, en el municipio de Soledad.

La investigación no se limitó al agresor principal. La Fiscalía estableció que la madre de la niña, la adolescente de 17 años, permitía que su hija fuera sometida a maltrato físico y vejámenes sexuales.

De acuerdo con lo explicado por el teniente coronel Belkyn Villareal, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, “al parecer, consintió que su pareja sentimental accediera o abusara de su hija. Estos hechos son investigados por el delito de abuso sexual con menor de catorce”.

La joven fue aprehendida en el sector invasión Villa Anillo, corregimiento de Juan Mina, durante un operativo de la Policía de Infancia y Adolescencia, y quedó a disposición de las autoridades competentes.

La madre adolescente de la
La madre adolescente de la víctima aceptó cargos por permitir los abusos y enfrenta proceso penal por acto sexual con menor de 14 años - crédito prensa Policía de Barranquilla

La joven aceptó cargos por acto sexual con menor de 14 años en circunstancias de agravación homogéneo y sucesivo, lo que implica que habría facilitado o permitido los abusos, como ya se mencionó.

Por su parte, el padrastro enfrenta imputaciones por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acto sexual violento y violencia intrafamiliar agravada. Fuentes judiciales señalaron que la aceptación de cargos por parte de la madre podría derivar en una medida de internamiento en un centro especializado para adolescentes, mientras avanza el proceso penal.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) asumió la custodia de la bebé y activó la ruta de restablecimiento de derechos, evaluando la posibilidad de ubicarla en un hogar sustituto. Actualmente, la niña permanece bajo el cuidado de su abuela y recibe atención médica y psicológica.

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Dirección de Primera Infancia y Adolescencia, desplegó un equipo interdisciplinario para brindar apoyo emocional y seguimiento a la familia.

Patricia Vargas, directora de la dependencia, calificó el hecho como “un caso completamente aberrante” y detalló: “La Alcaldía fue notificada el lunes por un familiar y de inmediato nos trasladamos al centro asistencial para acompañar a la niña y a su familia. La ruta ya estaba activada, y los entes competentes como la Fiscalía y el Icbf tienen el caso. Nosotros seguimos brindando acompañamiento psicológico a la madre, a la abuela y, sobre todo, a la menor”, declaró a los medios locales la funcionaria.

Vecinos grabaron videos que permitieron
Vecinos grabaron videos que permitieron a la Policía Nacional y la Fiscalía identificar y capturar al presunto agresor sexual - crédito X

El entorno en el que vivía la niña también fue motivo de preocupación para la comunidad. Los vecinos denunciaron que la menor dormía sobre una colchoneta en el piso, en condiciones de insalubridad que evidenciaban negligencia por parte de los adultos responsables.

Una vecina, según recogió el diario El Tiempo, relató que el padrastro solía enviar a la madre a hacer mandados, quedando solo con la niña. “La mamá se demoraba y la niña lloraba. Por la duda, espiamos por un hueco en la pared y ahí grabamos el video donde él la golpea y la coloca a hacerle sexo oral”, declaró la mujer.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la prevención y judicialización de delitos que vulneren los derechos de la niñez y adolescencia, y destacó el trabajo conjunto con la Fiscalía y otras autoridades para garantizar justicia y protección integral.

La ciudadanía, por su parte, criticó la falta de medidas cautelares que permitieron que el presunto agresor permaneciera en libertad tras la primera captura, y exigió mayor rigor en la protección de los menores víctimas de violencia sexual.

