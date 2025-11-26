Lotería del Huila resultados 25 de noviembre: todos los números ganadores del último sorteo

Resultados de la Lotería de Huila (Jovani Pérez/Infobae)

La Loteria del Huila dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este martes 25 de noviembre de 2025.

Este popular juego tiene un premio mayor de $2.000 millones y más de 25 secos millonarios principales. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Huila

Fecha: 25 de noviembre de 2025.

Sorteo: 4730

PREMIO MAYOR DE $2.000 MILLONES

7856 Serie 011

PREMIOS SIN SERIE

8446

7856

SECOS DE $100 MILLONES

4665 Serie 152

SECO DE $60 MILLONES

2680 Serie 095

SECOS DE $20 MILLONES

3001 Serie 017

1625 Serie 045

3032 Serie 096

1353 Serie 005

3746 Serie 061

1456 Serie 042

4061 Serie 005

6317 Serie 091

0566 Serie 168

9078 Serie 106

SECOS DE $10 MILLONES

8070 Serie 164

1580 Serie 022

7144 Serie 074

6689 Serie 161

9233 Serie 067

9343 Serie 041

7425 Serie 001

4467 Serie 079

1640 Serie 110

1181 Serie 082

5448 Serie 122

5672 Serie 032

8408 Serie 023

8035 Serie 128

7904 Serie 077

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

A qué hora se juega la Lotería del Huila

Lotería del Huila realiza un sorteo a la semana, todos los martes, excepto los días festivos. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el miércoles.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate

Plan de premios de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 25 premios principales, que son los siguientes:

Premio mayor de 2.000 millones de pesos

Un seco de 100 millones de pesos

Un seco de 60 millones de pesos

10 secos de 20 millones de pesos

15 secos de 10 millones de pesos

¿Cómo jugar a la Lotería de Huila?

Para jugar a la Lotería de Huila tienes que elegir un número compuesto por cuatro cifras y su respectiva serie, el ganador es aquel que coincide con la cifra del sorteo, sin embargo, hay una amplia gama de premios con los cuales también puedes ganar.

Puedes comprar el billete de la Lotería de Huila con tu lotero de confianza o cualquiera de los distribuidores oficiales, también desde la página oficial o a través de Lotti Red y LotiColombia.

Cabe mencionar que el precio del boleto es de 12.000 pesos y la fracción de 4.000 pesos.

Las ganancias de la Lotería de Huila son destinadas al sector salud y se dividen de esta manera:

el 80% para atender la oferta y la demanda en la prestación de los servicios de salud

el 7%para el fondo de investigación en salud

el 5% para la vinculación al régimen subsidiado contributivo para la tercera edad

el 4% para la vinculación al régimen subsidiado a los discapacitados, limitados visuales y la salud mental,

el 4% para la vinculación al régimen subsidiado en salud a la población menor de 18 años no beneficiarios de los regímenes contributivos