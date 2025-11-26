Lotería del Huila resultados 25 de noviembre: todos los números ganadores del último sorteo

La Loteria del Huila dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este martes 25 de noviembre de 2025.
Este popular juego tiene un premio mayor de $2.000 millones y más de 25 secos millonarios principales. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.
Resultados de la Lotería del Huila
Fecha: 25 de noviembre de 2025.
Sorteo: 4730
PREMIO MAYOR DE $2.000 MILLONES
- 7856 Serie 011
PREMIOS SIN SERIE
- 8446
- 7856
SECOS DE $100 MILLONES
- 4665 Serie 152
SECO DE $60 MILLONES
- 2680 Serie 095
SECOS DE $20 MILLONES
- 3001 Serie 017
- 1625 Serie 045
- 3032 Serie 096
- 1353 Serie 005
- 3746 Serie 061
- 1456 Serie 042
- 4061 Serie 005
- 6317 Serie 091
- 0566 Serie 168
- 9078 Serie 106
SECOS DE $10 MILLONES
- 8070 Serie 164
- 1580 Serie 022
- 7144 Serie 074
- 6689 Serie 161
- 9233 Serie 067
- 9343 Serie 041
- 7425 Serie 001
- 4467 Serie 079
- 1640 Serie 110
- 1181 Serie 082
- 5448 Serie 122
- 5672 Serie 032
- 8408 Serie 023
- 8035 Serie 128
- 7904 Serie 077
A qué hora se juega la Lotería del Huila
Lotería del Huila realiza un sorteo a la semana, todos los martes, excepto los días festivos. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el miércoles.
Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate
Plan de premios de la Lotería del Huila
La Lotería del Huila cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 25 premios principales, que son los siguientes:
- Premio mayor de 2.000 millones de pesos
- Un seco de 100 millones de pesos
- Un seco de 60 millones de pesos
- 10 secos de 20 millones de pesos
- 15 secos de 10 millones de pesos
¿Cómo jugar a la Lotería de Huila?
Para jugar a la Lotería de Huila tienes que elegir un número compuesto por cuatro cifras y su respectiva serie, el ganador es aquel que coincide con la cifra del sorteo, sin embargo, hay una amplia gama de premios con los cuales también puedes ganar.
Puedes comprar el billete de la Lotería de Huila con tu lotero de confianza o cualquiera de los distribuidores oficiales, también desde la página oficial o a través de Lotti Red y LotiColombia.
Cabe mencionar que el precio del boleto es de 12.000 pesos y la fracción de 4.000 pesos.
Las ganancias de la Lotería de Huila son destinadas al sector salud y se dividen de esta manera:
- el 80% para atender la oferta y la demanda en la prestación de los servicios de salud
- el 7%para el fondo de investigación en salud
- el 5% para la vinculación al régimen subsidiado contributivo para la tercera edad
- el 4% para la vinculación al régimen subsidiado a los discapacitados, limitados visuales y la salud mental,
- el 4% para la vinculación al régimen subsidiado en salud a la población menor de 18 años no beneficiarios de los regímenes contributivos