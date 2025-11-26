Los detalles secretos de la compra de Cayo Norman, la isla que el cartel de Medellín convirtió en un emporio criminal

Lehder recordó que primero negoció la protección de la isla con el entonces gobierno de las Bahamas - crédito Reuters/Colprensa

Durante el auge del cartel de Medellín en los 80, sus miembros más destacados llegaron a tener poder absoluto del negocio no solo a nivel local, sino que encabezaban en negocio ilícito del narcotráfico en todo el mundo.

Muestra de ello es que en Centroamérica, Carlos Lehder llegó a comprar una isla privada que se convirtió en un centro de acopio de cocaína y en donde las aeronaves de la estructura criminal recargaban combustible.

Se trataba de Cayo Norman, una isla de las Bahamas que en la actualidad sigue asociada al narcotráfico, puesto que gran parte de los turistas que llegan allí lo hacen para conocer el avión perdido de Pablo Escobar o la historia de cómo a 112 kilómetros de Estados Unidos había un lugar dominado por los capos.

Los secretos sobre Cayo Norman en la voz de Carlos Lehder

Carlos Lehder volvió a Colombia luego de cumplir una condena de más de 30 años en Estados Unidos - crédito Migración Colombia

En una entrevista con Rafael Poveda en el pódcast Más allá del silencio, Carlos Lehder, que volvió a Colombia tras pagar su condena en Estados Unidos, recordó que lo motivó a comprar Cayo Norman.

“Tuve el beneficio histórico de que en las Bahamas, el gobierno de Inglaterra decidió entregarle las islas a los nativos. Yo vi que el nuevo gobierno no era inglés, que sí es organizado con su naval”.

El colombo-alemán encontró allí una oportunidad para tener un diálogo directo con los nuevos administradores de la isla, a los que convenció de protegerlo a cambio de 150.000 dólares mensuales.

“Era un gobierno nuevo de nativos, los aproxime, les propuse negocios, los consentí y poco a poco los soborne. Yo pacté con el primer ministro directamente, por la protección mía, de mi familia y de mi territorio. Ahí fue cuando procedí a comprar la isla, yo tenía varias casas en la isla, pero el dueño del hotel era el que tenía la pista y el 70% de las 120 cuadras”.

Carlos Lehder fue uno de los fundadores del cartel de Medellín - crédito Edgar "El Chino" Jiménez

En el diálogo, Lehder indicó que de esa forma consolidó lo que llamó el “centro de la cocaína sudamericana”, que le generó a él, Pablo Escobar y los demás socios en el cartel de Medellín, millones de dólares en ganancias.

Al hablar de lo que pagó por la isla, Lehder afirmó que fueron varias negociaciones para adquirir las propiedades y luego el predio total, el oriundo de Armenia indicó que abonó poco más de tres millones de dólares en total.

“En término de dinero era algo irrisorio, digo eso porque eventualmente con los años el gobierno de las Bahamas, como pasa con las propiedades de los narcos, la confiscó y la vendió por 41 millones de dólares. El mayor tesoro de esa isla era que aparecía registrada como una isla privada, el dueño de la isla dispone, no había policía, aduanas, migración, nada. Esa era mi isla y no tenía que pedir permiso”.

Cayo Norman aún conserva un avión de Pablo Escobar

El fotógrafo Ken Kiefer visitó el avión de Pablo Escobar hundido en Las Bahamas - crédito Caters

El atractivo de Cayo Norman a nivel turístico se basa en un avión Curtiss C-46, que en los 80 era una de las aeronaves más grandes del mundo, con la capacidad de transportar grandes cantidades de mercancía, lo que los narcos colombianos utilizaron para llevar cargamentos de droga a Estados Unidos.

Este avión terminó en el mar Caribe luego de que no pudiera aterrizar en Cayo Norman, siendo uno de los pocos envíos que no fue concretado por el cartel de Medellín en la isla.

El fotógrafo estadounidense Ken Kiefer se sumergió en el mar Caribe y reveló en sus redes sociales algunas imágenes de la travesía de visitar el avión del capo. En varias de ellas se observa a Kimber, su esposa, junto a los restos de la aeronave.