La victoria de Violeta Bergonzi en ‘MasterChef Celebrity 2025’ generó una avalancha de memes y críticas: “Miss Tamales”

El triunfo de la presentadora Violeta Bergonzi en la final de MasterChef Celebrity 2025 generó una oleada de críticas y comentarios divididos en redes sociales.

Tras una jornada de degustaciones y el veredicto de los jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, la participante fue destacada por haber cometido la menor cantidad de errores durante la última prueba.

Si bien desde el Canal RCN felicitaron a Bergonzi con palabras como “felicitaciones por este gran reconocimiento a tu amor por la cocina, a tu entrega diaria y a tu creatividad”, la reacción del público no fue unánime.

Usuarios de distintas plataformas sociales manifestaron opiniones encontradas en torno al resultado de la competencia. Aunque en los perfiles de Violeta Bergonzi se multiplicaron los mensajes de apoyo y celebración, también surgieron memes, publicaciones humorísticas y críticas directas por la elección de los jueces.

Entre los internautas que apoyaron a la ganadora, aparecieron mensajes que reconocieron su desempeño y compromiso en la cocina: “Excelente, se lo merece. Bien, Violeta”, “Fue la más preparada para esta gran final” y “Todas se lo merecían, pero Violeta fue constante y por eso ganó”. Estas voces valoraron su constancia y la forma en que representó los sabores tradicionales en los platillos presentados al jurado.

No obstante, otro grupo de espectadores expresó insatisfacción y dudas sobre la legitimidad de la victoria de Bergonzi. Comentarios como “Qué decepción, las mejores Alejandra y Valentina”, “Ganó a punta de la supuesta humildad que maneja. En fin, la hipocresía” y “Miss Tamal, la consentida de RCN” revelaron una sensación de favoritismo y falta de transparencia frente a la decisión final.

Frases como “Ahí tienen a su consentida, ojalá a ustedes les sirva para algo” o “Eso fue comprado y arreglado, ella no era la ganadora” se replicaron en distintas plataformas junto con críticas al formato y al canal.

En Instagram, varios usuarios aseguraron que la verdadera ganadora debió ser Valentina, no Violeta. Opiniones como “esta fue la temporada con el nivel más bajo de los participantes” o “ganó la tamalera” fueron acompañadas de pedidos para que la producción convoque a concursantes interesados en la alta cocina en futuras ediciones.

Algunas voces afirmaron: “Celebraron los 10 años de Masterchef Celebrity Colombia escogiendo como ganadora a una persona sin ética, sin responsabilidad social, sin compasión por el prójimo, sin ninguno de los valores que siempre ha abanderado este reality”. Mensajes como “Violeta no es la ganadora, es Valentina” y “desde cuando le pasaban los tamales se sabía quién iba a ganar, podían cambiar el libreto” también circularon en la conversación digital.

Otros usuarios mencionaron que al inicio simpatizaban con Violeta, pero que su actitud cambió, describiéndola como “pasivo-agresiva y poco graciosa” al final del programa, mientras otros la acusaron de presentar varios tamales durante la temporada, manteniéndose cómoda, según los comentarios.

La división de opiniones se mantuvo en plataformas como X. Mientras algunos defendieron la victoria de Bergonzi por su creatividad y respeto en la competencia, otros insistieron en que hubo participantes más destacadas en la edición 2025. La polémica reafirmó el interés y la alta expectativa que despierta cada año la final del reality, así como la influencia de la conversación en redes sociales.

Pese a los comentarios negativos, otros usuarios defendieron a la ganadora destacando su pasión en el programa. “Muy merecido!”, “Te lo mereces 🧑‍🍳🏆🌷😘💜🙏 felicitaciones Amigaaaa🎉“, ”Que emoción 👏 muy merecido", “súper women y master chef. Dos títulos merecidos”, “💜¡felicidades! Eres muy crack", “Lo soño, lo visualizó... Se preparó, estudió, se superó... Y ES MERECIDAMENTE GANADORA”, “Te amo mucho mi MasterChef”, “disfrútalo!! Desde el día uno fui team violeta 💜“, escribieron varios internautas.

En medio de las críticas y elogios, desde la producción de MasterChef Celebrity Colombia y el equipo del programa se resaltó la pasión y resiliencia demostradas por los participantes durante el certamen. La reacción en redes sociales volvió a evidenciar el protagonismo y la importancia cultural que ha adquirido el reality culinario en el país.