Colombia

Gustavo Petro lamentó resultados de las elecciones del gobernador de Magdalena y lanzó pullas contra Carlos Caicedo: “Ganó la política tradicional”

El presidente recalcó que la victoria de Margarita Guerra, del movimiento Fuerza Ciudadana, que lidera el exgobernador de Magdalena, representa un fuerte retroceso para las fuerzas progresistas

Guardar
El presidente sostuvo que los
El presidente sostuvo que los resultados de los comicios atípicos en Magdalena responde a intereses alejados del progresismo colombiano - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia/Carlos Caicedo/X

El presidente de la república Gustavo Petro se refirió a las elecciones atípicas para el cargo de gobernador (a) realizadas en el departamento de Magdalena, el domingo 23 de noviembre de 2025, que resultó en la victoria de Margarita Guerra.

Durante el Consejo de Ministros realizado en la noche del martes 25 de noviembre, el mandatario dirigió indirectamente sus críticas a Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena, al considerarlo como el responsable del resultado adverso para el movimiento progresista, al calificarlo como la victoria de la ‘política tradicional’.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Nos gana la política tradicional de Santa Marta, acabamos de observarlo. El pueblo del Magdalena no nos acompañó”, expresó el jefe de Estado.

Gustavo Petro advierte que no respaldará a organizaciones que fragmenten la izquierda colombiana - crédito Presidencia de la República de Colombia/YouTube

En su intervención, Petro fue enfático al advertir que la división dentro de las fuerzas progresistas no solo dificulta la implementación de su agenda, sino que abre la puerta al regreso de sectores que, según él, son responsables del conflicto armado, atribuidos a gobiernos anteriores.

Era difícil porque era tiempo contrario, pero yo no puedo estar con organizaciones que se dicen de izquierda, que buscan dividir la izquierda en este momento. Porque dividir la izquierda y el progresismo en este momento es entregarle a quienes nos llevaron a una crisis humanitaria, a un genocidio”, afirmó.

Es importante recordar que el proceso electoral en Magdalena obedeció a la anulación de los comicios realizados en 2023, en una decisión tomada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en mayo de 2025, en la que determinó que el entonces gobernador Rafael Martínez, del movimiento Fuerza Ciudadana, incurrió en doble militancia al apoyar públicamente a candidatas del Partido de la U durante un evento público.

La elección de Margarita Guerra, respaldada por Fuerza Ciudadana, no solo representa un triunfo personal, sino que también consolida la influencia de Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena y figura central del movimiento. Guerra obtuvo más de 188.000 votos, lo que equivale al 56,06% de los sufragios válidos, una diferencia significativa respecto a su principal adversario, Rafael Emilio Noya, quien alcanzó más de 120.800 votos (36,82%).

Margarita Guerra, del movimiento Fuerza
Margarita Guerra, del movimiento Fuerza Ciudadana, logró un triunfo rotundo en las elecciones atípicas celebradas el 23 de noviembre en Magdalena - crédito @margaritaguerraz/Instagram

El centro de la polémica reside en que Moya, previamente respaldado por Cambio Radical y Centro Democrático, fue apoyado por el Pacto Histórico, con el fin de capitalizar el descontento de quienes demandan un cambio en la política departamental; sin embargo, no logró superar el respaldo a la candidata de Fuerza Ciudadana.

Miguel Ignacio Martínez, de la Coalición Alma, quien obtuvo 46.400 votos (4,92%), y Luis Augusto Santana, del Partido Dignidad y Compromiso, que sumó más de 2.230 votosLa contienda también contó con la participación de (0,67%). Estos resultados reflejan la diversidad de opciones políticas presentes en la región, aunque ninguno de los dos logró consolidar una base de apoyo significativa a nivel departamental.

Carlos Caicedo es gobernador de
Carlos Caicedo es gobernador de Magdalena y hermano de la excandidata Patricia Caicedo - crédito governaciondelmagdalena.gov.co

Caicedo retira respaldo hacia Petro

Tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro cuestionando el resultado electoral, el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo anunció que retirará su respaldo hacia el proyecto político del mandatario, según información publicada en W Radio.

La disputa interna ha dejado al descubierto las dificultades para consolidar una coalición sólida en regiones clave, lo que ha generado preocupación en el seno del Pacto Histórico.

Incluso, el exmandatario samario, a través de su cuenta de X, resaltó que la elección de Margarita Guerra responde a los intereses del departamento y no de los partidos políticos.

“Esta credencial representa la voluntad libre y valiente de 189.652 ciudadanos, el 57% de los votantes, que eligieron dignidad, futuro y cambio. Ganaron las obras y los programas que les mejoraron la vida a miles, por encima del odio y el desprestigio que promovían otros (...) Hoy, los sueños de transformación quedan en manos de una mujer nacida en la provincia, que encarna la fuerza, la sensibilidad y la dignidad de un pueblo que trabaja y lucha.¡Ganó el pueblo!”, comentó.

Así mismo, Caicedo señaló: “Ni la extrema derecha del Centro Democrático, ni Cambio Radical, ni la cúpula del Pacto Histórico, ni la compra de votos, ni la intimidación de grupos armados, ni la campaña de odio de los traidores del pueblo y los mismos medios de siempre, ni las maniobras en los órganos electorales… pudieron quebrar la determinación del Magdalena”.

El exgobernador celebró la elección
El exgobernador celebró la elección de Margarita Guerra como gobernadora de Magdalena - crédito @carlosecaicedo/X

Temas Relacionados

Gustavo PetroCarlos CaicedoMagdalenaMargarita GuerraGobernación de MagdalenaFuerza CiudadanaProgresismoColombia-Noticias

Más Noticias

El festival ondas sorprende con Encanto en pantalla gigante y la Orquesta Sinfónica de Bogotá tocando en vivo

La familia Madrigal y los ritmos colombianos se apoderan de Bogotá en una experiencia única, donde la banda sonora de Encanto sonará en directo para el deleite de todos los asistentes

El festival ondas sorprende con

Citan a debate de control político a miembros del Gobierno Petro por escándalo de los archivos de alias Calarcá

La petición de la representante Juana Carolina Londoño incluye la comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; el comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, entre otros funcionarios

Citan a debate de control

Centro Democrático cuestionó la entrevista que un medio en México le hizo a Iván Cepeda: “Se omiten hechos ampliamente conocidos”

El partido opositor al gobierno de Gustavo Petro envió una carta a La Jornada en la que solicita contrastar la entrevista concedida por el precandidato con documentos oficiales, decisiones judiciales y testimonios rendidos bajo juramento

Centro Democrático cuestionó la entrevista

Petro nombró como nuevo gestor de Paz a alias Samir, y Daniel Briceño le contestó: “Ahora un asesino de 13 soldados es premiado”

El concejal de Bogotá aseguró que el Gobierno respalda a responsables de crímenes graves y vinculó este hecho con anteriores controversias sobre la selección de negociadores de paz

Petro nombró como nuevo gestor

Apoyo al nuevo director deportivo de Millonarios, tras la tensión que se vivió con Hernán Torres en su presentación: “Nos hemos acostumbrado”

Los Embajadores presentaron a su nuevo director deportivo, que llega en reemplazo de Ricardo “el Gato” Pérez, pero en la rueda de prensa hubo el “primer roce”

Apoyo al nuevo director deportivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Así fue la emotiva celebración

Así fue la emotiva celebración de Violeta Bergonzi junto a su familia tras victoria en ‘MasterChef Celebrity’: “Llevaba muchos años esperando esto”

Quién es Violeta Bergonzi: de modelo y presentadora a la nueva ganadora de ‘MasterChef Celebrity’

‘MasterChef Celebrity 2025′: Violeta Bergonzi ganó la final más reñida de todas las temporadas

Jessi Uribe y Paola Jara generaron polémica tras gastar una millonada en obsequio para su recién nacida

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Zambrano reveló por qué no funcionó su relación con Isa

Deportes

Apoyo al nuevo director deportivo

Apoyo al nuevo director deportivo de Millonarios, tras la tensión que se vivió con Hernán Torres en su presentación: “Nos hemos acostumbrado”

Así despidió la organización del Giro de Italia a Esteban Chaves: “Qué gran aventura”

Santiago Mosquera anticipó que habría jugado su último partido con Santa Fe: este será el futuro de la figura del León

Deportes Tolima ganó a Independiente Santa Fe, es líder solitario del grupo B y se acercó a la final: así va la tabla de posiciones

Así calificó la prensa portuguesa a Richard Ríos tras la victoria del Benfica sobre el Ajax en Champions League