Colombia

Gobernador de Cundinamarca arremetió contra el distrito por pico y placa los sábados: “Es una lectura superficial”

Jorge Rey afirmó que las cifras expuestas por el distrito son superficiales y no representan la realidad sobre la crisis de recaudo de la que habló el alcalde de la capital

Guardar
El gobernador de Cundinamarca reveló
El gobernador de Cundinamarca reveló que no ha podido hablar con Carlos Fernando Galán - crédito Secretaría de Movilidad / Gobernación de Cundinamarca

Desde que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la implementación de la medida del pico y placa para los vehículos que no estén matriculados en la ciudad durante los sábados (cada dos semanas) de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. que comenzará a regir en enero de 2026, alcaldes de municipios aledaños a la capital se han pronunciado en contra.

Por parte de Bogotá, se ha argumentado que la medida busca enfrentar los niveles de congestión vehicular y mejorar la movilidad durante los fines de semana, cuando se ha reportado un aumento considerable en el flujo de vehículos particulares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los sábados que tienen una fecha de día par tendrán restricción las placas que finalizan con los dígitos 1, 2, 3, 4, y 5, mientras que los sábados con una fecha de día impar tendrán restricción las placas con los dígitos 6, 7, 8, 9, y 0.

Carlos Fernando Galán indicó que el anuncio se fundamenta en los estudios técnicos realizados por la Secretaría de Movilidad, los cuales demostraron que la reducción del tráfico contribuirá con una mejora significativa en los tiempos de desplazamiento y en la calidad del aire

El esquema no afectará a taxis, transporte público colectivo ni a servicios de emergencia, mientras que las excepciones vigentes continuarán aplicándose y se mantendrán los canales oficiales para solicitudes de permisos especiales o pagos.

La medida comenzará a regir
La medida comenzará a regir en el primer semestre de 2026 - crédito Colprensa y Galán en Facebook

El problema de recaudo entre Bogotá y Cundinamarca

Por otra parte, la Alcaldía de Bogotá ha denunciado que Cundinamarca tendría mejores cifras de matriculación de vehículos por ofrecer beneficios que han hecho que residentes de la ciudad opten por hacer el trámite en municipios aledaños.

Precisamente, este se ha convertido en el punto principal por el que el distrito ha desistido de regular en su decisión y hasta el momento se ha mantenido firme con la medida del pico y placa para los días sábados.

Es por ello que, en diálogo con W Radio, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, afirmó que Galán ha recibido una “lectura superficial” de las cifras de recaudo y matriculación de vehículos.

“Desde hace 11 días recibimos la noticia de Bogotá de implementar un pico y placa dos sábados al mes. Inclusive, el alcalde ha manifestado que su recaudo tributario de impuestos de vehículos se ha disminuido, eso se lo atribuye a que en Cundinamarca utilizamos incentivos agresivos. Algo que es totalmente falso y su equipo técnico le ha entregado es una lectura superficial”, declaró Rey.

Rey pidió reunirse con el
Rey pidió reunirse con el alcalde Galán para discutir la medida - crédito Ungrd

En su argumentación, el gobernador afirmó que la diferencia de más de 150.000 vehículos matriculados se debe a que Bogotá ha duplicado el costo de inscribir una motocicleta en la ciudad.

“Lo que hemos venido diciendo es que los datos que le han entregado no son los datos ciertos, ni explicativos de por qué Bogotá sigue cayendo en matrículas. Lo que puedo decir es que la cifra que le han dado es que Cundinamarca ganó 215.000 registros, mientras que Bogotá en 45.000. Tenemos que hacer un análisis, porque cuando hablan de vehículos nuevos hablan de motocicletas, de servicio público y camperos. Hemos tenido que recibir matrículas de motocicletas porque Bogotá, históricamente, no ha incentivado eso, duplicando el valor de la matrícula. Una persona prefiere hacerlo donde el valor es menor, que no en uno donde es el doble”.

Jorge Rey indicó que la medida del pico y placa los sábados es desmedida y sin criterios técnicos, puesto que se afecta a los conductores de carros, pero la diferencia de matriculación va ligada a los moteros.

“El Gobierno distrital está buscando incrementar sus ingresos, pero le presentan cifras superficiales. Lo que quiero decir es que la cifra de 215.000 es una que se tiene que ver en profundidad, porque 170.000 son motocicletas. Los otros son de transporte público, porque por ley, el único lugar en el que se pagan impuestos por transporte público es Bogotá, por eso prefieren matricular fuera de Bogotá”.

El gobernador de Cundinamarca acusó
El gobernador de Cundinamarca acusó a la Alcaldía de Bogotá de implementar una medida sin los estudios técnicos reales - crédito @JorgeEmilioRey/X

El gobernador reveló que no ha podido hablar con el alcalde de Bogotá, al que le pidió aceptar una cita para debatir las cifras, puesto que, en su percepción, el problema de Bogotá es por la falta de efectividad de su Secretaría de Hacienda.

“Estamos contactándolo, esperamos que nos dé la cita para hablar de esos temas. Bogotá ha crecido en el último año un 34%, significa que al interior de la Secretaría de Hacienda no están siendo efectivos”.

Por último, Jorge Rey anunció que le hará dos propuestas a Carlos Fernando Galán, la primera es que un porcentaje del dinero que entrega Bogotá a Cundinamarca sea devuelto para los gastos de semaforización.

En segundo lugar, que el 20% del dinero recaudado por vehículos matriculados fuera de Bogotá le sean devueltos al distrito, pero que esto mismo pase con los carros que han sido registrados en la capital y sus propietarios viven en municipios aledaños.

“Esperamos que sea pronto, hemos cruzado comunicaciones, entiendo que el presidente de región metropolitana ha convocado a una reunión, esperamos llegar a un acuerdo, no le viene bien a la región este tipo de decisiones. Yo estoy seguro de que él cuando conozca las cifras va a replantear la medida”, puntualizó.

Temas Relacionados

Pico y PlacaSábadosBogotáCundinamarcaCarlos Fernando GalánJorge ReyColombia-Noticias

Más Noticias

Nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz está en riesgo: Consejo de Estado admitió demanda contra resolución del Gobierno

El alto tribunal decidió estudiar la acción jurídica tras verificar que cumplía los requisitos legales, en un proceso que también incluye la acumulación de otro expediente relacionado con la designación presidencial

Nombramiento de Salvatore Mancuso como

Madre de 17 años permitía que su bebé fuera abusada por su pareja: vecinos grabaron los vejámenes

Las autoridades actuaron tras recibir pruebas de vecinos que documentaron los hechos, logrando la aprehensión de ambos implicados y asegurando la protección de la niña de casi dos años bajo custodia del Icbf

Madre de 17 años permitía

EN VIVO Nacional vs. Junior de Barranquilla, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en Itagüí

Tanto los verdolagas como los tiburones suman cuatro puntos en el grupo A, el que gane tomará la punta y marcará el camino hacia la final del campeonato

EN VIVO Nacional vs. Junior

“Compradores estadounidenses ya exigen descuentos”: así está la situación en el agro colombiano ante los aranceles de EE. UU.

La resiliencia empresarial y la diplomacia comercial surgen como factores decisivos para enfrentar la coyuntura y los desafíos de seguridad en el sector rural colombiano, confirmaron líderes gremiales

“Compradores estadounidenses ya exigen descuentos”:

Un ranking mundial reveló que una ciudad del Caribe colombiano se coló entre los destinos más buscados para visitar en 2026

El informe internacional de tendencias de viaje puso a la ciudad colombiana en el radar gracias a su energía cultural, su modernización y la fuerza que tomó su escena turística

Un ranking mundial reveló que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Liberan enfermo a comerciante y

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Ranking Netflix: las películas favoritas

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Quién es el padre Guillherme, el DJ y sacerdote que hará una fiesta electrónica en Bogotá: “Farra de la mano del Señor”

Giovanny Ayala organizó velatón en Villavicencio por la liberación de su hijo Miguel Ayala: “Una luz por la vida”

Hassam apareció en redes y reveló detalles sobre su salud que preocuparon a sus seguidores: “Cambio de aceite”

Deportes

EN VIVO Nacional vs. Junior

EN VIVO Nacional vs. Junior de Barranquilla, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en Itagüí

América estaría tras el fichaje de internacional venezolano con experiencia en el fútbol europeo

Este es el equipo con mayor rentabilidad en fichajes del fútbol colombiano: superó al Atlético Nacional

Hora y dónde ver América vs. Medellín: el duelo de rojos puede sentenciar la eliminación de alguno de los dos clubes

Histórico del América de Cali criticó a directivos y jugadores por la situación deportiva del club: “Manejan sin conocimiento”