Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Una explosión dirigida contra un tractocamión del Ejército Nacional sacudió el mediodía del miércoles 26 de noviembre la vía Panamericana, a la altura del municipio de El Patía, en el sur del Cauca, confirmaron fuentes militares recogidas.

El ataque, atribuido a un campo minado en un área preparada, provocó el fallecimiento de José Cabrera Valenzuela, identificado como civil orgánico de la institución y presunto conductor del vehículo, mientras que el soldado profesional Arnulfo Lizcano Zapata resultó lesionado y fue trasladado al hospital de El Bordo.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se produjo cuando varios vehículos transitaban el corredor que conecta Cauca con Nariño. El tractocamión afectado quedó completamente destruido por el estallido, lo que motivó el cierre preventivo de la carretera para permitir la inspección y búsqueda de posibles cargas adicionales en la zona.

El Ejército Nacional desplegó inmediatamente unidades especializadas en respuesta. La institución confirmó que organizó una unidad con capacidad especial de Fuerza Reacción Inmediata (FRI) en el helipuerto, coordinó apoyo con la Policía Nacional e inició el movimiento de tropa para apoyar las labores de seguridad en el área.

Es preciso mencionar que la estructura Carlos Patiño, disidencia de las antiguas Farc al mando de alias Iván Mordisco, mantiene una fuerte presencia en esta zona del Cauca. De acuerdo con informes previos, este grupo es responsable de repetidos ataques contra la fuerza pública con el uso de artefactos explosivos y otros delitos de alto impacto en la región.

Las autoridades anunciaron el refuerzo temporal de la seguridad y la intensificación de patrullajes en la vía Panamericana. El caso permanece bajo investigación y se esperan nuevos pronunciamientos oficiales en el transcurso de la jornada.

A través de un comunicado, el Ejército Nacional rechazó categóricamente el hecho terrorista “que infringe el Derecho Internacional Humanitario, atentando contra la vida e integridad de nuestros soldados y de la población civil”.

Retén ilegal en la vía Panamericana

Y es que el departamento del Cauca continúa siendo escenario de violencia en la vía Panamericana, donde un retén ilegal instalado por disidencias armadas derivó en el robo de varios vehículos, incluido el de un diputado local.

El incidente, que afectó a figuras políticas y líderes indígenas, evidencia la persistente inseguridad en este corredor estratégico del suroccidente colombiano. El retén fue montado por presuntos miembros del frente Carlos Patiño, vinculado a las disidencias de “Iván Mordisco”, en el corregimiento de Párraga, municipio de Rosas, sobre la ruta que conecta Popayán y Pasto.

Entre los afectados se encontraba el diputado Víctor Armero, que regresaba a Popayán tras asistir al sepelio de su madre en Argelia. Tanto él como su esquema de seguridad fueron amenazados con armas de largo alcance.

Armero relató en redes: “Afortunadamente estamos bien, llegamos a la ciudad de Popayán y colocamos las denuncias correspondientes y serán ellos los que se encarguen de esclarecer los hechos”.

El ataque no se limitó a autoridades políticas. También se reportó el robo del vehículo de dos líderes indígenas del Macizo Colombiano, integrantes del Cabildo de Caquiona. La acción de los grupos armados se extendió hasta el departamento de Nariño, donde, en el corregimiento El Manzano, otro grupo delincuencial bloqueó la vía Panamericana, atravesó automóviles y despojó de sus pertenencias a transportadores.

Este retén ilegal, ejecutado por hombres armados, ocurrió el 25 de noviembre, un día antes de un atentado en la misma carretera, entre Cauca y Nariño.

Desde la Gobernación de Cauca se explicó la modalidad de estos hechos: “Unos sujetos paran unos vehículos, esto tiende a parecer un escenario de hurto porque hay un dinero hurtado; se roban unos vehículos, los individuos hacen unos grafitis alusivos a una estructura del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”.

La presencia de grafitis con mensajes de las disidencias refuerza la hipótesis de que estos grupos buscan marcar territorio y enviar mensajes de intimidación.

La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Tropas del Batallón de Infantería No. 9, con apoyo del Grupo Liviano de Caballería No. 8, se desplazaron hasta la zona y, tras varias horas, lograron recuperar tres automotores y restablecer el control sobre el corredor vial entre Pasto y Popayán.

La Tercera División del Ejército Nacional informó: “Gracias a la maniobra oportuna de nuestras unidades, fueron ubicados los vehículos reportados como hurtados, reafirmando la capacidad de reacción y el compromiso de nuestras tropas con la seguridad vial y la protección de la población”.