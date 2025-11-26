Este es el lujoso apartamento en un popular sector de Bogotá cuyo arriendo cuesta $35 millones: “Luz todo el día”

El apartamento se hizo viral gracias a una publicación en redes en la que se hace un house tour - crédito @luiscarlosninolin / TikTok

El mercado de vivienda de lujo en Bogotá ha alcanzado un nuevo umbral con la aparición de un apartamento en el barrio La Cabrera, localidad de Chapinero, en Bogotá, cuyo arriendo mensual asciende a 35.000.000 de pesos

Esta cifra, que supera ampliamente el presupuesto anual de muchas familias en Colombia, convierte a la propiedad en un símbolo de exclusividad reservado para ejecutivos de alto nivel, diplomáticos y figuras del entretenimiento que buscan el máximo confort en la capital.

El apartamento destaca por sus 450 metros cuadrados de construcción, “en un solo nivel” destaca su vendedor. La residencia cuenta con 4 dormitorios, cada uno con baño privado, y el principal incorpora una puerta blindada, lo que refuerza la seguridad y la intimidad de sus ocupantes.

Algo que destaca es la “luz todo el día (...) con vista al parque el Virrey” que le da buenos paisajes hacia los cerros para que sus habitantes puedan ver el amanecer.

Además, dispone de una sala independiente, un estar de TV, una amplia sala-comedor pensada para recibir invitados de alto perfil y una cocina de diseño italiano que se convierte en el centro de la sofisticación culinaria.

Entre los detalles que subrayan el carácter exclusivo de la propiedad, sobresale la presencia de 6 garajes, una característica poco común en la ciudad y especialmente valorada en zonas de alta densidad vehicular como Bogotá.

A esto se suma un depósito espacioso, lo que eleva el estándar de funcionalidad y comodidad, equiparando la experiencia residencial a la de un hotel cinco estrellas, pero con la privacidad de un hogar.

La zona de servicio está equipada con una lavandería independiente, un cuarto y baño de servicio, elementos que refuerzan la autonomía y el confort de quienes habiten el inmueble.

La atención al detalle se refleja también en los electrodomésticos: la estufa de la marca KitchenAid, a gas y con 5 puestos, tiene un valor de 5.899.000 pesos, según la página web de la marca, lo que evidencia el nivel de inversión en cada aspecto del apartamento.

También posee “un bar o una estación de café con una nevera de vinos”, recalcando la exclusividad del lugar, apto para reuniones de alto nivel.

Toda esta información fue compartida por la cuenta @luiscarlosninolin en TikTok, que ha mostrado algunas de las particularidades de la vivienda.

El contexto inmobiliario de Bogotá revela que los arriendos más elevados se concentran en el norte de la ciudad, especialmente en barrios como: Santa Ana (Usaquén), tradicionalmente reportado como el más costoso, seguido por La Cabrera (Chapinero), Ciudad Salitre Nor-Oriental (Teusaquillo), El Retiro (Chapinero) y San Gabriel Norte (Usaquén).

No obstante, el mercado de arriendos en Medellín ha alcanzado un precio tan elevado que desplaza a Bogotá como la ciudad con los alquileres más elevados de Colombia en 2025, de acuerdo con un análisis del Banco de la República.

A pesar de esto, los comentarios en redes expresan sorpresa ante los precios, especialmente cuando se mencionan cifras como la del apartamento en Bogotá.

En redes sociales, algunos usuarios han planteado preguntas directas: “¿Cuánto uno tiene que ganar para pagar un arriendo de treinta y cinco millones?” y han reflexionado sobre la lógica de optar por el alquiler en lugar de la compra de vivienda cuando se dispone de ingresos tan elevados.

Las comparaciones internacionales tampoco han tardado en aparecer. Un usuario señaló: “Sinceramente, treinta y cinco millones son más o menos diez mil dólares, eso vale un penthouse en Mónaco”, poniendo en perspectiva el costo de los arriendos en Bogotá frente a mercados inmobiliarios de lujo a nivel global.

Otros han hecho cálculos sobre la acumulación de estos pagos a lo largo del tiempo, como lo expresó otro internauta: “Dios santo, reuniendo mensualmente 32 millones en un año me compro un apartamento de trescientos ochenta y cuatro millones”.