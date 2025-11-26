Se reanudan las operaciones en el aeropuerto de Ernesto Cortissoz, tras demoras y desvíos en vuelos

El aeropuerto Ernesto Cortissoz restringe operaciones tras detectar aceite en la pista de aterrizaje - crédito Mintransporte

El aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Soledad (Atlántico), inició la jornada del miércoles 26 de noviembre con restricciones operativas, luego de detectarse una situación inusual en su pista principal.

Según los reportes iniciales, la presencia de aceite en la superficie de aterrizaje obligó a limitar las operaciones normales, lo que generó una serie de afectaciones notables en la programación de vuelos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Seis vuelos programados hacia Medellín, Bogotá y San Andrés Isla experimentaron demoras. Uno de ellos, el vuelo AV8524, que partió de Bogotá, fue desviado a Cartagena como medida preventiva ante la imposibilidad de aterrizar en el terminal afectado. Por su parte, el vuelo JEC5460 sobrevoló la terminal aérea durante más de 10 minutos, a la espera de recibir autorización para aterrizar.

Las autoridades aeroportuarias informaron que las operaciones permanecen limitadas mientras se realizan las labores necesarias para restablecer la seguridad en la pista.

El aeropuerto Ernesto Cortissoz enfrenta una jornada de contingencia por el derrame de aceite en su pista principal- crédito X @MinTransporteCo

Cerca de las 7:28 a. m., la Aeronáutica Civil informó a través de sus canales oficiales que el aeropuerto Ernesto Cortissoz, que sirve a Barranquilla, “opera a esta hora en condiciones seguras”. De esta manera, se reinician los vuelos de entrada y salida en la terminal aérea.

Además, la entidad confirmó que no se han registrado emergencias. “Se presentaron algunas demoras durante la mañana debido al secado de un sellamiento usado en la pista por acciones de mantenimiento”, agregó.

De esta manera, la Aeronáutica dio una recomendación a los pasajeros: “Recomendamos a los pasajeros que se contacten con sus aerolíneas en caso de presentar cambios en los itinerarios”.

Vuelos con destino a Medellín, Bogotá y San Andrés Isla sufrieron retrasos por el incidente en el aeropuerto - crédito @AerocivilCol/X

Pasajeros denuncian caos por lluvias en el aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla

Las intensas precipitaciones registradas la tarde del martes cinco de agosto de 2025 en Barranquilla provocaron serias complicaciones en el aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, principal puerta de entrada aérea al departamento del Atlántico.

Mientras cientos de viajeros arribaban a la ciudad, retrasos de hasta una hora en la entrega de equipaje alimentaron la frustración y las quejas, sobre todo entre adultos mayores y familias con niños.

Testimonios de pasajeros detallaron cómo el malestar creció al ver que el tiempo transcurría sin recibir sus pertenencias y sin obtener explicaciones claras por parte del personal.

Jorge De Castro, uno de los afectados, describió la experiencia: “Llegamos a las 2:00 de la tarde y estuvimos 50 minutos en la sala de espera para recibir nuestro equipaje. El tiempo pasaba y nada que nos daban las maletas”, según recogieron medios locales.

Usuarios reportaron demoras, falta de información y condiciones incómodas durante la espera de sus maletas, mientras el agua impedía el funcionamiento de los equipos de descarga en la terminal aérea - crédito ANI

Otros usuarios recalcaron la precariedad de las condiciones de espera, al señalar la ausencia de sillas disponibles y la falta de comodidades para quienes debieron permanecer de pie, incluso personas con movilidad limitada.

Un supervisor de la aerolínea expuso que la demora tuvo relación directa con el sistema electromagnético empleado para la descarga de las maletas, ya que este no puede funcionar bajo lluvias torrenciales.

Tal limitación obligó a suspender la manipulación de equipaje hasta que el clima lo permitió, lo que prolongó la situación y generó mayor inquietud en la terminal. Una vez superado el episodio, los pasajeros finalmente recibieron sus pertenencias, aunque en muchos casos, el equipaje presentaba “maletas visiblemente mojadas”.

Este percance, lejos de ser excepcional, reactiva la discusión sobre las debilidades recurrentes del Ernesto Cortissoz. Diferentes usuarios han denunciado deficiencias como falta de un sistema adecuado de drenaje, filtraciones en los techos, demoras operativas frecuentes y escasez de espacios cómodos para la espera, en especial para personas con movilidad reducida.

La situación pone nuevamente en primer plano las críticas hacia la infraestructura aeroportuaria barranquillera, cuya vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos ha sido señalada insistentemente por la comunidad en los últimos años.