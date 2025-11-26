‘Culotauro’ reveló que se enamoró de una “mula” del narcotráfico, la joven terminó presa

Díaz indicó que él se encargó de llevar a la joven al aeropuerto - crédito @Culotauro/Instagram/iStock

En los últimos meses, el comediante Camilo Díaz, más conocido como “Culotauro” y recordado por su participación en La casa de los famosos, ha sido noticia por las declaraciones que ha entregado durante la gira de medios que protagoniza por el estreno de su especial de comedia.

Precisamente, en diálogo con Los 40, Díaz reconoció que sus relaciones sentimentales han sido importantes para construir el contenido que presenta al público, puesto que ha protagonizado historias que podrían ser parte de una película.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Esa era la mujer de mi vida”, indicó Díaz antes de contar una de sus experiencias más sorprendentes, que se registró luego de que conoció a una joven que vivía en el exterior a través de las redes sociales.

“Hay una red social que se llama Instagram y por ahí paso todo. Ella vivía en Madrid (España) y me dijo que iba a pasar dos días en Bogotá, yo le dije: «Qué casualidad, yo vivo en Bogotá» (risas)”.

Díaz hace parte del pódcast 'Por la ventana' - crédito @culotauro/Instagram

En su relato, Díaz afirmó que, aunque no la conocía de antes, en el fin de semana que compartió con la mujer sintió que había un tipo de conexión que no había experimentado antes.

“Ella se quedó esos dos días en el apartamento y perro (expresión colombiana), el amorcito era, yo me levantaba y le hacía masaje en los pies; o sea, el sexo es chimba, pero más chimba con cariñito, con todas las gamas. Con ella fueron dos días así, hermosos, en las mieles del amor“.

En un principio, el amor entre Díaz y la mujer iba a ser separado por la distancia; sin embargo, horas más tarde recibió una llamada en la que la joven le reveló que había sido capturada en el aeropuerto por intentar viajar con drogas a Europa.

“Ella me dijo que no iba a volver como en diez meses, aunque yo creo que no va a volver conmigo (risas). Yo la llevo al aeropuerto en mi carro, pasan como cinco horas y me llama, yo: «Hola amor», y me dice: «Tú me puedes ayudar, es que me acaban de encontrar narcóticos en la maleta»“, fue el relato del comediante.

El comediante afirmó que en un momento pensó en tener una relación estable con la joven - crédito @culotauro/IG

La intención de tener una relación con la mujer terminó en la misma llamada, puesto que ella le pidió al comediante dar algunos datos personales.

“Yo le dije que cómo así, me dijo que era la maleta de una amiga, que sí podía dar el número de cédula y no, claro. Después yo hice un video contando las cosas”.

Por último, Díaz indicó que meses más tarde fue contactado de nuevo por la joven, que le reclamó haber expuesto su historia en redes sociales, a pesar de que el comediante no reveló su identidad en ningún momento.

“No importa que sean dos días. No cortamos porque se fue, cortamos porque la cogieron con drogas”, fue como justificó Díaz que no volvió a intentar tener algún tipo de comunicación con la mujer.

Camilo Díaz participó en la primera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' -crédito Canal RCN

Camilo Díaz “Culotauro” en la actualidad encabeza un proyecto llamado Por la ventana, en el que, junto con Camilo Sánchez y Emir Quintero, entrevistan a bordo de un Mazda 626 a celebridades colombiana.

Otro motivo por el que fue noticia es que a mediados de 2025 se confirmó que había sido demandado por un excompañero de La casa de los famosos, Díaz optó por no exponer detalles sobre el litigio judicial.

“Fue por un chiste que hice, luego de mi participación en ‘La casa de los famosos’, entonces como que le enviaron el video y bueno, de ahí para adelante todo esto es historia. Yo hice una rutina en Bogotá, después de salir del programa, y esa persona puso el grito en el cielo”, declaró Díaz al respecto.