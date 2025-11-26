Colombia

Corporación ATS confirmó retiro del cargo de Julián Quintero por denuncia de abuso sexual y anunció medidas: “Extrema gravedad”

El exdirector ejecutivo de la organización fue señalado de haber tocado “abusivamente” a una mujer

Julián Quintero trabajó como director
Julián Quintero trabajó como director ejecutivo de la organización hasta el 18 de noviembre de 2025 - crédito redes sociales

La Corporación ATS Acción Técnica Social emitió un comunicado luego de que se hiciera pública una denuncia sobre un presunto caso de abuso sexual que involucra a Julián Quintero, que fue director ejecutivo de la organización y líder del proyecto Échele Cabeza.

La corporación confirmó que decidió apartarlo de sus funciones. “Debido a la denuncia de extrema gravedad por un presunto caso de abuso sexual dirigida contra Julián Quintero, retiramos del cargo a quien fue el director ejecutivo de la organización hasta el pasado 18 de noviembre del presente año”, informó.

Aunado a ello, expresó su rechazo a cualquier manifestación de violencia basada en género que se presente en la organización y aseguró que aplica una política de tolerancia cero frente a estos hechos. Indicó, además, que su prioridad es garantizar la seguridad, el bienestar y la dignidad de la persona denunciante.

En ese sentido, dio a conocer las medidas adoptadas en respuesta al caso. Entre las acciones anunciadas, la Corporación ATS informó que habilitará un canal de denuncia anónimo, que contará con acompañamiento profesional, para quienes deseen reportar casos de violencias basadas en género relacionados con la organización.

De manera paralela, se asignarán recursos para la creación e implementación de un protocolo específico de este tipo de violencia, así como para la revisión integral de los procesos y mecanismos internos, con el fin de fortalecerlos y asegurar que todos los espacios de trabajo sean seguros, éticos y libres de violencias.

Lamentamos profundamente el impacto que esto ha causado también a nuestro equipo, aliados y comunidades con las que trabajamos. Nuestro compromiso principal en este momento es con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, expuso.

La organización afirmó que ha recibido mensajes y exigencias de sus aliados (que suspendieron su colaboración con la organización) y que, por eso, ha concentrado sus esfuerzos en planificar y ejecutar acciones concretas para recuperar su confianza.

En este sentido, enfatizó que “los actos de una persona no pueden acabar o manchar el trabajo del colectivo, voluntarios y público general que con esfuerzo y voz a voz han aportado a esta causa”.

En desarrollo...

