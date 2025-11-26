Colombia

Condena de Santiago Uribe: abogado Víctor Mosquera rechazó compulsa de copias contra Diego Cadena; “Nunca hizo parte”

El Tribunal Superior de Antioquia señaló a Cadena de haber asesorado a un testigo, cuyo testimonio carecería de credibilidad

El abogado Víctor Mosquera aseguró
El abogado Víctor Mosquera aseguró que la compulsa de copias contra Diego Cadena por el caso de Santiago Uribe no tiene sustento - crédito Juan Pablo Gómez/Colprensa, Colprensa y Nathalia Angarita/Reuters

La condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, generó división en el país político y del Derecho. Sin embargo, esta decisión no fue la única que derivó en un debate.

El Tribunal Superior de Antioquia, además de sentenciar a Uribe a más de 28 años de prisión, ordenó la compulsa de copias contra el abogado Diego Cadena para que sea investigado por presuntamente haber asesorado a un testigo, cuyo testimonio –que favorecía al hoy condenado– resultó ser falso para el Tribunal.

El abogado Víctor Mosquera se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, indicando que la compulsa de copias no tendría ningún sustento, debido a que Cadena no hizo parte del proceso penal.

Sobre el abogado Diego Cadena
Sobre el abogado Diego Cadena pesa una condena en primera instancia por soborno en actuación penal, a la que se suma ahora una compulsa de copias por el caso de Santiago Uribe - crédito Camila Díaz/Colprensa

“La injusta condena contra Santiago Uribe incurre en una irregularidad grave: el Tribunal revoca la absolución de 2024 y, sin un solo hecho que lo sustente, compulsó copias contra @DiegoCadenaLaw, quien nunca hizo parte del proceso ni aparece mencionado en los supuestos hechos de Yarumal (Antioquia)–donde operaron Los 12 Apóstoles–”, afirmó el profesional en Derecho en la red social.

De acuerdo con su explicación, no hay pruebas, testimonios ni inferencias que permitan pensar que el abogado Cadena haya estado involucrado en la construcción del falso testimonio del testigo, con el fin de favorecer a Santiago Uribe. En consecuencia, aseguró que la decisión fue equivocada y que se basa en una “narrativa externa”.

Es evidente que esa compulsa no surge del expediente, sino de una narrativa externa que el fallo intenta reforzar”, señaló.

Santiago Uribe fue hallado responsable
Santiago Uribe fue hallado responsable de haber conformado y liderado un grupo paramilitar en Antioquia - crédito Colprensa

Ahora, sobre Cadena no solo pesa la compulsa de copias para que se le investigue; fue condenado a siete años de privación de la libertad por soborno en actuación penal; es señalado de haber ofrecido beneficios a testigos para que testificaran a favor de Álvaro Uribe Vélez en un proceso penal. El fallo de primera instancia fue apelado, lo que quiere decir que no está en firme todavía.

Lo que dijo el Tribunal sobre Diego Cadena

El Tribunal Superior de Antioquia indicó que el abogado Cadena asesoró al testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, para que diera su testimonio en el proceso penal que se surtió contra Santiago Uribe. El testigo, que hizo parte del Ejército y después se volvió paramilitar, aseguró ante la justicia que nunca conoció a Uribe y que no sabía nada de Los 12 Apóstoles ni de sus crímenes.

Sin embargo, el Tribunal restó credibilidad a su testimonio porque no tuvo relación alguna con el norte de Antioquia, donde el grupo paramilitar actuó y cometió todo tipo de crímenes en contra de la población civil, entre ellos, homicidios.

El mayor (r) Juan Carlos
El mayor (r) Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, negó los nexos de paramilitares con Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa y Policía Nacional

El propio declarante aceptó que recibió asesoría del abogado Diego Javier Cadena Ramírez para redactar una carta dirigida al Fiscal General de la Nación, afirmando que tenía información acerca de la investigación que se adelantaba en contra de Santiago Uribe. Completo silencio guardó la defensa en su escrito como no apelante sobre este relevante asunto”, indicó el Tribunal en el fallo, al que tuvo acceso la revista Cambio.

El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro, que fue reconocido como víctima en el proceso penal que se adelanta contra el expresidente Uribe, expuso su punto de vista sobre la compulsa de copias ordenada por el Tribunal, respaldando la decisión.

“En el proceso seguido contra su hermano Álvaro Uribe Vélez, quedó probado que Victoria Jaramillo le entregó a Cadena Ramírez información relacionada con alias ‘Zeus’, a quien, como ocurrió con Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, Cadena le tomó poder para representarlo, y fue presentado como testigo en ese proceso, en el que hizo falsos señalamientos en mi contra”, escribió en X.

El senador y precandidato Iván
El senador y precandidato Iván Cepeda Castro se refirió a la compulsa de copias contra Diego Cadena - crédito @IvanCepedaCast/X

