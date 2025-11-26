Colombia

Autoridades capturaron a pareja que se hacía pasar como parte del equipo de trabajo de un senador para ofrecer cargos públicos

Las denuncias sobre el accionar de los individuos provocó que los Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal tomaran cartas en el asunto

Guardar
El operativo fue encabezado por
El operativo fue encabezado por el Gaula de la Policía Nacional - crédito Policía Nacional

Aunque no se trata de un aspecto positivo, las autoridades han señalado en más de una ocasión que la atención de la ciudadanía debe estar más activa debido a los métodos que utilizan los criminales para delinquir, resaltando el ingenio para el mal que tienen algunos individuos capturados por la Policía Nacional.

En un caso de esta índole, los Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional informaron sobre la captura de una pareja que logró estafar a más de 20 personas haciéndose pasar por integrantes del equipo de trabajo de un congresista colombiano y ofrecer cargos públicos a cambio de dinero.

Al respecto, la institución informó que los detenidos tenían un modus operandi repetitivo, que consistía en contactar a las víctimas a través de llamadas telefónicas y hablar en nombre del equipo de trabajo del senador, cuya identidad no ha sido expuesta.

Después de convencer a sus víctimas de que estaban representando al congresista, le pedían hacer transferencias de dinero con el argumento de que así garantizarían que le buscarían un cargo público. Las autoridades no explicaron el área en la que se mencionaba que sería la contratación.

La identidad del senador que
La identidad del senador que era mencionado por los estafadores no fue revelada - crédito Policía Nacional

En el informe de las autoridades se menciona que hay al menos 20 denuncias relacionadas con esta modalidad, siendo residentes de municipios pequeños en diferentes departamentos la mayoría de las víctimas.

Además de la detención de la pareja, se conoció que en el operativo se logró la incautación de varios aparatos tecnológicos (no personales) que eran utilizados para coordinar los engaños sin dejar evidencia en sus registros personales.

Por último, en el informe se confirmó que tras la detención, los individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para todo lo relacionado con el proceso de judicialización.

Golpe del Gaula contra el Clan del Golfo

La extorsión a través de
La extorsión a través de redes sociales o llamadas telefónicas es uno de los crímenes más comunes en la actualidad - crédito Pexels

En otro operativo expuesto por la Policía Nacional se logró la captura de once presuntos integrantes del Clan del Golfo, detenidos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

El hecho se registró el 26 de noviembre como parte de la operación Agamenón y contó con la participación de las unidades Gaula, en coordinación con la inteligencia policial, Gaula Militar, la Armada y el Ejército Nacional. Las acciones se desarrollaron en los municipios de Magangué y Achí, en el departamento de Bolívar.

Entre los capturados figura alias Dago, señalado como responsable de coordinar cerca del 90% de los reclutamientos de jóvenes en Bolívar durante 2024 y 2025. En la misma operación fue arrestado alias Guacamayo o Yonany, considerado cabecilla urbano de la subestructura Erlin Pino Duarte, con presencia en el sur del departamento.

Las autoridades capturaron a 11
Las autoridades capturaron a 11 presuntos integrantes del Clan del Golfo - crédito Policía Nacional

Otros dos detenidos fueron identificados como “El Mecánico” y “Manila”, que serían supuestos sicarios al servicio de la organización, a quienes las autoridades vinculan con homicidios y cobros extorsivos en zonas urbanas y rurales de Achí.

Durante los procedimientos, el personal policial incautó una pistola calibre nueve milímetros, tres proveedores, 62 cartuchos, una motocicleta, nueve teléfonos celulares, un radio de comunicación, dos cartillas sobre ideología criminal, una cartilla de doctrina criminal, una tabla de comunicación y un cuaderno con nóminas con registros de cobros extorsivos y pagos de viáticos.

De acuerdo con el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, estas capturas impactan la estructura del Clan del Golfo y su actividad delictiva en la región. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y que se lleven a cabo las audiencias preliminares ante un juez de Control de Garantías.

