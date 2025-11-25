Colombia

Yina Calderón reveló plan que tiene para “sacar del clóset” al novio de su mamá: “Le voy a mandar a alguien pa’ que lo enamore”

La empresaria, conocida por su línea de fajas, alimentó los rumores sobre el nuevo novio de su madre al afirmar que él busca ganar notoriedad en redes sociales, pero en realidad “le gustan los hombres”

Yina Calderón reveló plan para terminar la relación que tiene su madre con un hombre, el cual la empresaria asegura que es gay

Yina Calderón, empresaria de fajas, volvió a cobrar relevancia en redes sociales tras una confesión en el reality La mansión de Luinny sobre la relación de su madre, Merly Ome, con un joven que ha mostrado públicamente en redes.

Desde hace varios meses, Calderón mantiene distancia con su madre, quien inició una relación que no cuenta con la aprobación de sus hijas y que generó especulaciones en Internet.

Calderón afirmó que el hombre busca ganar popularidad a través de su madre.

Los señalamientos se intensificaron cuando Yina y sus hermanas compartieron información sugiriendo que el joven sería homosexual y estaría interesado en obtener reconocimiento en redes sociales aprovechando la relación con Merly Ome.

Aunque Yina ha demostrado no estar de acuerdo con la relación desde antes de entrar el reality que se graba en República Dominicana, estando en este formato, Calderón reveló el plan que tiene para terminar la relación de su madre, que en sus palabras es falsa.

Según la creadora de contenido, planea que un amigo suyo, que es homosexual, le coquetee a la pareja de su madre para así demostrar que se trata de una persona que está interesado en hombres.

“Yo sé que ella solo tiene un capricho, pero yo le voy a poner a uno de mis amigos a que enamore al man, para que ella se de cuenta que es gay, yo no voy a dejar que ese malparido se quede con mi mamá”, reveló Yina.

La empresaria comentó que debido a su participación en el programa, no ha podido estar atenta a lo que está pasando en la relación de su mamá, pero aseguró que se encargará en el momento en que deje el programa.

“Estoy lista para hacerle la vida imposible dentro de poco, estoy esperando llegar a mi pueblo, emborracharme y le hago un escándalo a ese hijueputa”, reveló la empresaria.

Calderón confesó que debido a las atenciones que tenía Merly con el hombre tuvo que quitarle un apoyo económico.

“Mi primera ejecución es que le quité lo monetario, yo le daba un sueldo mensual, para ver si el man se lo da, ella prefiere vivir bien y lo va a dejar”, añadió.

