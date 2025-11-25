Vuelos en Colombia desde $99.000 por Black Friday: claves para comprar barato y viajar en fecha especial

Cuándo es más barato comprar un vuelo, así puede hacerlo - crédito Pixabay

El Black Friday representa una de las oportunidades más esperadas para quienes buscan descuentos en viajes, tecnología, moda y otros productos o servicios.

El viernes 28 de noviembre se presenta como una de las últimas jornadas para acceder a promociones y precios especiales, situación que ha motivado el aumento de búsquedas de tiquetes aéreos en diversas plataformas digitales.

Los tiquetes de avión figuran entre los ítems más consultados por quienes desean planificar vacaciones hacia rutas nacionales e internacionales. Varias aerolíneas anuncian tarifas preferenciales en diferentes destinos, rangos de horario y modalidades de vuelo para este día de descuentos.

Portales como Google Flights y Skyscanner permiten comparar precios y condiciones entre aerolíneas, identificar costos de equipaje, escalas y otros factores relevantes antes de comprar.

Según los datos de estas plataformas, aparecen ofertas desde $99.630 para la ruta Bogotá–Medellín en JetSmart, abriendo opciones atractivas para quienes priorizan el ahorro y la flexibilidad en las fechas de viaje.

Entre los trucos más aplicados para asegurar precios bajos durante Black Friday se encuentran el uso de portales reconocidos para comparar precios, la consulta en horarios con menor demanda y la elección de rutas fuera de las temporadas vacacionales más concurridas.

Madrugar suele arrojar mejores resultados, ya que muchas aerolíneas liberan cupos a primera hora y premian la compra ágil y anticipada con tarifas competitivas.

La elección de trayectos operados por aerolíneas de bajo costo resulta otra de las tácticas frecuentes. Suelen ofrecer precios más asequibles, especialmente en rutas cortas o a destinos dentro del país. De igual forma, el uso de varios navegadores para realizar búsquedas puede desplegar diferentes tarifas, ya que algunas plataformas modifican la disponibilidad y los precios en función del historial de navegación.

En paralelo a las oportunidades, esta temporada de descuentos exige precaución. El aumento de compras en línea durante Black Friday facilita la aparición de sitios fraudulentos.

Existen riesgos relacionados con el ingreso a páginas falsas y el uso de medios de pago inseguros. Los expertos en ciberseguridad aconsejan comprar únicamente en portales con buena reputación, verificar la autenticidad de las plataformas y evitar compartir información personal o financiera en sitios no oficiales.

Utilizar métodos adicionales como alertas de precios o consultar herramientas de inteligencia artificial contribuye a identificar mejores opciones antes de tomar la decisión de viaje. Estas aplicaciones rastrean cambios en los precios de vuelos y notifican cuándo aparecen tarifas más bajas o se habilitan promociones relámpago.

Comprar un viaje por fuera de temporada alta incrementa las posibilidades de encontrar vuelos baratos. Las festividades de Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y vacaciones de mitad de año concentran la mayor demanda de tiquetes y suelen incrementar los precios.

Elegir fechas alternativas, viajar en días de semana o programar salidas ante o después de los picos vacacionales resulta una estrategia efectiva para asegurar boletos más económicos.

Las cifras reportadas demuestran que los usuarios pueden aprovechar grandes descuentos en rutas puntuales durante Black Friday. En la práctica, planificar con antelación y comparar alternativas mediante portales especializados reducen el costo final del pasaje y permiten seleccionar la mejor relación entre precio, servicios y comodidades ofrecidas.

Durante la jornada de descuentos, las tiendas digitales extienden las promociones a otros servicios relacionados con el turismo, como alojamiento, alquiler de vehículos y actividades en destino. Por este motivo, consultar y reservar estos complementos al comprar el vuelo puede derivar en ahorros globales durante el viaje.

En síntesis, el Black Friday ofrece la posibilidad de encontrar ofertas de vuelos desde montos tan bajos como $99.000. Comparar entre portales, actuar con anticipación, priorizar rutas y días fuera de temporada alta y verificar la seguridad de las plataformas, resulta clave para aprovechar los descuentos sin exponerse a riesgos.

La sumatoria de precaución y proactividad marca la diferencia entre quienes solo exploran precios y quienes logran concretar viajes con costos reducidos durante la temporada de promociones.