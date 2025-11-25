Paola Jara les contó a sus seguidores cómo han sido esos primeros días con Emilia y derrite a sus seguidores: “Disfrutándola”

Paola Jara y Jessi Uribe lanzaron "Emilia", su más reciente colaboración, a pocos días del nacimiento de su hija - crédito cortesía Jaque

La llegada de Emilia, la primera hija de Paola Jara y Jessi Uribe, ha marcado un cambio profundo en la vida de la cantante de música popular, que recientemente compartió con sus seguidores cómo ha experimentado sus primeros días en la maternidad.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la artista relató que desde el momento en que sostuvo a su hija en brazos, cada instante se ha convertido en una vivencia única y plena, asegurando que la pequeña la tiene completamente cautivada.

Nació la hija de Jessi Uribe y Paola Jara - crédito @jessiuribe/IG

El nacimiento de Emilia, confirmado por la pareja el miércoles 19 de noviembre, ha sido motivo de constante atención por parte de sus seguidores, quienes han seguido de cerca el proceso de adaptación de Paola Jara a su nuevo rol como madre primeriza.

En contraste, Jessi Uribe ya contaba con experiencia en la paternidad, pues tiene cuatro hijos fruto de su anterior relación con Sandra Barrios, lo que ha hecho de esta etapa una experiencia novedosa especialmente para la cantante.

Durante la interacción en redes sociales, Paola Jara respondió a la inquietud de una seguidora sobre su estado de salud y el de su hija tras el parto, un proceso que suele implicar desafíos físicos y emocionales para la madre.

La cantante de música popular dejó a sus seguidores derretidos por la actuación sobre su nueva faceta como mamá - crédito @paolajarapj/IG

La artista expresó que “gracias a Dios, muy bien ambas. De mi parte, disfrutando a Emilia cada segundo, me tiene enamorada. Muchas gracias por estar tan pendiente de mí y por manifestarnos tanto amor”, según relató en casa.

El interés del público no se ha limitado al bienestar de madre e hija, sino que también ha surgido la pregunta sobre la posibilidad de que la pareja decida ampliar la familia en el futuro. No obstante, tanto Paola Jara como Jessi Uribe han sido claros en diversas ocasiones al señalar que Emilia podría ser su única hija en común.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que algunos seguidores dejaron comentarios en la publicación como, por ejemplo: “Se nota que se está disfrutando todo lo que viene en su vida”; “no entiendo por qué siempre les tiran hate, si son un amor de personas”; “independientemente de lo que pasara, de ella no es la culpa del momento que vivían Sandra y Jessi”, entre otros.

El tierno baile de Jessi Uribe con Emilia

El cantante trataba de consolar a su pequeña hija mientras trataba de dormirla - crédito @jessiuribe3/IG

Recientemente, el cantante de música popular conocido por canciones como Dulce pecado y Matemos las ganas, así como de su paso por A otro nivel, compartió un emotivo video con su hija recién nacida.

El cantante aparece vestido con una pantaloneta y una camisilla en color blanco, sosteniendo a la bebé en sus brazos mientras la arrulla y baila a ritmo de la canción que entregó junto a Jean Carlos Centeno titulada Dando Instrucciones.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “😍😍😍😍😍❤️❤️❤️los amores de mi vida", fue el comentario de Paola Jara, mientras que sus seguidores escribieron “Qué maravilla, DIOS La guarde en salud ❤️ te amamos Emi 👏“; ”se ven hermosos, se nota que la esperaba con ansias", entre otros.

Tendrán más hijos

La pareja detalló que probablemente Emilia será la única hija en común que tendrán. Sin embargo, indicaron que la dinámica familiar seguirá siendo compartida con los hermanos mayores de Jessi Uribe, que tendrán un papel esencial en la vida de la recién nacida.

Paola Jara contó, entre risas, que Jessi Uribe le compró una caja de pruebas de embarazo, producto de la emoción de que finalmente estuvieran esperando su primogénito - crédito @paolajarapj/Instagram

Este nacimiento marca el inicio de una etapa de madurez para ambos artistas, en la que la familia y la música continúan siendo ejes fundamentales en sus vidas.

Respecto a la posibilidad de volver a ser padres más adelante, ambos fueron sinceros: “Ya por mi parte creo que Emilia será única hija, pero tiene cuatro hermanos más que si Dios quiere, se la van a llevar muy bien”, dijo Jara.