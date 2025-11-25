Llegada de Tesla a Colombia y aumento en venta de carros eléctricos provocó la duda de una conductora: si todos los puntos de recarga darán abasto

En Bogotá se hizo el lanzamiento de la llegada de los vehículos de Tesla a Colombia - crédito Luisa Gonzalez /Reuters | @valentinamorenosz/IG

La llegada de Tesla a Colombia incrementó las expectativas en el mercado de vehículos eléctricos, donde la empresa estadounidense anunció que pondrá a la venta sus primeros autos en el país desde el 20 de noviembre, con un precio inicial de 109 millones de pesos.

Los interesados podrán adquirir el Model 3, aunque las unidades serán entregadas a finales de enero o inicios de febrero de 2026.

Teniendo en cuenta esta situación, el Ministerio de Minas y Energía reportó que durante 2025 se observó un aumento del 35 % en la instalación de electrolineras frente al año anterior, y refuerza la infraestructura disponible para los nuevos usuarios de vehículos eléctricos e híbridos, destacó El Tiempo.

Esta expansión responde tanto al ingreso de nuevas marcas como al crecimiento de la movilidad eléctrica en las principales ciudades. Sin embargo, una joven creadora de contenido bogotana dejó abierta una duda, y de paso una pregunta, debido a que se planteó en un video que compartió qué tan preparada está Colombia para suplir la demanda de estos vehículos, pero en específico con los puntos de recarga que hay a lo largo y ancho del territorio nacional.

Bogotana relató los trancones que se arman en punto de recarga de autos eléctricos

“10:56 de la noche ¿Y ustedes creen que hay un solo cargador vacío?" inicia el video de la joven que explica “la realidad de tener un carro eléctrico en Colombia”.

“Voy a ponerlo a cargar aquí en la casa, que carga superlento, y yo tengo que salir mañana a las 5:40 a. m. hacia Guatavita y hacia Chía. Pero me va a tocar salir a las 5:00 a. m., ir a cargar en carga rápida, si es que está vacío a las cinco de la mañana para poder ir a Guatavita y a Chía, si no, no voy a lograr hacer ese trayecto”, sigue la influencer explicando cómo era su trayecto y la preocupación por no poder llegar a sus compromisos labores.

Al siguiente día esto ocurrió: “Sábado a las cinco de la mañana, había un solo cargador desocupado”. La joven alcanzó a cargar una parte del vehículo pero tuvo que ser medida para poder completar su recorrido de trabajo.

“Y llegué a la casa con 14% gracias al trancón de los sábados. ¿Ya han tenido que pasar por esta experiencia de no poder cargar el carro o soy la única?"

Los puntos de recarga de vehículos eléctricos

Los puntos de carga se han distribuido en lugares estratégicos de Bogotá, entre ellos Nicolás de Federman (Calle 58a Bis #37-28), la Terminal de Transportes, el Hotel Hilton Bogotá (Carrera 7 #72-41), WorkMates Masterline (Avenida El Dorado #69-76) y Pinky Electro (Calle 146 #15-62).

En el vecino municipio de Chía (Cundinamarca), hay electrolineras en el centro comercial Fontanar y en la estación de carga de Volvo.

En Medellín, los usuarios disponen de opciones en Ciudad del Río, la estación ESSO Los Alamos, el Primer Parque Laureles, Matiz, la estación privada Voltex Terpel la 33 y diferentes puntos de Éxito Colombia.

En Cali destacan la electrolinera de Renault Automotora Norte y Sur en Chipichape, Sura Centenario y la ubicación sobre la carretera Cali-Yumbo.

Además, la infraestructura incluye municipios como Pasto, Manizales, Villa de Leyva, Mariquita, Buenavista, Barichara, Pailitas, Girardot, Duitama, Barrancabermeja, Cartagena, Pamplona y Santa Marta.

Sin embargo, la planificación de viajes largos en vehículos eléctricos implica verificar la autonomía del modelo y conocer la ubicación de los puntos de carga.

Plataformas como Electromaps ofrecen mapas actualizados de electrolineras e información sobre el tipo de conector y velocidad de carga.