Colombia

Llegada de Tesla a Colombia y aumento en venta de carros eléctricos provocó la duda de una conductora: si todos los puntos de recarga darán abasto

La joven contó su caso en Bogotá, pero la situación podría replicarse en otras ciudades capitales como Cali y Medellín, debido al auge en la comercialización de vehículos amigables con el medio ambiente

Guardar
En Bogotá se hizo el
En Bogotá se hizo el lanzamiento de la llegada de los vehículos de Tesla a Colombia - crédito Luisa Gonzalez /Reuters | @valentinamorenosz/IG

La llegada de Tesla a Colombia incrementó las expectativas en el mercado de vehículos eléctricos, donde la empresa estadounidense anunció que pondrá a la venta sus primeros autos en el país desde el 20 de noviembre, con un precio inicial de 109 millones de pesos.

Los interesados podrán adquirir el Model 3, aunque las unidades serán entregadas a finales de enero o inicios de febrero de 2026.

Teniendo en cuenta esta situación, el Ministerio de Minas y Energía reportó que durante 2025 se observó un aumento del 35 % en la instalación de electrolineras frente al año anterior, y refuerza la infraestructura disponible para los nuevos usuarios de vehículos eléctricos e híbridos, destacó El Tiempo.

Esta expansión responde tanto al ingreso de nuevas marcas como al crecimiento de la movilidad eléctrica en las principales ciudades. Sin embargo, una joven creadora de contenido bogotana dejó abierta una duda, y de paso una pregunta, debido a que se planteó en un video que compartió qué tan preparada está Colombia para suplir la demanda de estos vehículos, pero en específico con los puntos de recarga que hay a lo largo y ancho del territorio nacional.

Bogotana relató los trancones que se arman en punto de recarga de autos eléctricos

“10:56 de la noche ¿Y ustedes creen que hay un solo cargador vacío?" inicia el video de la joven que explica “la realidad de tener un carro eléctrico en Colombia”.

“Voy a ponerlo a cargar aquí en la casa, que carga superlento, y yo tengo que salir mañana a las 5:40 a. m. hacia Guatavita y hacia Chía. Pero me va a tocar salir a las 5:00 a. m., ir a cargar en carga rápida, si es que está vacío a las cinco de la mañana para poder ir a Guatavita y a Chía, si no, no voy a lograr hacer ese trayecto”, sigue la influencer explicando cómo era su trayecto y la preocupación por no poder llegar a sus compromisos labores.

Al siguiente día esto ocurrió: “Sábado a las cinco de la mañana, había un solo cargador desocupado”. La joven alcanzó a cargar una parte del vehículo pero tuvo que ser medida para poder completar su recorrido de trabajo.

“Y llegué a la casa con 14% gracias al trancón de los sábados. ¿Ya han tenido que pasar por esta experiencia de no poder cargar el carro o soy la única?"

Los puntos de recarga de vehículos eléctricos

Los puntos de carga se han distribuido en lugares estratégicos de Bogotá, entre ellos Nicolás de Federman (Calle 58a Bis #37-28), la Terminal de Transportes, el Hotel Hilton Bogotá (Carrera 7 #72-41), WorkMates Masterline (Avenida El Dorado #69-76) y Pinky Electro (Calle 146 #15-62).

En el vecino municipio de Chía (Cundinamarca), hay electrolineras en el centro comercial Fontanar y en la estación de carga de Volvo.

En Medellín, los usuarios disponen de opciones en Ciudad del Río, la estación ESSO Los Alamos, el Primer Parque Laureles, Matiz, la estación privada Voltex Terpel la 33 y diferentes puntos de Éxito Colombia.

En Cali destacan la electrolinera de Renault Automotora Norte y Sur en Chipichape, Sura Centenario y la ubicación sobre la carretera Cali-Yumbo.

Además, la infraestructura incluye municipios como Pasto, Manizales, Villa de Leyva, Mariquita, Buenavista, Barichara, Pailitas, Girardot, Duitama, Barrancabermeja, Cartagena, Pamplona y Santa Marta.

Sin embargo, la planificación de viajes largos en vehículos eléctricos implica verificar la autonomía del modelo y conocer la ubicación de los puntos de carga.

Plataformas como Electromaps ofrecen mapas actualizados de electrolineras e información sobre el tipo de conector y velocidad de carga.

Temas Relacionados

Tesla en ColombiaVehículos eléctricosPuntos de recargaElectromapsColombia-Noticias

Más Noticias

Black Friday en Colombia: estos son los productos más buscados días previos a la jornada de descuentos

De acuerdo con un estudio, los colombianos priorizan información, reseñas y precios antes de tomar una decisión de compra

Black Friday en Colombia: estos

Rafael Santos Borré, reprobado por la hinchada de Internacional de Brasil y salió silbado en el último partido: “El tipo arruina el equipo”

El delantero de la selección Colombia es una de las posibilidades de Néstor Lorenzo para integrar la lista de jugadores convocados a la Copa Mundial de la Fifa 2026

Rafael Santos Borré, reprobado por

Iván Cepeda reveló que se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: de qué hablaron

El candidato del Pacto Histórico lleva varios días en el país norteamericano y ha adelantado encuentros con partidos políticos de izquierda de la región

Iván Cepeda reveló que se

Lorena Altamirano reveló por qué quiere entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’, lo peor y mejor que podrán ver de ella y los planes que tiene para su boda con Fernando Solórzano

La actriz y creadora de contenido compartió detalles, en entrevista exclusiva con Infobae Colombia, de su aspiración a ser próxima participante en el ‘reality’ y habló sobre su matrimonio con el actor

Lorena Altamirano reveló por qué

Álvaro Uribe rechazó acusaciones de Petro sobre supuesta orden para negar visas a exintegrantes del M-19: “No está en edad de seguir con estas alucinaciones”

El presidente Gustavo Petro aseguró que antes de los gobiernos de Uribe no enfrentaba obstáculos para ingresar a Canadá, pero el expresidente le respondió

Álvaro Uribe rechazó acusaciones de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Gustavo

Activista que votó por Gustavo Petro mostró su indignación luego de la respuesta que dio el presidente sobre informe de alias Calarcá: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Lorena Altamirano reveló por qué

Lorena Altamirano reveló por qué quiere entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’, lo peor y mejor que podrán ver de ella y los planes que tiene para su boda con Fernando Solórzano

Actriz de ‘El Joe’ impactó al revelar detalles sobre su migración a Estados Unidos: ahora se desempeña como conductora de plataformas digitales

La inesperada ausencia de Rodrigo Candamil en la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′ desató rumores de malentendidos con el canal: él ya se pronunció en redes sociales

Paola Jara les contó a sus seguidores cómo han sido esos primeros días con Emilia y derrite a sus seguidores: “Disfrutándola”

Yina Calderón reveló plan que tiene para “sacar del clóset” al novio de su mamá: “Le voy a mandar a alguien pa’ que lo enamore”

Deportes

Rafael Santos Borré, reprobado por

Rafael Santos Borré, reprobado por la hinchada de Internacional de Brasil y salió silbado en el último partido: “El tipo arruina el equipo”

Millonarios estaría cerca de cerrar su segundo fichaje de cara a la temporada 2026: “Analiza valores”

La FIFA confirmó el bombo de la selección Colombia para el sorteo de los grupos del Mundial 2026: estos son los detalles

Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia