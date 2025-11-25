Colombia

Lina Garrido arremetió contra Juan Carlos Pinzón tras faltar a encuentro de precandidatos presidenciales: “Su unidad está más perdida que Francia Márquez”

La congresista de Cambio Radical también cuestionó que el exministro haya excluido a otros precandidatos como Abelardo de la Espriella

En la noche del lunes 24 de noviembre de 2025, un grupo de precandidatos de derecha y centroderecha se reunió en un reconocido hotel de Bogotá para profundizar en los mecanismos que permitan seleccionar un candidato único que participe en las elecciones presidenciales del 2026.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el norte de la capital, participaron Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Marta Lucía Ramírez y Mauricio Gómez Amín. En esa cita también estaba previsto que asistieran Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón.

Aunque el exalcalde de Bogotá confirmó su inasistencia debido a un viaje de trabajo a Dubai, el exministro de Defensa finalmente no asistió al encuentro pese a estar invitado al mismo, y del cual, no ha dado explicaciones al respecto.

Su ausencia en esta reunión privada generó malestar entre los asistentes y reavivó las tensiones en el espectro político colombiano.

La representante a la Cámara, Lina María Garrido, criticó al precandidato por convocar una reunión y no asistir, lo que, según ella, envía un ‘mal mensaje’ a quienes buscan consolidar una candidatura unificada.

Adicional a ello, la congresista detalló que Pinzón, pese a haber promovido la cita bajo el discurso de la “unidad”, no solo se ausentó al mismo, sino que además excluyó de la convocatoria al abogado y empresario Abelardo de la Espriella.

Mal mensaje del precandidato Juan Carlos Pinzón, quien habla de “unidad”, excluye a Abelardo de la Espriella, convoca a una cena anoche en el Marriott (hotel de Bogotá) y no llega. Dejó plantados a Vicky Dávila, Mauricio Gómez, Felipe Córdoba, Aníbal Gaviria, Marta Lucía Ramírez y otros”, escribió la parlamentaria araucana en su cuenta de X.

En su mensaje, Garrido fue más allá y estableció un paralelismo entre la situación de los aspirantes de derecha y los desafíos internos del gobierno del presidente Gustavo Petro.

¿El resultado? Pinzón no apareció y la posibilidad de “unidad” está más perdida que Francia Márquez en este gobierno”, afirmó.

