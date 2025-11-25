“Le encanta el puesto y el poder”: Vicky Dávila arremetió contra Francia Márquez por presuntos nexos con las disidencias

Vicky Dávila aseguró que espera que se revelen todas las pruebas que presuntamente hay contra Francia Márquez - crédito Colprensa

La transparencia y legalidad de las acciones de la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro nuevamente están siendo puestos en duda debido a la revelación de un informe de Noticias Caracol en el que se indica sobre presuntos nexos de quienes hoy conforman el Gobierno con las disidencias de las Farc.

El medio tuvo acceso al contenido de archivos hallados en aparatos electrónicos que fueron incautados por las autoridades, que estaban en poder de Alexander Díaz, alias Calarcá, líder de Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias. La información recolectada indica que la vicepresidenta habría actuado como intermediaria entre el grupo armado y la campaña presidencial de Petro en 2022.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Márquez emitió un comunicado en el que negó las acusaciones en su contra. “Rechazo estas versiones malintencionadas. No existe prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos armados ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente (Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco) usando mi nombre para darse importancia”, aseveró.

Alias Iván Mordisco habría señalado a la vicepresidenta Francia Márquez de haber mediado acuerdos entre las disidencias de las Farc y la campaña de Petro - crédito Europa Press

Discusión entre Vicky Dávila y Francia Márquez: señalamientos y negaciones

Sin embargo, hay quienes la han cuestionado por estas revelaciones, entre ellas, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila. En su cuenta de X, la comunicadora preguntó sobre el presunto pacto que habría ayudado a mediar para que el jefe de Estado ganara las elecciones presidenciales.

Márquez respondió negando cualquier nexo con la guerrilla. “Yo jamás he tenido vínculos con ningún grupo armado ilegal, por el contrario, junto a mi familia y mi pueblo hemos sido víctimas”, aclaró.

Dávila continuó con la discusión, reafirmando que alias Iván Mordisco la señaló como mediadora entre la agrupación criminal y la campaña y que habría tenido contacto con alias Mayimbú. Aunado a ello, recalcó que el guerrillero aseguró que tiene todas las evidencias para respaldar sus declaraciones.

Alias Iván Mordisco habría mencionado presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Gustavo Petro - crédito Mauricio Dueñas/EFE

“Aunque usted crea que está por encima de la ley, tendrán que investigar si lo que allí dice es verdad o no. Mordisco dice que tiene las pruebas. Ojalá las revele”, precisó.

La periodista y precandidata también criticó a la vicepresidenta por permanecer en el Gobierno Petro, pese a que ella misma ha denunciado presuntas irregularidades, hechos de racismo, trabas para ejercer sus funciones y falta de acciones que reduzcan la violencia en Colombia, que está afectando a la población de Cauca, de donde es originaria, y de otros departamentos del país.

“No tiene que atacarme con mentiras. El país me conoce y lo único que he hecho es denunciar corruptos y criminales como los que hay en el Gobierno Petro del que usted hace parte. Usted denunció corrupción en este Gobierno y se quedó. Le encanta el puesto y el poder”, señaló Dávila.

La periodista y precandidata Vicky Dávila cuestionó a Francia Márquez por señalamientos en su contra y por permanecer en un Gobierno envuelto en varias irregularidades - crédito @VickyDavilaH/X

Los chats que ponen a Francia Márquez en el ojo del huracán

En el informe de Noticias Caracol fueron divulgadas capturas de pantalla de conversaciones en las que presuntamente participa alias Iván Mordisco. En los chats se deja en evidencia la molestia del cabecilla por declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro en su contra tras haber intentado adelantar un proceso de paz con las disidencias de las Farc. “Mordisco” aseguró tener evidencias de presuntas irregularidades cometidas en la campaña presidencial de Petro y que quería utilizarlas para afectar su mandato.

El comandante ‘Iván Mordisco’ menciona a la vicepresidenta Francia Márquez como supuesta intermediaria en gestiones de financiación política - crédito captura de pantalla/Noticias Caracol

“Yo tengo ganas de tumbar a Petro, con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenía en campaña el finado Mayimbú, lo tumbamos. Esas pruebas están. Ese HP arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas”, se lee en las conversaciones reveladas por el medio.

Asimismo, señaló a la vicepresidenta Francia Márquez de haber estado involucrada en gestiones que se adelantaron con las disidencias de las Farc para favorecer a la campaña. “Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tienen para que analicen sin fatigarse, con cabeza fría, mano, y analizar bien, pensando en lo que viene o se deba organizar”, precisó.