Esta sería la millonaria suma que se llevará la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 2025’: habrían filtrado los verdaderos detalles

La décima temporada del ‘reality’ llega a su desenlace con una competencia exclusiva entre mujeres, donde el talento y la sazón de las finalistas prometen una noche llena de emoción

Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina
Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Alejandra Ávila se juegan la final femenina de MasterChef Celebrity Colombia - crédito @valentinataguado/ Instagram

El desenlace de la décima temporada de Masterchef Celebrity en Colombia se perfila como un evento marcado por la presencia femenina, con Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Alejandra Ávila como las aspirantes al trofeo.

La final, que se celebrará la noche del martes 25 de noviembre y se mantiene la expectativa no solo por el resultado culinario, también por la verdadera suma que recibirá la ganadora, una cifra que difiere de la anunciada oficialmente.

La edición actual del reality, transmitido por Canal RCN, repite la tendencia del año anterior al presentar una final compuesta exclusivamente por mujeres, pues en la temporada pasada, Paola Rey, Vicky Berrío, Carolina Cuervo y Martina La Peligrosa disputaron el título, siendo la actriz de Pasión de Gavilanes la vencedora, quien obtuvo el trofeo, el premio económico y otros reconocimientos asociados al certamen.

