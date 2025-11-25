Colombia

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Las finalistas tienen una compleja labor, pues deben conquistar el paladar de los jurados con un menú completo

Los televidentes se sorprendieron con
Los televidentes se sorprendieron con una final cargada de emotividad - crédito Valentina Taguado / Instagram

Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado se disputan la última competencia para conocer a la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, un programa que continúa cautivando a los colombianos por la emotividad e historia de vida de cada una de las cocineras.

Y es que en el episodio final estuvieron acompañadas por sus familiares que les dieron fuerza para demostrar lo mejor de sí y las escenas de reencuentro representaron una de las cuotas más emotivas para la final.

21:52 hsHoy

En redes sociales ya comenzaron las apuestas por la ganadora, teniendo en cuenta que las participantes no solo sorprendieron a los seguidores del programa con sus platos, sino con su actitud y forma de relacionarse con los demás participantes.

El país entero se prepara
El país entero se prepara para conocer la decisión de los jueces - crédito masterchefcelebrityco / Instagram
20:37 hsHoy

A qué hora es la final de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

A partir de las 8:00 p. m. y después de la emisión de Noticias RCN, los fanáticos de la gastronomía podrán disfrutar del desenlace de la temporada del reality. El capítulo se transmitirá por el Canal RCN y la señal en vivo de su sitio web oficial.

19:54 hsHoy

Mensaje de Valentina Taguado

“No existe sueño imposible. El corazón se me va a estallar con tantas emociones al tiempo. Es un honor estar aquí, estar con los míos, siendo yo”.

Las famosas se concentraron en
Las famosas se concentraron en la competencia - crédito Instagram
19:44 hsHoy

Mensaje de Violeta Bergonzi

“Por fin este gran momento. Esta noche es sin duda la cocinada más bella de mi vida. Voy a entregar el alma en cada plato con un menú que pensado y estudiado hasta el más mínimo detalle. Será un viaje de sabores que representan mi cultura y mi esencia. La Semana Santa de Popayán fue mi inspiración para llevarlos a uno de los más hermosos encuentros de Colombia”.

Las famosas lo dieron todo
Las famosas lo dieron todo para ganar - crédito Instagram
19:43 hsHoy

Mensaje de Alejandra Ávila

“Los sueños sí se cumplen. Lo soñé mucho y llegó ese día. Llegar a la final y ver a mi familia entrar por esa puerta fue algo que no puedo explicar con palabras… una mezcla de felicidad, orgullo y gratitud infinita. Fueron cinco meses muy duros, de lucha, disciplina y amor por este sueño: tenerlos aquí, conmigo, en este momento tan importante. Gracias por ser mi fuerza siempre. Gracias también a todos los que se toman en trabajo de envíame mensajes llenos d mucho amor! Gracias producción linda por hacer posible este proyecto tan maravilloso".

Sus seres queridos las acompañaron
Sus seres queridos las acompañaron en todo momento - crédito Instagram
19:35 hsHoy

Mensaje de Carolina Sabino

“Llegamos a la final. Lo digo en plural, y empiezo por mis 4 hermosas y talentosas competidoras. Aquí todos somos ganadores y se nos ha premiado con el honor de cruzar la puerta de la cocina más importante del mundo. Estoy dichosa”.

19:26 hsHoy

Los platos de las participantes

  • Alejandra Ávila: tamal tolimense, insulso y un postre con mangostino.
  • Carolina Sabino: le apostó al cangrejo, chochos ecuatorianos y perlas de pera en almíbar de corozo.
  • Violeta Bergonzi: abogó por sus raíces al preparar pipián, salsa de caviar, huevos de salmón y encocado de pipián con langosta.
  • Valentina Taguado: recordó a su abuela al optar por un ceviche con frijol, bolitas de plátano, queso frito y un postre de mambe.

