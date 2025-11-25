EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Los televidentes se sorprendieron con una final cargada de emotividad - crédito Valentina Taguado / Instagram

Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado se disputan la última competencia para conocer a la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, un programa que continúa cautivando a los colombianos por la emotividad e historia de vida de cada una de las cocineras.

Y es que en el episodio final estuvieron acompañadas por sus familiares que les dieron fuerza para demostrar lo mejor de sí y las escenas de reencuentro representaron una de las cuotas más emotivas para la final.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel