EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado se disputan la última competencia para conocer a la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, un programa que continúa cautivando a los colombianos por la emotividad e historia de vida de cada una de las cocineras.
Y es que en el episodio final estuvieron acompañadas por sus familiares que les dieron fuerza para demostrar lo mejor de sí y las escenas de reencuentro representaron una de las cuotas más emotivas para la final.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
En redes sociales ya comenzaron las apuestas por la ganadora, teniendo en cuenta que las participantes no solo sorprendieron a los seguidores del programa con sus platos, sino con su actitud y forma de relacionarse con los demás participantes.
A partir de las 8:00 p. m. y después de la emisión de Noticias RCN, los fanáticos de la gastronomía podrán disfrutar del desenlace de la temporada del reality. El capítulo se transmitirá por el Canal RCN y la señal en vivo de su sitio web oficial.
“No existe sueño imposible. El corazón se me va a estallar con tantas emociones al tiempo. Es un honor estar aquí, estar con los míos, siendo yo”.
“Por fin este gran momento. Esta noche es sin duda la cocinada más bella de mi vida. Voy a entregar el alma en cada plato con un menú que pensado y estudiado hasta el más mínimo detalle. Será un viaje de sabores que representan mi cultura y mi esencia. La Semana Santa de Popayán fue mi inspiración para llevarlos a uno de los más hermosos encuentros de Colombia”.
“Los sueños sí se cumplen. Lo soñé mucho y llegó ese día. Llegar a la final y ver a mi familia entrar por esa puerta fue algo que no puedo explicar con palabras… una mezcla de felicidad, orgullo y gratitud infinita. Fueron cinco meses muy duros, de lucha, disciplina y amor por este sueño: tenerlos aquí, conmigo, en este momento tan importante. Gracias por ser mi fuerza siempre. Gracias también a todos los que se toman en trabajo de envíame mensajes llenos d mucho amor! Gracias producción linda por hacer posible este proyecto tan maravilloso".
“Llegamos a la final. Lo digo en plural, y empiezo por mis 4 hermosas y talentosas competidoras. Aquí todos somos ganadores y se nos ha premiado con el honor de cruzar la puerta de la cocina más importante del mundo. Estoy dichosa”.