Ejército Nacional anunció la apertura de una investigación contra el general Juan Miguel Huertas por presuntos nexos con disidencias

El general Juan Miguel Huertas es señalado de tener nexos con las disidencias de las Farc, por lo que el Ejército Nacional se pronunció - crédito redes sociales - Ejército Nacional/YouTube

El Ejército Nacional anunció la apertura de una investigación interna sobre el general Juan Miguel Huertas, luego de que medios de comunicación lo vincularan con presuntas disidencias de las Farc. La institución militar indicó que verificará si el oficial incurrió en alguna conducta contraria a la ley durante su reincorporación al servicio activo en julio de 2025, cuando asumió el Comando de Personal (Coper).

En el documento se lee que “no obstante, en relación con la gravedad de los hechos denunciados, se impartió la orden de dar inicio a las investigaciones internas correspondientes, como son la apertura de la acción disciplinaria y las averiguaciones administrativas a que haya lugar, con el fin de verificar si durante el tiempo en que ha venido ejerciendo su investidura, cargo y funciones, ha incurrido en algún comportamiento o conducta contrario a derecho, el cual pudiera constituir la comisión de una falta o delito”.

Así, mediante cinco puntos, el Ejército explicó las medidas que implementaría frente a los señalamientos, al considerar la gravedad de los mismos, y aseguró que estaba dispuesto a colaborar con cualquier autoridad que lo solicitara para garantizar el avance de la investigación.

Documentos encontrados en dispositivos incautados mostrarían chats y correos que podrían comprometer al general Juan Miguel Huertas con las disidencias de las Farc - crédito Sebastian Marmolejo/Europa Press

El Ejército Nacional aclaró que el general Huertas ingresó nuevamente al servicio activo en agosto de 2025, y que desde 2021 había fue retirado de la institución por decisión del Gobierno nacional. En el comunicado, la institución informó que iniciará investigaciones internas para determinar si el general incurrió en conductas contrarias a la ley. El Ejército aseguró que colaborará plenamente con las autoridades para agilizar la investigación de los hechos. La institución militar aclaró que los asuntos personales del personal retirado deben ser atendidos directamente ante las autoridades competentes. El Ejército afirmó que mantiene su política de ‘cero tolerancia’ frente a actos que afecten su legitimidad e imagen institucional.

El Ejército aclaró que abrirá acciones disciplinarias y administrativas para determinar si existió algún comportamiento contrario a la ley durante el desempeño de sus funciones y reafirmó su disposición de colaborar con las autoridades competentes.

El Ejército Nacional anunció la apertura de una investigación interna para verificar si el general Juan Miguel Huertas incurrió en conductas contrarias a la ley - crédito Ejército Nacional

Acusaciones sobre supuesta información sensible entregada por el oficial a las disidencias

El anuncio se produce después de que en un informe periodístico de Noticias Caracol se revelara presuntos vínculos del general Huertas con alias Calarcá, uno de los líderes de las disidencias de las Farc. Según el informe, dispositivos electrónicos incautados en un operativo en Anorí, (Antioquia), contenían correos y chats que habrían demostrado comunicaciones entre el general —entonces retirado— y miembros de la estructura insurgente.

El material incautado expone un presunto nivel de infiltración de las disidencias en instituciones como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y organismos de inteligencia. También incluyen referencias a una supuesta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, al parecer, por medio de la vicepresidenta Francia Márquez.

De acuerdo con los señalamientos en su contra, el general habría entregado información sensible de las Fuerzas Militares a integrantes de las disidencias de las Farc, por lo que el oficial negó la versión y afirmó que todo corresponde a una ofensiva que afecta su nombre y su carrera dentro de la institución.

Carta del general Juan Miguel Huertas en la que niega y rechaza cualquier tipo de vinculación con las disidencias de las Farc - crédito redes sociales

Por medio de una carta abierta, Huertas sostuvo que la información divulgada carece de base sólida y afirmó que ciertos sectores intentan construir una imagen distorsionada sobre su trayectoria en la fuerza pública: “Rechazo de manera tajante, categóricamente, y absoluta cualquier señalamiento que pretenda vincularme con organizaciones armadas al margen de la ley. Niego rotundamente cualquier vinculación, acercamiento, supuesto acuerdo o relación con grupos armados ilegales, alias las Farc, ni con los denominados perfiles responsables de actividades criminales en el país”.

El general aseguró que nunca ofreció protección ni facilitó movilidad a integrantes de grupos armados y que todas sus funciones se han desempeñado dentro del marco de la ley y los principios del Ejército. También negó haber participado en reuniones en Venezuela con excombatientes o delegados de gobiernos extranjeros.