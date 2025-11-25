Asesinan a suboficial del Ejército en combates con el Clan del Golfo en Dabeiba: un soldado sigue desaparecido

Danilo Fernando Meneses Betancourt, cabo tercero del Ejército Nacional que falleció en combate mientras protegía a la población civil en Dabeiba, Antioquia. - crédito @COL_EJERCITO/X

La tensión en el occidente de Antioquia aumentó tras un enfrentamiento registrado en la zona rural del municipio de Dabeiba, donde tropas del Ejército Nacional sostuvieron un combate con integrantes del Clan del Golfo, uno de los grupos criminales con mayor presencia en Colombia.

El choque dejó como resultado la muerte del suboficial Danilo Fernando Meneses Betancourt y la desaparición de Yiminson Mosquera Perea, un soldado profesional cuyo paradero aún se desconoce.

El hecho ocurrió el lunes 24 de noviembre, según informó el Ejército Nacional a través de un comunicado oficial. De acuerdo con la institución, los uniformados se encontraban desarrollando una operación militar para proteger a la población civil, cuando fueron sorprendidos por miembros de la subestructura ‘Edwin Román Velásquez Valle’ del Clan del Golfo.

Tropas fueron desplegadas para proteger a la comunidad y mantener la seguridad en la zona. - crédito REUTERS/Nathalia Angarita

Las operaciones fueron ejecutadas por el Batallón de Ingenieros N.º 17 General Carlos Bejarano Muñoz, en el marco de la operación fragmentaria N° 004. Aunque algunos reportes preliminares sugieren que el soldado Mosquera podría haber sido víctima de una mina antipersonal, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente, por lo que las tropas continúan su búsqueda.

“Es buscado a esta hora por las tropas desplegadas en el sector, donde a su vez se ha fortalecido el dispositivo de seguridad para restablecer el orden”, señaló el comunicado del Ejército.

Homenaje al suboficial caído

El Ejército lamentó la muerte del cabo tercero Meneses y expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros. Además, dispuso un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento a las familias de los dos uniformados afectados en esta operación.

La Séptima División del Ejército Nacional afirmó que Meneses “ofrendó su vida en desarrollo de operaciones militares enfocadas a la protección de la población civil”, destacando su compromiso con la misión institucional y la defensa de las comunidades en la región de Dabeiba.

Edwin Román Velásquez Valle es la subestructura del Clan del Golfo que opera en Dabeiba, Antioquia.- crédito Colprensa

Contexto del conflicto con el Clan del Golfo

Este enfrentamiento ocurre en un momento en el que el Gobierno sostiene conversaciones socio jurídicas con el Clan del Golfo, iniciadas en septiembre en Doha, Catar. A diferencia de un proceso de paz convencional, estos acercamientos buscan avanzar en mecanismos para un eventual sometimiento a la justicia por parte de esta organización criminal.

Como parte de estas negociaciones, ambas partes firmaron una declaración conjunta que incluye acciones piloto para generar confianza entre las comunidades, como programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, asistencia técnica y alternativas económicas para los habitantes de las zonas afectadas.

Presencia reforzada del Ejército en Dabeiba

Las autoridades mantienen vigilancia reforzada en la zona rural de Dabeiba, donde persiste la presencia de miembros del Clan del Golfo. La muerte del suboficial Meneses y la desaparición del soldado Mosquera representan un nuevo golpe para la Fuerza Pública, que continúa su labor de contener las acciones delictivas de esta estructura criminal en Antioquia.

El Comando de la Brigada 17, unidad orgánica de la Séptima División, reiteró su compromiso con la protección de la población civil y con el avance de las operaciones militares en la región. “Las operaciones militares encaminadas a proteger la vida y la integridad de los habitantes de esta región del país continúan dando estricto cumplimiento a la misión constitucional”, indicó la institución.

El Ejército informó sobre el combate y las acciones para apoyar a las familias de los soldados afectados. - crédito @COL_EJERCITO/X

Impacto en la comunidad y próximos pasos

El enfrentamiento ha generado preocupación en la población local, que permanece en alerta ante posibles nuevos ataques. Mientras tanto, las tropas continúan la búsqueda del soldado desaparecido y fortalecen los dispositivos de seguridad para garantizar la protección de los habitantes de Dabeiba y sus alrededores.

La muerte del suboficial y la desaparición del soldado reflejan según el Ejercito la persistente amenaza del Clan del Golfo en Antioquia, y la complejidad de las operaciones militares destinadas a mantener la seguridad en zonas rurales del país.