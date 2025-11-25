Colombia

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda aclararon mensaje sobre presunta infidelidad y el fin de su relación: “Nunca quisimos engañar a nadie”

La influenciadora y su pareja dejaron a todos boquiabiertos al admitir que la supuesta crisis sentimental fue una movida planeada para atraer atención hacia su emprendimiento y no un verdadero drama amoroso

Guardar
La empresaria y creadora de contenido reveló la verdad detrás de los rumores de infidelidad - crédito @andreavaldirisos/IG

Una controversia en torno a la supuesta ruptura entre la influencer Andrea Valdiri y el empresario Juan Daniel Sepúlveda ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, luego de que ambos revelaran que todo hizo parte de una estrategia publicitaria para su empresa.

La bailarina barranquillera y su pareja aclararon públicamente los rumores que circularon durante días, en los que incluso se llegó a especular sobre una infidelidad y la intervención de terceros en su relación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El 24 de noviembre, Valdiri compartió un video en el que abordó directamente las versiones que aseguraban el fin de su vínculo sentimental con Sepúlveda.

La eliminación de fotos y
La eliminación de fotos y videos conjuntos de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda alimenta los rumores de crisis sentimental - crédito andreavaldirisos / Instagram

En ese material, la empresaria explicó que la eliminación de fotografías y el hecho de dejar de seguirse mutuamente en redes sociales respondieron a una campaña de promoción para un producto de su compañía.

“Hoy no tengo ganas de recogerme las mangas, es más, el domingo me pasó un chasco, pero yo voy a ponerte en contexto”, expresó Valdiri inicialmente, desmintiendo así cualquier ruptura real.

La creadora de contenido no solo negó el distanciamiento, sino que ironizó sobre los rumores de infidelidad y las especulaciones sobre su vida privada.

“¿Qué me gustan los tríos? Claro Machi, a mí me encantan. Como dicen que la tengo floriada que ya no es la 501, sino la 510, lamento decirles que me huele a flores”, afirmó con ironía, haciendo referencia a los comentarios que circularon en redes sociales.

Un mensaje en Instagram de
Un mensaje en Instagram de Juan Daniel Sepúlveda intensificó los rumores sobre el posible fin de su relación con Andrea Valdiri - crédito sepulv.jjd / Instagram

Posteriormente, apareció junto a los dos hombres señalados de estar involucrados con ella y con Juan Daniel Sepúlveda, y añadió: “No me conformo con uno, ni con dos, con tres porque no me dan abasto. Y tú como tienes tanta intriga, hoy te voy a enseñar mi verdadero trío”.

La revelación de que todo se trató de una estrategia conjunta sorprendió a sus seguidores, quienes presenciaron cómo la pareja reaparecía unida para desmentir los rumores.

“En verdad tú pensabas que yo tengo esa mente tan retorcida, no Machi, mírame la pinta, yo ya estoy en los caminos del señor”, dijo Valdiri, haciendo énfasis el carácter lúdico de la campaña.

En medio de la polémica, la empresaria también relató que, durante la ola de rumores, una celebridad reconocida intentó acercarse a Juan Daniel Sepúlveda, lo que generó su molestia.

“Destapada, porque me pille una de chulito azul que apenas suelto la presa, ella cayó como leoparda, muerta de hambre y quedaron congeladas”, relató Valdiri, aludiendo a la rapidez con la que surgieron nuevas especulaciones.

Juan Daniel Sepúlveda se pronunció
Juan Daniel Sepúlveda se pronunció sobre los rumores de infidelidad y pidió disculpas - crédito @notitalencol/IG

La reacción de los seguidores no se hizo esperar: muchos manifestaron sentirse engañados y molestos por la estrategia, lo que llevó a Juan Daniel Sepúlveda a pronunciarse públicamente.

En un comunicado, el empresario ofreció disculpas y explicó las motivaciones detrás de la campaña. “Como bien saben los que me conocen, no soy mucho de redes, pero quiero tomar un momento para agradecer todos los mensajes que recibí el día de ayer y pedirles disculpas a los que se pudieron sentir ofendidos o confundidos”, manifestó Sepúlveda.

El empresario insistió en que nunca buscaron engañar ni burlarse de la confianza de sus seguidores. Según sus palabras, el objetivo era innovar en la promoción de un proyecto que ambos iniciaron hace un año.

“Andrea y yo somos dos locos soñadores que solo queremos sacar adelante cada uno de nuestros proyectos, generar empleo y traerles productos y experiencias de la mejor calidad”, explicó el novio de Valdiri, resaltando el carácter emprendedor de la pareja.

El novio de La Valdiri
El novio de La Valdiri aseguró que defenderá a su pareja de los insultos de Yina Calderón pese a los comentarios que le hagan en redes sociales - crédito @sepulv.jjd/ Instagram

Además, Juan Daniel Sepúlveda defendió la decisión de arriesgar la reputación de ambos en redes sociales para impulsar su emprendimiento.

“Andrea y yo decidimos emprender hace un año. No es fácil hacer empresa en estos tiempos, y mucho menos todo el mundo está dispuesto a luchar y crecer al lado de su pareja”, afirmó, destacando la dificultad de mantener un negocio en la actualidad.

El empresario también elogió públicamente a su pareja, subrayando su compromiso y talento. “Más allá de la polémica, quiero que mi Andrea es una persona increíble, talentosa y maravillosa, y que siempre estaré dispuesto a apoyarla y seguirla en sus locuras y ocurrencias, sin pasar por encima de nadie ni buscando hacerle daño a nadie”, agregó Sepúlveda.

Este habría sido el lanzamiento
Este habría sido el lanzamiento de su emprendimiento para el que utilizó una infidelidad como estrategia - crédito @andreavaldirisos/IG

Para concluir su intervención, el novio de Valdiri reiteró su pedido de disculpas y animó a sus seguidores a continuar apoyando su empresa. “De nuevo, mil disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos, y con mucho amor y humildad, los invito a que sigan de cerca a nuestra empresa”, concluyó el empresario, buscando restablecer la confianza de su audiencia tras la controversia.

Temas Relacionados

Andrea Valdiri Juan Daniel Sepúlveda Empresa Valdiri Sepúlveda Seguidores Valdiri Sepúlveda Estrategia publicitariaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Wilmar Mejía, del DNI, no sería el único con posibles alianzas ilícitas: este es el alto mando de contrainteligencia que está siendo investigado

La Procuraduría y la Fiscalía mantienen indagaciones abiertas sobre el mayor (r) de la Policía, César Augusto Ortiz Ortiz, por presuntos delitos de tráfico de estupefacientes, irregularidades en allanamientos y hurto de vehículos de lujo

Wilmar Mejía, del DNI, no

Precios de los vehículos Tesla en Colombia se incrementaron después de cinco días desde su lanzamiento: cuál es la razón

El incremento repentino en el costo del Model 3 Rear-Wheel Drive provocó inquietud en el mercado local, mientras usuarios se preguntan si otros modelos también sufrirán modificaciones en sus valores

Precios de los vehículos Tesla

Lotería de Cundinamarca lunes; resultados último sorteo del 24 de noviembre

Como cada lunes, aquí están los ganadores de la Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca lunes; resultados

Cris Valencia reaccionó a la tiradera de Pirlo contra Blessd y aclaró si estaban hablando de él

El cantante se pronunció tras ser señalado como posible destinatario de una barra en la polémica canción, pero aclaró para quién cree que es el mensaje de Pirlo

Cris Valencia reaccionó a la

EN VIVO - Colombia vs. España: La Tricolor pierde en los primeros minutos de la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA

Si la Tricolor le gana al combinado europeo, asegurará su clasificación a los cuartos de final de la primera edición del torneo, que se disputa en Filipinas

EN VIVO - Colombia vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Cris Valencia reaccionó a la

Cris Valencia reaccionó a la tiradera de Pirlo contra Blessd y aclaró si estaban hablando de él

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda sorprenden al revelar que su ruptura fue solo una estrategia publicitaria: “Nunca quisimos engañar a nadie”

‘MasterChef Celebrity 2025′: así es el menú de la última prueba con el que las celebridades se enfrentan en la gran final

Así fue la primera jornada de la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: el emotivo cierre hizo llorar a más de uno

‘Desafío Siglo XXI’: Pedro conmovió al contar dolorosa pérdida y su familia lo defendió de Zambrano

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. España: La Tricolor pierde en los primeros minutos de la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA

La final del torneo de la B obligó a modificar el calendario de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Faustino Asprilla vaticinó al posible primer finalista de la Liga BetPlay: “Ganará los dos partidos”

Campeón con el Millonarios de Gamero cambiaría de vereda y se uniría a otro club capitalino: de quien se trata

Linda Caicedo renovó con el Real Madrid hasta 2031, antes de unirse a la selección Colombia femenina