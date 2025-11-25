Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda aclararon mensaje sobre presunta infidelidad y el fin de su relación: “Nunca quisimos engañar a nadie”

La empresaria y creadora de contenido reveló la verdad detrás de los rumores de infidelidad - crédito @andreavaldirisos/IG

Una controversia en torno a la supuesta ruptura entre la influencer Andrea Valdiri y el empresario Juan Daniel Sepúlveda ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, luego de que ambos revelaran que todo hizo parte de una estrategia publicitaria para su empresa.

La bailarina barranquillera y su pareja aclararon públicamente los rumores que circularon durante días, en los que incluso se llegó a especular sobre una infidelidad y la intervención de terceros en su relación.

El 24 de noviembre, Valdiri compartió un video en el que abordó directamente las versiones que aseguraban el fin de su vínculo sentimental con Sepúlveda.

En ese material, la empresaria explicó que la eliminación de fotografías y el hecho de dejar de seguirse mutuamente en redes sociales respondieron a una campaña de promoción para un producto de su compañía.

“Hoy no tengo ganas de recogerme las mangas, es más, el domingo me pasó un chasco, pero yo voy a ponerte en contexto”, expresó Valdiri inicialmente, desmintiendo así cualquier ruptura real.

La creadora de contenido no solo negó el distanciamiento, sino que ironizó sobre los rumores de infidelidad y las especulaciones sobre su vida privada.

“¿Qué me gustan los tríos? Claro Machi, a mí me encantan. Como dicen que la tengo floriada que ya no es la 501, sino la 510, lamento decirles que me huele a flores”, afirmó con ironía, haciendo referencia a los comentarios que circularon en redes sociales.

Posteriormente, apareció junto a los dos hombres señalados de estar involucrados con ella y con Juan Daniel Sepúlveda, y añadió: “No me conformo con uno, ni con dos, con tres porque no me dan abasto. Y tú como tienes tanta intriga, hoy te voy a enseñar mi verdadero trío”.

La revelación de que todo se trató de una estrategia conjunta sorprendió a sus seguidores, quienes presenciaron cómo la pareja reaparecía unida para desmentir los rumores.

“En verdad tú pensabas que yo tengo esa mente tan retorcida, no Machi, mírame la pinta, yo ya estoy en los caminos del señor”, dijo Valdiri, haciendo énfasis el carácter lúdico de la campaña.

En medio de la polémica, la empresaria también relató que, durante la ola de rumores, una celebridad reconocida intentó acercarse a Juan Daniel Sepúlveda, lo que generó su molestia.

“Destapada, porque me pille una de chulito azul que apenas suelto la presa, ella cayó como leoparda, muerta de hambre y quedaron congeladas”, relató Valdiri, aludiendo a la rapidez con la que surgieron nuevas especulaciones.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar: muchos manifestaron sentirse engañados y molestos por la estrategia, lo que llevó a Juan Daniel Sepúlveda a pronunciarse públicamente.

En un comunicado, el empresario ofreció disculpas y explicó las motivaciones detrás de la campaña. “Como bien saben los que me conocen, no soy mucho de redes, pero quiero tomar un momento para agradecer todos los mensajes que recibí el día de ayer y pedirles disculpas a los que se pudieron sentir ofendidos o confundidos”, manifestó Sepúlveda.

El empresario insistió en que nunca buscaron engañar ni burlarse de la confianza de sus seguidores. Según sus palabras, el objetivo era innovar en la promoción de un proyecto que ambos iniciaron hace un año.

“Andrea y yo somos dos locos soñadores que solo queremos sacar adelante cada uno de nuestros proyectos, generar empleo y traerles productos y experiencias de la mejor calidad”, explicó el novio de Valdiri, resaltando el carácter emprendedor de la pareja.

Además, Juan Daniel Sepúlveda defendió la decisión de arriesgar la reputación de ambos en redes sociales para impulsar su emprendimiento.

“Andrea y yo decidimos emprender hace un año. No es fácil hacer empresa en estos tiempos, y mucho menos todo el mundo está dispuesto a luchar y crecer al lado de su pareja”, afirmó, destacando la dificultad de mantener un negocio en la actualidad.

El empresario también elogió públicamente a su pareja, subrayando su compromiso y talento. “Más allá de la polémica, quiero que mi Andrea es una persona increíble, talentosa y maravillosa, y que siempre estaré dispuesto a apoyarla y seguirla en sus locuras y ocurrencias, sin pasar por encima de nadie ni buscando hacerle daño a nadie”, agregó Sepúlveda.

Para concluir su intervención, el novio de Valdiri reiteró su pedido de disculpas y animó a sus seguidores a continuar apoyando su empresa. “De nuevo, mil disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos, y con mucho amor y humildad, los invito a que sigan de cerca a nuestra empresa”, concluyó el empresario, buscando restablecer la confianza de su audiencia tras la controversia.