Colombia

Abogado Víctor Mosquera afirma que es apelable la condena contra Santiago Uribe: “No puede ignorarse la presión pública ejercida por Petro”

El abogado señaló que la sentencia de 28 años contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe puede ser apelada y advirtió sobre la influencia de la opinión pública en el proceso judicial

Víctor Mosquera cuestionó la imparcialidad
Víctor Mosquera cuestionó la imparcialidad del fallo y mencionó la influencia de Gustavo Petro en la opinión pública, mientras la Corte Suprema evaluará si ratifica o revoca la sentencia impuesta - crédito Colprensa y @VictorMosqueraM

El martes 25 de noviembre, el Tribunal Superior de Antioquia impuso una pena de 28 años y tres meses de prisión al empresario Santiago Uribe Vélez, hermano del exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Con esta decisión, queda sin efecto la absolución dictada en 2023.

Actualmente, el proceso depende de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver si acepta o rechaza el recurso de casación presentado, lo que definirá si la condena queda en firme.

El abogado Víctor Mosquera, quien fue representante legal del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, y defensor internacional de Álvaro Uribe, se pronunció en su cuenta de X sobre la condena impuesta a Santiago Uribe y afirmó: “No puede ignorarse la presión pública ejercida por Gustavo Petro”. Además, sostuvo que la sentencia es susceptible de apelación.

El abogado Mosquera expresó en su cuenta de X que la condena impuesta a Santiago Uribe aún no es definitiva y subrayó que persiste el derecho a la doble conformidad, lo que implica la posibilidad de apelar la decisión. Remarcó que sigue vigente la presunción de inocencia de Santiago Uribe y recordó que la sentencia absolutoria inicial respaldó esa postura. Aclaró también que la reciente condena será objeto de revisión exhaustiva conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

“Santiago Uribe mantiene intacto su derecho a la doble conformidad: la condena es apelable, no está en firme y debe prevalecer la presunción de inocencia. La sentencia absolutoria de primera instancia acreditó con solidez su inocencia. Esta nueva decisión será revisada con rigor y bajos los estándares del derecho internacional de los derechos humanos”, escribió en su mensaje el defensor internacional de Álvaro Uribe.

Víctor Mosquera habló del caso
Víctor Mosquera habló del caso de Santiago Uribe en su cuenta de la red social X - crédito @VictorMosqueraM

Mosquera agregó en su publicación que considera la condena como una muestra de arbitrariedad dirigida hacia la familia Uribe. Señaló la participación de figuras como Eduardo Montealegre y Iván Cepeda, a quienes acusó de usar el sistema judicial con fines políticos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, insistió en que la presión pública ejercida por el presidente Gustavo Petro ha incidido en este caso.

“Otra arbitrariedad contra la familia Uribe en medio de actores como Montealegre y Cepeda que instrumentalizan la justicia para afectar a @AlvaroUribeVel y sostener narrativas políticas. No puede ignorarse la presión pública ejercida por @petrogustavo sobre este caso”, comentó Víctor Mosquera en su publicación de la red social X.

Por su parte, con respecto a la decisión judicial el expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó públicamente su pesar tras conocerse la sentencia de veintiocho años y tres meses de prisión impuesta a su hermano, Santiago Uribe Vélez, por parte del Tribunal Superior de Antioquia. “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”, escribió el expresidente colombiano Álvaro Uribe en su mensaje de la red social X.

Álvaro Uribe habló de la
Álvaro Uribe habló de la condena de su hermano en una publicación en su cuenta de la red social X - crédito @AlvaroUribeVel

La causa judicial se centra en la supuesta implicación en el surgimiento de un grupo armado ilegal conocido como “los 12 Apóstoles” en el departamento de Antioquia, lo que conlleva cargos relacionados con homicidio y concierto para delinquir.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia resolvió el caso mediante un fallo sustentado en un documento de 307 páginas preparado por el magistrado René Molina Cárdenas. En ese informe se resalta la severidad de los hechos atribuidos a Santiago Uribe Vélez, a quien la Fiscalía responsabiliza de conductas que infringen de manera grave los derechos humanos. La representación legal de Uribe Vélez estuvo en manos de Jaime Granados, abogado penalista.

La causa judicial se centra
La causa judicial se centra en la supuesta implicación en el surgimiento de un grupo armado ilegal conocido como “los 12 Apóstoles” en el departamento de Antioquia, lo que conlleva cargos relacionados con homicidio y concierto para delinquir - crédito Colprensa

En el fallo también se dispone la remisión de copias a la Fiscalía para que investigue al abogado Diego Cadena, por sospechas de posibles anomalías. El documento judicial ordena una investigación “por los posibles delitos en contra de la administración de justicia en que hubiere podido incurrir el abogado Diego Javier Cadena Ramírez de acuerdo con lo considerado en relación con el testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo”.

