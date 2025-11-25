Colombia

30 animales en estado crítico fueron rescatados en Bogotá: tenían señales de maltrato y abandono

Las autoridades actuaron ante la lamentable situación de los caninos, felinos, palomas y un perico australiano

Una denuncia anónima llevó a una intervención urgente de equipos especializados y generó indignación en redes sociales - crédito Secretaría de Seguridad

Durante la jornada del 25 de noviembre de 2025 se dieron a conocer detalles de la intervención de las autoridades en el barrio La Peña, ubicado en la localidad de Santa Fe (Bogotá), lo que permitió el rescate de 30 animales que permanecían en condiciones de abandono dentro de una vivienda.

La operación se llevó a cabo impulsada por una denuncia ciudadana e involucró a la Policía Nacional, a través del Grupo de Policía Ambiental y de los Recursos Naturales de la Seccional de Carabineros, y al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idbyba), cuyos miembros pudieron verificar el deterioro y la desatención que sufrían los animales que se encontraban en la propiedad.

El caso salió a la luz después de que un vecino alertara sobre la situación, lo que motivó la presencia de un equipo profesional, incluido personal médico veterinario del Idbyba, para verificar el estado de los animales.

Perros, gatos, aves y un
Perros, gatos, aves y un perico australiano, fueron hallados en condiciones precarias dentro de una vivienda - crédito Secretaría de Seguridad

Al ingresar a la vivienda, los especialistas hallaron 18 caninos, 7 felinos, 4 palomas y un perico australiano en evidente estado de abandono, sin acceso a una alimentación adecuada ni a las condiciones mínimas de bienestar. Tras la evaluación, el equipo emitió un concepto desfavorable y procedió con la aprehensión preventiva de todos los ejemplares.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá confirmó que los animales fueron trasladados a la Unidad de Cuidado Animal del Idbyba, donde recibirán atención especializada para su recuperación.

Del mismo modo, las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier caso de presunto maltrato animal, indicando que pueden hacerlo a través de la Línea 123 o mediante el correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

Usuarios expresaron rechazo y preocupación
Usuarios expresaron rechazo y preocupación tras conocerse el caso - crédito Secretaría de Seguridad

Cabe mencionar que la noticia generó una fuerte reacción en redes sociales, por lo que los usuarios no dudaron en expresar su indignación y preocupación por el bienestar de los animales. Entre los comentarios destacados se encuentran: “Dios mío! Qué está pasando en el corazón de la gente?”, “30 animalitos??? 30 🤔 por lo menos seguirán haciendo seguimiento para que no vuelva a pasar algo así” y “Pobres animalitos, como habrán sufrido 😕😔 Ojalá se puedan recuperar”.

Otros mensajes, como “Como hay gente tan desalmada” y “No al maltrato animal muchas porquerías”, reflejaron el rechazo social ante este tipo de situaciones, no solo en la capital, sino en todo el territorio nacional.

El caso se convirtió en un ejemplo más de la importancia de la denuncia ciudadana y la actuación coordinada de las autoridades para proteger a los animales en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades atendieron el llamado
Las autoridades atendieron el llamado desesperado de la ciudadanía - crédito Secretaría de Seguridad

Perros abandonados en Bogotá

El incremento de casos de maltrato y abandono animal en Bogotá ha generado alarma entre las autoridades y la ciudadanía. Según citytv, el número de hechos reportados en la capital colombiana ha experimentado un aumento del 64% a corte de julio de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En las terminales de transporte de El Salitre y del Sur, la problemática se ha hecho visible a través de episodios concretos. Citytv informó que allí varios perros fueron abandonados por sus dueños tras confirmar en las taquillas los requisitos necesarios para viajar con animales de compañía.

Uno de estos casos involucra a un pitbull que permanece en la terminal tras ser abandonado por sus dueños. Así lo relató al medio Lady Milena Paéz, asistente de seguridad de la terminal y que fue vocera para denunciar esta situación, teniendo en cuenta que varios casos de este tipo han ocurrido en 2025: “La idea es que no nos dejen los animales abandonados, sino que primero pregunten las políticas de viaje de las empresas transportadoras”.

