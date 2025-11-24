Vicky Dávila estalló contra Petro e Iván Cepeda por su silencio ante los chats de las disidencias: “No ha dicho ni mu…”

Vicky Dávila insistió en que la Fiscalía no actuó frente al material que contenía los mensajes hallados en los dispositivos de alias Calarcá - crédito @VickyDavilaH/X

La candidata y periodista Vicky Dávila reaccionó con dureza a las revelaciones sobre supuestos vínculos del Gobierno nacional, específicamente del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, con las disidencias de las Farc. Según la información divulgada, estas relaciones habrían involucrado dinero destinado a financiar la campaña presidencial en 2022.

Dávila no dudó en cuestionar al presidente y al senador Iván Cepeda, al que internautas opositores llaman el “heredero de las Farc” por su participación en negociaciones de paz con estos grupos, en medio de la ejecución de la política de ‘Paz Total’. La periodista también extendió su crítica a la fiscal General de la Nación y a todos los que, según ella, se habrían visto implicados con las disidencias.

“Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿qué pacto hicieron en campaña con las disidencias de las Farc para ganar las elecciones? Ricardo Calderón y Noticias Caracol revelaron conversaciones entre ‘Mordisco’ y ‘Alvizú’ en las que ‘Mordisco’ asegura que tiene pruebas y que todo se hizo entre Francia y ‘Mayimbú’ en campaña. Este es el ‘narcoestado’ que nos quieren imponer. El que representan Petro y su candidato Iván Cepeda”, escribió Dávila en su cuenta de X.

Vicky Dávila afirmó que las revelaciones encontradas en las disidencias de las Farc muestran un supuesto acuerdo para obtener apoyo electoral con Petro y Márquez - crédito @VickyDavilaH/X

Además de esta publicación, la candidata compartió un video en el que presentó sus críticas y cuestionamientos sobre lo que estaba ocurriendo, dejando en evidencia su postura de oposición frente al Gobierno.

“Colombia está en manos de las mafias y los narcos, el Estado está permeado por la cocaína. Tenemos hoy un narcoestado (...) Si todas las pruebas que destaparon los periodistas están en el computador y el celular de alias Calarcá, ¿por qué la Fiscalía de Luz Adriana Camargo no hizo nada? Por el contrario, dejó en libertad a ‘Calarcá’, capturado con otros de sus secuaces en un retén militar de Antioquia”, dijo Vicky Dávila en su video.

Del mismo modo, la candidata presidencial amplió sus críticas y cuestionamientos al afirmar: “Todo esto es lo que representa a Iván Cepeda —candidato de Petro y quien ha dicho que quiere continuar la obra de Petro— por esta y otras razones, Cepeda no puede ser presidente de Colombia. Tenemos que ganar las elecciones y derrotar las mafias y el narcoestado que nos quieren imponer”.

Vicky Dávila estalló contra Gustavo Petro e Iván Cepeda por su silencio con las revelaciones de un posible complot con las disidencias - crédito Presidencia - Facebook - Senado

El silencio del Gobierno desata nuevas críticas de la candidata

No obstante, la crítica no se detuvo allí, ya que la líder decidió responder a su propio mensaje para reforzar sus señalamientos y cuestionamientos sobre el sorprendente silencio del jefe de Estado y del candidato presidencial del Pacto Histórico.

Al igual que otros ciudadanos y líderes políticos, exigió una respuesta, justificación o explicación de los implicados y de quienes dentro del Gobierno defienden las políticas de paz.

Por lo que Vicky Dávila publicó: “A Petro se le dañó el X…. No ha dicho ni mu…. Y a su candidato Iván Cepeda también. El silencio es ensordecedor. Cepeda es Petro, y Petro es el desastre para Colombia. Por tanto, Cepeda es la estocada final. ¿Dónde está Petro? ¿Dónde está Cepeda? (sic)”.

La periodista afirmó que Petro y Cepeda representan “el narcoestado que nos quieren imponer” - crédito @VickyDavialH/X

Los chats revelados que agitaron la discusión en Colombia

Estas afirmaciones se dieron luego de que Noticias Caracol difundiera documentos reservados de alias Calarcá, en su transmisión de la noche del 23 de noviembre. Entre los chats se incluyen supuestas conversaciones con alias Iván Mordisco sobre material probatorio y la posible participación de Francia Márquez en gestiones de financiación entre las disidencias y la campaña presidencial.

En uno de los diálogos, sostenido el 24 de marzo de 2024, se lee: “Yo tengo ganas de tumbar a Petro, con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenía en campaña el finado ‘Mayimbú’, lo tumbamos. Esas pruebas están. Ese ‘hp’ arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas”.

En la misma conversación, se menciona a la vicepresidenta: “Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tiene para que lo analice sin fatigarse, con cabeza fría, mano, y analizar bien, pensando en lo que se viene o se deba organizar”.