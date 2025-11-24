Colombia

Sandra Ramírez, que fue pareja de alias Tirofijo, le deseó el feliz cumpleaños al dictador Nicolás Maduro: “Mucho ánimo para seguir avanzando”

La senadora del partido Comunes, surgido tras la desmovilización de las antiguas Farc, causó una fuerte polémica por su saludo al jefe del régimen de Venezuela, que llegó a los 63 años

Guardar
Sandra Ramírez, senadora por el
Sandra Ramírez, senadora por el partido Comunes y desmovilizada de las Farc, felicitó al dictador Nicolás Maduro por su cumpleaños - crédito Colprensa - EFE

La senadora Sandra Ramírez, integrante del partido Comunes, publicó el domingo 23 de noviembre en su cuenta de X un mensaje de cumpleaños dirigido a Nicolás Maduro, dictador de Venezuela: que llegó a los 63 años, en medio del descrédito internacional, por haber incurrido en fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, y la presión de Estados Unidos, que continuaría con la intención de ponerle precio a su captura o neutralización.

En su publicación, en la red social X, la congresista -que también es conocida con su nombre de pila, Griselda Lobo- y que fue compañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez, no dudó en dedicarle unas sentidas palabras. “Le deseo éxitos en sus labores y mucho ánimo para seguir avanzando en su defensa por el pueblo venezolano. Ningún proyecto político extranjero podrá interferir en la democracia”, acompañando el texto con una imagen de Maduro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La senadora Sandra Ramírez le
La senadora Sandra Ramírez le envió esta felicitación al jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro - crédito @SandraComunes/X

En este mensaje, como ya suele ser habitual en sus publicaciones en las plataformas digitales, la senadora bloqueó la opción de comentarios en su perfil, pero usuarios de la red social no tardaron en citar su mensaje y lanzar críticas a la parlamentaria por su respaldo al jefe del régimen: que ante las incursiones de la potencia mundial en costas venezolanas ha insistido en la necesidad de crear un canal de diálogo que permita superar, según él, estas tensiones.

¿Cómo avanza la ofensiva contra Nicolás Maduro?

De acuerdo con información publicada por The Washington Post, el gobierno estadounidense habría contemplado lanzar panfletos sobre Caracas el mismo día del cumpleaños de Maduro, en el que se precisa el monto por su captura: US50.000.000, el monto más alto ofrecido por un objetivo militar del país norteamericano; incluso superior al que en su momento se dispuso para el terrorista Osama Bin Laden, que estuvo detrás delos atentados del 9-11 en EE. UU.

Nicolás Maduro es considerado un
Nicolás Maduro es considerado un objetivo militar por parte de los Estados Unidos - crédito @NicolasMaduro/X

No es la primera vez que Ramírez manifiesta su apoyo a Maduro. En días recientes, se pronunció sobre las acciones de Estados Unidos contra el gobierno venezolano, específicamente como parte de la lucha antidrogas y con un video divulgado en redes sociales, la senadora, viuda de Marulanda Vélez, salió en pleno respaldo al dictador: que ya completó 12 años en el poder, tras la muerte en marzo de 2013 del anterior jefe del régimen, Hugo Chávez Frías.

“Enfrentamos un enorme riesgo, la amenaza de una posible invasión de Estados Unidos contra nuestro hermano pueblo de Venezuela”, dijo Ramírez, que añadió que la situación podría afectar gravemente a toda la región. “Muy, pero muy grave. Es que no se trata solo de Venezuela, se trata de toda la región. Una guerra en el Caribe tendría consecuencias devastadoras, desplazamientos masivos, crisis humanitaria y desestabilización política”, destacó.

Aunque Gustavo Petro ha insistido
Aunque Gustavo Petro ha insistido en que no respalda la dictadura de Nicolás Maduro, han sido diversas las ocasiones en los que ha defendido - crédito Alexa Rochi-Presidencia

En esa misma línea, que no estaría distante de la del propio Petro, que si bien ha dicho que no apoya a Maduro no ha roto relaciones diplomáticas y comerciales con este mandato, la congresista también reseñó que para Colombia este problema tendría dimensiones mayores. “Tenemos una frontera de más de 2.200 kilómetros con nuestros hermanos venezolanos, millones de familias y el riesgo de convertirnos en una base militar de un conflicto ajeno”, destacó.

Es válido acotar que el natalicio de Maduro es celebrado por sectores afines como una fecha para reafirmar el compromiso con la denominada Revolución Bolivaria. De hecho, su aniversario es presentado como un momento de respaldo al legado de Chávez y a la continuidad del proyecto bolivariano; en una trayectoria política que incluye roles como dirigente estudiantil, líder sindical, diputado y ministro antes de sucederlo en la presidencia.

Temas Relacionados

Sandra RamírezNicolás MaduroRégimen de VenezuelaRégimen VenezolanoVenezuela dictaduraCumpleaños MaduroDisidencias de las FarcPartido ComunesManuel Marulanda VélezPareja de alias TirofijoColombia-Noticias

Más Noticias

El polémico decreto que pone en riesgo la diplomacia de Colombia provocó denuncias: “Esos requisitos no son caprichos”

Unidiplo y Asodiplo advierten que la medida del Gobierno nacional comprometería la calidad y profesionalismo del servicio exterior del país

El polémico decreto que pone

Bar que operaba como “sindicato” fue sellado tras denuncias por irregularidades y exceso de ruido

El cierre temporal se produjo luego de que autoridades detectaran venta de licor, ausencia de documentos y riesgos para la seguridad, en respuesta a las quejas de la comunidad por perturbación del orden

Bar que operaba como “sindicato”

Conciertos del Grupo Niche y El Gran Combo emocionan a los asistentes hasta las lágrimas: “Me siento como en casa”

El tour se ha llevado todos los aplausos y en redes sociales felicitan a sus integrantes por dejar en alto a sus países de origen

Conciertos del Grupo Niche y

Ministerio del Deporte se pronunció tras señalamientos contra presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá

Las autoridades coordinan acciones legales y de acompañamiento tras recibir pruebas y testimonios de familiares y exintegrantes del grupo deportivo

Ministerio del Deporte se pronunció

Desmantelan mina ilegal de oro en Caquetá que generaba grave daño ambiental: hubo capturados y maquinaria incautada

Una operación conjunta de fuerzas militares y policiales permitió la incautación de maquinaria y la captura de seis personas en Cartagena del Chairá, revelando el impacto devastador de la minería ilícita en los ríos amazónicos

Desmantelan mina ilegal de oro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Conciertos del Grupo Niche y

Conciertos del Grupo Niche y El Gran Combo emocionan a los asistentes hasta las lágrimas: “Me siento como en casa”

Nicolás Arrieta contó detalles del “mazorcazo” que lo hizo viral y aclaró que no estaba drogado

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda encienden rumores de ruptura tras curioso mensaje: “No le bastó con uno solo”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más populares en iTunes Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Deportes

Ministerio del Deporte se pronunció

Ministerio del Deporte se pronunció tras señalamientos contra presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá

Medellín y Nacional no se sacaron ventajas en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025: fue 0-0 en el Atanasio

Cúcuta Deportivo se acerca a la A: así se definieron los finalistas del Torneo BetPlay Dimayor

Edwuin Cetré eliminó e hizo curioso gesto a Ángel Di María en el fútbol argentino: así fue el golazo del colombiano

Así fue el último triplete de Hugo Rodallega en el futbol profesional colombiano: lo hizo con un club histórico