Impresionante video del efecto del viento en la espectacular atracción Luna del Río creó preocupación en Barranquilla

En las redes sociales se viralizó cómo el viento sacudió una cabina de la rueda panorámica, lo que ha dejado dudas sobre la resistencia de la estructura y la protección de quienes la visitan

La seguridad de la estructura de la Luna del Río es tema de debate tras la difusión de imágenes en redes sociales - Crédito: Alcaldía de Barranquilla

El reciente lanzamiento de la Luna del Río, una rueda de la fortuna instalada en el Gran Malecón de Barranquilla, ha generado tanto entusiasmo como inquietud entre los habitantes y visitantes de la ciudad.

Este nuevo atractivo turístico, que comenzará a operar en pocos días, permite a los usuarios disfrutar de una vista panorámica del río Magdalena y de diversos puntos emblemáticos de la capital del Atlántico.

La estructura, que se erige junto al malecón, se ha consolidado rápidamente como una de las principales opciones recreativas para quienes transitan por este espacio. Su presencia ha transformado el paisaje urbano y ha sumado un elemento distintivo a la oferta turística de Barranquilla.

Pocos días antes de su inauguración, un video difundido en redes sociales captó la atención del público al mostrar cómo intensas ráfagas de viento sacudían con fuerza una de las cabinas de la Luna del Río.

Un video viral muestra ráfagas de viento sacudiendo una cabina de la Luna del Río antes de su inauguración - crédito @ColombiaOscura/X

Sin embargo, tras la viralización del incidente, no tardaron en aparecer opiniones divididas. En las redes sociales, varios usuarios alertaron sobre los posibles riesgos que implicaría el funcionamiento de la Luna del Río frente a fenómenos climáticos característicos de la ciudad, en particular los vientos fuertes que pueden afectar la zona con frecuencia.

La reacción en las redes sociales no se hicieron esperar, “La impotente luna, la versión aérea de “canalizaremos los arroyos”; “Esas cabinas van a terminar como chalupas navegando en los característicos arroyos barranquilleros”; “No lo han inaugurado y ya se va a caer”; “Colombia es un meme, pelearon todo lo que se les dio la gana por ese elefante y ahora se dan cuenta de la realidad.Les construyeron una rueda mientras tanto la ciudad rodando en basura y precariedad, ahí esta el resultado del ‘PAN Y CIRCO’”; ”Para mi que ahí se estaban columpiando, o entonces porque los otros vagones no se mueven tanto?“; ”y precisamente está en un lugar (malecón) donde los vientos son constantes"; “Un combo, rueda + columpio”; “Se puede venir una tragedia! Crónica de un accidente anunciado”: fueron algunos de los mensajes.

Detalles de la Luna del Río, la gran rueda de la fortuna

La llegada de la gran rueda metálica al corazón del Gran Malecón marca un nuevo capítulo para Barranquilla. A pocos pasos del río Magdalena, la estructura de tres aros ya destaca como uno de los puntos más llamativos del paisaje ribereño, anticipando el movimiento que pronto ofrecerá a quienes se acerquen.

La presencia de la rueda de la fortuna transforma el paisaje urbano y la oferta turística de Barranquilla - crédito Alcaldía de Barranquilla

Con una altura imponente de 65 metros, la obra —fabricada por la italiana Fabbri Group— no solo se convertirá en una de las más grandes de Latinoamérica, sino que también permitirá a los visitantes apreciar una vista de 360 grados sobre el Magdalena, el Parque Isla Salamanca, el mar Caribe y los diferentes sectores de la ciudad. Desde la cima, la perspectiva incluye el norte de Barranquilla y el centro de eventos Puerta de Oro, así como los atardeceres sobre el río, sello distintivo de la región.

El montaje del armazón abrió paso a la instalación de las cuarenta y cuatro cabinas, ya ensambladas, según confirmó el alcalde Alejandro Char. Cada módulo, acondicionado con climatización y ventanales transparentes, admite seis personas y permitirá recorridos de entre quince y veinte minutos. Estos detalles buscan que la experiencia sea cómoda y libre de obstáculos visuales, tanto para adultos como para niños y familias completas.

La inauguración, prevista para diciembre, forma parte de una apuesta más amplia por el turismo y la transformación urbana. El mandatario local subrayó esa visión: “Barranquilla se convertirá en un lugar turístico, una atracción única porque tenerla aquí frente al Río Grande de la Magdalena, de un lado la ciudad”, puntualizó.

El Gran Malecón suma un elemento distintivo con la instalación de la Luna del Río como opción recreativa - crédito Alcaldía de Barranquilla

Con el avance en tiempo récord de la instalación —“Esto es increíble, en tiempo récord se hizo, se armó en días”, destacó Char—, la rueda busca consolidar la relación renovada entre la ciudad y su río. El Gran Malecón, escenario elegido para este proyecto, simboliza los esfuerzos recientes por recuperar espacios públicos, integrar zonas verdes y crear corredores peatonales, aumentando la conectividad y el disfrute para residentes y visitantes.

La iluminación nocturna de la atracción, mediante luces LED programables, otorgará una presencia visual que se adaptará a festividades y acontecimientos, volviéndose un referente tanto para quienes la visiten como para quienes la observen a distancia.

Durante una inspección, el jefe distrital remarcó: “Nuestra Luna del Río está totalmente armada, son 65 metros de diámetro, espectáculo para nuestro entretenimiento y turismo. Ya llegaron las cabinas donde va a estar la gente, los niños, la familia. Hoy empiezan el ensamblado de los ganchos, las cogen y las llevan a cada uno de sus puntos. Son 44 cabinas climatizadas, con aire acondicionado, una panorámica 360 como pueden ver”.

