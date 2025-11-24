Una mujer murió emientras cruzaba un puente de TransMilenio en Bogotá: se investigan las circunstancias del repentino suceso

Una mujer extranjera de cincuenta años falleció en el puente de la estación TransMilenio de la avenida Ciudad de Cali en Bogotá - crédito Google Maps

El inicio de la jornada laboral en Bogotá se vio marcado por la muerte de una mujer extranjera de 50 años en el puente de la estación de TransMilenio, de la avenida Ciudad de Cali, a la altura de la calle 80.

El hecho ocurrió cerca de las 5:00 a. m. del lunes 24 de noviembre, mientras la víctima y su esposo se dirigían a sus empleos habituales, ambos residentes de nacionalidad venezolana.

Las autoridades respondieron a la emergencia en el acceso a la estación, donde hallaron a la mujer sin signos vitales.

El esposo compartió con el medio regional City TV su testimonio sobre los momentos previos: “Pasamos la calle. Se sintió mal y me mandó a buscar agua. Y se resbaló, se partió la boca, se partió todo. Y ahí le di para la pastilla. Después me gritó: ‘Me voy a morir’, y más nada”, expresó el hombre durante la entrevista.

El relato agregó que, tras la llegada de los equipos de emergencia, la situación no pudo revertirse. “Después que llegaron las autoridades ya estaba ahí, ya muerta. Llegó la ambulancia y le pusieron un aparato. Luego me dijeron que ya no hay vida, le dio un infarto”, contó al medio mencionado.

La vida diaria de la pareja consistía en desplazarse cada mañana al trabajo, según detalló el esposo, quien también destacó su arraigo en el sector desde hace cuatro años. La ausencia de redes de apoyo quedó manifiesta en sus palabras: “No tenemos familia aquí, somos de Venezuela y solo estamos los dos trabajando”.

Por su parte, la operación del sistema TransMilenio no se vio interrumpida y continuó con normalidad mientras se realizaban las labores de inspección en el sitio. Las autoridades permanecen en proceso de recopilación de información para determinar con exactitud las causas del fallecimiento.

¿Por qué da un infarto?

Las principales razones para un infarto, conocido médicamente como infarto agudo de miocardio, son:

Aterosclerosis: Es la causa más frecuente. Consiste en la acumulación de placas de grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias que irrigan el corazón, lo que puede obstruir el flujo sanguíneo.

Trombo o coágulo: Muchas veces, una placa de aterosclerosis se rompe y forma un coágulo que bloquea la arteria coronaria.

Espasmo coronario: Contracción súbita de una arteria coronaria, menos común, puede interrumpir el suministro de sangre al corazón.

Factores de riesgo cardiovascular: El infarto suele estar asociado a antecedentes de tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, niveles elevados de colesterol, obesidad, sedentarismo y antecedentes familiares de enfermedades cardíacas.

Estrés físico o emocional intenso: Puede contribuir en algunas ocasiones, especialmente en personas con arterias ya afectadas.

Enfermedades poco frecuentes: Algunas enfermedades autoinmunes, infecciones o anomalías congénitas de las arterias pueden provocar infarto, aunque representan un porcentaje menor de los casos.

