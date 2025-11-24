Colombia

La Segura mostró sin filtros la cicatriz de su cirugía estética y desató debate en redes: “Eso duele”

La ‘influencer’ colombiana abrió su corazón al hablar de los procedimientos a los que se sometió después de convertirse en madre, y sus declaraciones recibiceron tanto elogios como críticas

La creadora de contenido mostró a sus seguidores el procedimiento al que se sometió y cómo quedó su cuerpo - crédito @histroias_de_la_segur/TikTok

La imagen de Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores tras compartir un video en el que exhibe la cicatriz abdominal resultante de su reciente cirugía estética.

En la grabación, la creadora de contenido no solo mostró el avance de su recuperación, sino que también abordó con franqueza los procedimientos a los que se sometió tras convertirse en madre.

La influencer, que ha mantenido una relación transparente con su audiencia respecto a los tratamientos y productos que utiliza, relató en sus redes sociales los detalles de las intervenciones realizadas.

Natalia Segura documenta momentos inéditos
Natalia Segura documenta momentos inéditos de su parto y lo comparte con sus seguidores - crédito la_segura / IG

Según explicó, los médicos le practicaron una reconstrucción glútea y una intervención para unir los músculos del abdomen, una medida que, en sus palabras, responde a los cambios físicos que experimentó después del embarazo.

Me hicieron reconstrucción glútea y me amarraron los músculos del abdomen, porque obviamente después de uno parir, después de uno quedar en embarazo, ustedes saben que uno queda con los músculos del estómago así como distendidos, por eso se ve como una panza así, pues el doctor lo que hace es raaa —imagen de comprimir—. Eso duele”, dijo La Segura a través de sus redes sociales.

El video, que rápidamente generó reacciones en la red, mostró a la influenciadora en pleno proceso de recuperación, vestida únicamente con un pañal para facilitar los cuidados postoperatorios.

Natalia Segura e Ignacio Baladán
Natalia Segura e Ignacio Baladán son los padres de Lucca, quien nació en Colombia.

La imagen de la extensa cicatriz que recorre la parte baja de su vientre se convirtió en el foco de atención, provocando tanto sorpresa como comentarios de apoyo y admiración por parte de sus seguidores.

Muchos destacaron los cambios visibles en su figura, especialmente en el tamaño de los brazos y el contorno de la cintura, lo que fue motivo de elogios en la comunidad digital.

Las opiniones de los usuarios no tardaron en aparecer, reflejando una variedad de posturas frente a la decisión de someterse a procedimientos estéticos tras la maternidad: “Sigo si entender por qué se hace todo eso, en lugar de ir a entrenar”; “si tiene otro hijo le va a pasar como a Epa que perdió todos los procedimientos después de tener a su hija”, entre otros.

También hubo muestras de empatía, como la de una usuaria que compartió su experiencia personal: “Ay, cuídate mucho porque yo pasé por dos cesáreas y me sentía morir”; “nadie sabe cómo se siente uno después de tener un hijo y verse el cuerpo, es deprimente”.

Natalia Segura mostró a sus
Natalia Segura mostró a sus seguidores cómo quedó la cicatriz de su más reciente cirugía - crédito @historias_de_la_segura/TikTok

El proceso de transformación de La Segura se produce poco después de su reciente maternidad. La influenciadora dio a luz a su hijo Lucca el 12 de abril de 2025, y el pequeño ya ha comenzado a ganar notoriedad en redes sociales, donde su carisma y ternura lo han convertido en una figura reconocida entre los seguidores de su madre.

Así va su proceso de recuperación

El agotamiento físico se refleja visiblemente en su cabello. “Como a mí se me está cayendo el pelo por la nariz. Marica, es miedoso. Y como se me reseca”, expresa con inquietud. Para ella, la caída del pelo va más allá de lo estético y representa una fuente de angustia emocional durante el proceso de curación.

Durante los primeros días tras la cirugía, la debilidad y la pérdida capilar resultaron especialmente intensas. Según cuenta, la combinación de desgaste físico por la intervención y el estrés orgánico y emocional generado han contribuido a este deterioro.

La mejoría, aunque leve, le ha permitido advertir cambios positivos recientes, pero continúa alerta ante la posibilidad de un daño prolongado.A este cuadro se suma la resequedad capilar, síntoma que asocia tanto al trauma quirúrgico como a los medicamentos y la dieta especial que le ha recetado el equipo médico.

