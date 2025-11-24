Colombia

Hernán Cadavid cuestionó el accionar de la fiscal Luz Adriana Camargo en investigación contra alias Calarcá: “Cuál es su verdadero propósito al interior de la Fiscalía”

El representante del Centro Democrático también afirmó en su cuenta en X que radicó una denuncia penal contra la fiscal por el delito de prevaricato por omisión

Hernán Cadavid se despachó contra
Hernán Cadavid se despachó contra la fiscal Luz Adriana Camargo por reciente expediente de alias Calarcá

La revelación de un presunto entramado de corrupción que involucra a las disidencias de las Farc, altos mandos militares y funcionarios del Gobierno colombiano ha encendido alertas sobre la relación entre actores armados y autoridades en el país.

La investigación de Noticias Caracol incluye jefes de las disidencias de alias Calarcá, el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Los eventos clave se remontan a julio de 2024, cuando una caravana conformada por siete jefes de las disidencias, escoltada por personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue detenida en Anorí, Antioquia por miembros del Ejército. En el operativo se hallaron armas, dinero y un menor de edad.

Según el expediente de Noticias Caracol, en ese momento se incautaron dispositivos electrónicos que contenían información delicada.

Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la liberación de la mayoría de los capturados, basándose en su calidad de gestores de paz, argumentando que “aún en situaciones de flagrancia no podían ser capturados”.

A pesar de la incautación de computadoras, memorias USB y celulares, la Fiscalía no inició ninguna investigación ni tomó medidas relacionadas con el caso.

Este pasaje marcó el inicio de una cadena de eventos que, según Noticias Caracol, evidencian coordinaciones entre jefes de las disidencias y miembros de la Fuerza Pública.

Pronunciamiento de Hernán Cadavid: “Solicito claridad”

El representante a la Cámara Hernán Cadavid dirigió fuertes cuestionamientos a la fiscal general Luz Adriana Camargo tras la reciente investigación periodística que vincula a alias Calarcá con presuntos hechos de corrupción.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Cadavid preguntó a Camargo “¿De qué lado se encuentra?” y exigió explicaciones sobre la gestión de la Fiscalía frente a los dispositivos incautados a alias Calarcá, que llevan más de un año bajo custodia sin que avancen los procesos judiciales.

El representante también interrogó acerca de la liberación de alias Calarcá, quien, según indicó, habría sido beneficiado por una decisión de la Fiscalía General de la Nación.

De igual manera, solicitó claridad sobre eventuales investigaciones respecto a presuntos nexos de la vicepresidenta Francia Márquez con organizaciones criminales, referencia que surge de lo revelado por Noticias Caracol.

En su publicación, Cadavid anunció que presentará un derecho de petición dirigido a la fiscal general, demandando respuestas formales ante estos hechos. Sumó que acompañará la solicitud con una denuncia penal por el delito de prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal.

La impunidad no se puede tomar a Colombia y usted no puede contribuir a que así sea. Necesitamos todas las respuestas y queda radicada la denuncia”, escribió.

