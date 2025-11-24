Giovanni Ayala recordó a su hijo con lágrimas durante una misa por su liberación: “Un niño con sueños”

El famoso se mostró devastado por lo ocurrido con su hijo - crédito Instagram

La comunidad de Villavicencio sorprendió al reunirse en una emotiva eucaristía para pedir por la pronta liberación de Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, que permanecen secuestrados tras ser interceptados a la salida de un concierto en el departamento del Cauca.

La ceremonia fue organizada por la Gobernación del Meta y allí se reunieron familiares y amigos de los afectados, con el fin de pedir que los jóvenes regresen a salvo a sus hogares.

Durante la misa, Giovanny Ayala, padre del artista secuestrado, expresó públicamente su dolor y su llamado a la reconciliación: “Hoy desarmo mi corazón. Desarmo mi corazón para que se abran los caminos a mis hijos y aflojen los corazones de los captores que tienen a mi hijo para ese pronto regreso, para esa pronta tranquilidad y que todo vuelva en calma porque el reloj se paró“, relató el cantante de Anoche la escribí, De rodillas te pido y De qué te las picas.

El famoso demostró la inquietud que siente por lo ocurrido: “Uno no sabe si es de día, si es de noche. Es una incertidumbre impresionante, algo que solamente lo sienten las personas que han vivido esta situación”, dijo Giovanny Ayala a los medios presentes en el evento religioso.

Cabe mencionar que la familia de los secuestrados, hasta el momento, no ha recibido ningún tipo de contacto ni información sobre el paradero de los jóvenes, por lo que el artista aprovechó para reiterar su petición a aquellos que tienen retenido a Miguel Ayala y Nicolás Pantoja: “Protejan la vida de mi hijo, que le abran esas puertas. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Se los pido en nombre de Dios, en nombre de toda mi familia”, dijo Giovanny Ayala, visiblemente conmovido.

A su vez, Patricia Pantoja, madre de Nicolás, también envió un mensaje a los responsables de la desaparición de los jóvenes: “Quiero decirles que esa no es la forma de resolver los conflictos. Ellos no tienen los problemas, la culpa de los problemas de conflictos que tiene el país. Son dos niños trabajadores que tienen muchas ilusiones, muchas metas”.

Secuestro de Miguel Ayala

El secuestro de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja ocurrió el 18 de noviembre, y desde entonces, la incertidumbre hace parte de la cotidianidad para sus familias.

Giovanny Ayala recordó con nostalgia la personalidad de su hijo: “Ese nombre, Miguelito, si fuera mi hijo rebelde, le llamaríamos Miguel solamente. Tiene el cariño de toda la familia, de sus hermanos, de sus amigos. Miguelito, por su, por su carácter de humildad, sencillo. Un muchacho, un niño, 21 años, con sueños, con su pasión de la música. Soy su fan y él, y él es el fan mío”.

La ceremonia religiosa, que contó con la presencia de funcionarios de la Gobernación del Meta, se convirtió en un espacio de solidaridad y esperanza, donde la comunidad llanera realizó oraciones por el regreso seguro de los jóvenes. Hasta el momento, las autoridades continúan a cargo de la investigación, mientras las familias de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja aguardan noticias sobre su paradero.

Anteriormente, el cantante había dejado un sentido mensaje en su cuenta de Instagram: “Son muchachos que solamente le llevan alegría a través de su pasión de la música a municipios desafortunados, que el orden público está volcado en la violencia y ellos se meten en un territorio, que por la ingenuidad de ellos, caen en las manos de estas personas... les pido por favor que guarden su integridad su vida, que les respeten (...) Su madre está destrozada, la familia, sus hermanas... Pronto regreso a Miguel no solamente por el caso de mi hijo, sino por todos los que están secuestrados”.