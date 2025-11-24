Estos son los candidatos presidenciales de Colombia que se destacan por su crecimiento en las redes sociales

La congresista del Centro Democrático expresó que la política no debe centrarse en la figura del líder, sino en las ideas que transformen al país - crédito Joel González/Presidencia

Un estudio realizado por la firma Toro Digital reveló cómo la presencia en plataformas digitales por parte de los candidatos presidenciales de Colombia se ha convertido en un factor determinante para la visibilidad política, destacando la relevancia de la interacción y el alcance en línea como indicadores del posicionamiento de los aspirantes.

El análisis, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 2025, se centró en una muestra representativa de 34 candidatos, elegidos entre el centenar de inscritos para la contienda presidencial del año entrante.

La selección de este grupo permitió observar tendencias específicas en el crecimiento de seguidores y la actividad en redes sociales, elementos que hoy influyen de manera directa en la percepción pública y la estrategia de campaña.

Según el informe revelado a la opinión pública, en la red social Facebook, el candidato que tuvo mayor crecimiento en el país fue Miguel Uribe Londoño (Centro Democrático) que registró más de 182.000 seguidores ganados, pese a tener un engagement (interacción con una marca o candidato) bajo del 7,7%.

En segundo lugar, se encuentra Iván Cepeda (Pacto Histórico), que ganó 86.000 seguidores y un engagement positivo del 19%. Tercero se posicionó Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal) quien aumentó en 31.000 seguidores con un engagement del 3,9% negativo, le siguió el abogado Abelardo de la Espriella, con 55.000 seguidores nuevos, pero un engagement que cayó 13% y finalmente estuvo Santiago Botero Jaramillo con 45.000 seguidores ganados, pero una baja del 13% en el engagement.

En Instagram, Mauricio Gómez Amín lideró al ganar 109.000 seguidores, le siguió Abelardo de la Espriella con 54.000 seguidores nuevos, Iván Cepeda con 44.000 seguidores nuevos, Miguel Uribe Londoño con 33.000 seguidores nuevos y Roy Barreras con 22.000 seguidores nuevos.

En X, Abelardo de la Espriella lideró el ranking al ganar 10.000 seguidores, en segundo lugar está Juan Carlos Pinzón con 3.100 seguidores, María Fernanda Cabal llegó a tercera con 2.700 seguidores, Iván Cepeda en cuarto lugar con 2.200 seguidores y Miguel Uribe Londoño con 2.100 seguidores nuevos.

Finalmente, en la red social Tiktok, Santiago Botero ganó 99.000 seguidores, Iván Cepeda 45.000 seguidores, Abelardo de la Espriella 27.000 seguidores, Claudia López 19.000 seguidores y Mauricio Gómez Amín 11.000 seguidores nuevos, respectivamente.