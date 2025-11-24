Colombia

Estos son los candidatos presidenciales de Colombia que se destacan por su crecimiento en las redes sociales

El analisis de la firma Toro Digital identificó a los aspirantes con mayor avance digital y revela cómo la interacción en plataformas virtuales se convierte en una estrategia política rumbo a los comicios de 2026

Guardar
La congresista del Centro Democrático
La congresista del Centro Democrático expresó que la política no debe centrarse en la figura del líder, sino en las ideas que transformen al país - crédito Joel González/Presidencia

Un estudio realizado por la firma Toro Digital reveló cómo la presencia en plataformas digitales por parte de los candidatos presidenciales de Colombia se ha convertido en un factor determinante para la visibilidad política, destacando la relevancia de la interacción y el alcance en línea como indicadores del posicionamiento de los aspirantes.

El análisis, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 2025, se centró en una muestra representativa de 34 candidatos, elegidos entre el centenar de inscritos para la contienda presidencial del año entrante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La selección de este grupo permitió observar tendencias específicas en el crecimiento de seguidores y la actividad en redes sociales, elementos que hoy influyen de manera directa en la percepción pública y la estrategia de campaña.

Según el informe revelado a la opinión pública, en la red social Facebook, el candidato que tuvo mayor crecimiento en el país fue Miguel Uribe Londoño (Centro Democrático) que registró más de 182.000 seguidores ganados, pese a tener un engagement (interacción con una marca o candidato) bajo del 7,7%.

En segundo lugar, se encuentra Iván Cepeda (Pacto Histórico), que ganó 86.000 seguidores y un engagement positivo del 19%. Tercero se posicionó Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal) quien aumentó en 31.000 seguidores con un engagement del 3,9% negativo, le siguió el abogado Abelardo de la Espriella, con 55.000 seguidores nuevos, pero un engagement que cayó 13% y finalmente estuvo Santiago Botero Jaramillo con 45.000 seguidores ganados, pero una baja del 13% en el engagement.

En Instagram, Mauricio Gómez Amín lideró al ganar 109.000 seguidores, le siguió Abelardo de la Espriella con 54.000 seguidores nuevos, Iván Cepeda con 44.000 seguidores nuevos, Miguel Uribe Londoño con 33.000 seguidores nuevos y Roy Barreras con 22.000 seguidores nuevos.

En X, Abelardo de la Espriella lideró el ranking al ganar 10.000 seguidores, en segundo lugar está Juan Carlos Pinzón con 3.100 seguidores, María Fernanda Cabal llegó a tercera con 2.700 seguidores, Iván Cepeda en cuarto lugar con 2.200 seguidores y Miguel Uribe Londoño con 2.100 seguidores nuevos.

Finalmente, en la red social Tiktok, Santiago Botero ganó 99.000 seguidores, Iván Cepeda 45.000 seguidores, Abelardo de la Espriella 27.000 seguidores, Claudia López 19.000 seguidores y Mauricio Gómez Amín 11.000 seguidores nuevos, respectivamente.

Temas Relacionados

Elecciones ColombiaCandidatos presidencialesToro DigitalAbelardo de la EspriellaIván CepedaMauricio Gómez AminSantiago BoteroRedes socialesFacebookInstagramXTikTokColombia-Noticias

Más Noticias

Comandante de las Fuerzas Militares confirmó apertura de investigación del Ejército por informe sobre nexos con alias Calarcá

El almirante Francisco Cubides anunció la medida luego de la publicación de datos sobre supuestos contactos entre un integrante de la entidad y estructuras asociadas a las disidencias de las Farc

Comandante de las Fuerzas Militares

Dura carta de Héctor Carvajal a la Corte Constitucional: acusó a su presidente de vulnerar la imparcialidad en la recusación sobre la reforma pensional

En una comunicación enviada a la Sala Plena, Carvajal cuestionó el trámite de la recusación que lo aparta del estudio de la reforma y denunció que las actuaciones del magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, vulneraron el debido proceso y la buena fe

Dura carta de Héctor Carvajal

La Segura muestra sin filtros la cicatriz de su cirugía estética y desata debate en redes

La ‘influencer’ colombiana abrió su corazón al hablar de los procedimientos a los que se sometió después de convertirse en madre, y sus declaraciones recibiceron tanto elogios como críticas

La Segura muestra sin filtros

A pesar de que propusieron a Jennifer Pedraza la coalición Ahora Colombia escogió como cabeza de lista del Senado a Juan Sebastián Gómez

La coalición conformada por Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso anunció que Gómez González, actual Primer Vicepresidente de la Cámara, encabezará la candidatura al Senado en los comicios de 2026

A pesar de que propusieron

Corte Constitucional excluyó al magistrado Héctor Carvajal del análisis de la reforma pensional

Este retiro se produce tras aceptar la Sala Plena una recusación de la senadora Paloma Valencia, quien argumentó que la intervención de Carvajal como asesor jurídico de Colpensiones constituía un conflicto de interés

Corte Constitucional excluyó al magistrado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta por supuesto panfleto de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

ENTRETENIMIENTO

La Segura muestra sin filtros

La Segura muestra sin filtros la cicatriz de su cirugía estética y desata debate en redes

Paola Turbay reveló cuál fue el personaje que rechazó interpretar en ‘Yo soy Betty, la fea’ y que hubiera cambiado el rumbo de la historia

Carolina Cruz respondió fuertes críticas en redes por envejecer en televisión: “Esperan que me vea como una niña de 25”

Sara Corrales reveló el drástico cambio que hizo en su vida por el bienestar del bebé que está esperando: “Cuido muchísimo lo que toca mi cuerpo”

‘La casa de los famosos Colombia 3’: abiertas las votaciones para elegir a la nueva integrante del ‘reality’

Deportes

Este es el video del

Este es el video del gol del Junior contra América de Cali desde la tribuna que resolvería la polémica sobre la decisión arbitral

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 5 de la Champions League: Luis Díaz, el gran ausente

Jhon Jader Durán fue el peor calificado tras la goleada de Fenerbahce en Turquía: “No hizo nada”

Este fue el polémico gol con el que Junior empató contra América en el Pascual: no hay cámara que muestre que el balón cruzó la línea

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A: Junior y Nacional le sacan ventaja a Medellín y al América