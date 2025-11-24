Colombia

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

La acción violenta, atribuida al también conocido como AGC, ocurrió durante una operación militar en zona rural de Antioquia, donde las tropas legítimas fueron emboscadas y se mantiene la búsqueda del uniformado no localizado

El enfrentamiento armado en Dabeiba, Antioquia, dejó un suboficial del Ejército muerto y un soldado desaparecido tras ataque del Clan del Golfo - crédito @COL_EJERCITO/X

El municipio de Dabeiba, en el occidente de Antioquia, fue escenario de un enfrentamiento armado que dejó como saldo la muerte de un suboficial del Ejército Nacional y la desaparición de un soldado profesional.

De acuerdo con información obtenida por Infobae Colombia, la acción violenta se atribuye a integrantes del Clan del Golfo, que habrían ejecutado una emboscada mecánica contra las tropas legitimas la tarde del lunes 24 de noviembre.

El ataque se produjo en la vereda Lopia, donde unidades del Batallón de Ingenieros N.º 17 General Carlos Bejarano Muñoz se encontraban en desarrollo de la operación Fragmentaria N° 004, bajo la orden de operaciones N° 037 Neptuno. Durante el ataque las unidades se enfrentaron a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo armado organizado Clan del Golfo, según el reporte de la Séptima División del Ejército.

El Clan del Golfo ejecutó una emboscada contra tropas del Batallón de Ingenieros N.º 17 en la vereda Lopia, según reportes oficiales - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Como resultado del combate falleció el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt, mientras que el soldado profesional Yimison Mosquera Perea fue reportado como desaparecido. Con base en fuentes consultadas por este medio, el soldado también habría fallecido a causa de una mina; no obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por el Ejército.

Las tropas desplegadas en la zona intensificaron las labores de búsqueda para dar con el paradero del uniformado, al tiempo que reforzaron el dispositivo de seguridad en el sector con el objetivo de restablecer el orden.

En un comunicado, la Séptima División lamentó la pérdida del suboficial y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima. Además, dispuso un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento a los afectados en este momento.

El hecho representa una nueva afectación a las fuerzas del Estado en el departamento de Antioquia, en un contexto de confrontación con estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo.

El cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt falleció durante el combate, mientras que Yimison Mosquera Perea fue reportado como desaparecido - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Las autoridades mantienen la operación en la zona rural de Dabeiba, mientras se espera la ampliación de información sobre el paradero del soldado desaparecido y el desarrollo de las acciones militares en curso.

Otros hechos en Antioquia

Una reciente operación conjunta de la fuerza pública en la vereda Los Potreros, ubicada en el municipio de Abriaquí, en el occidente de Antioquia, resultó en la muerte de cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos un individuo identificado como alias Místico, señalado como cabecilla de una de las subestructuras de la organización criminal.

Además, las autoridades informaron la captura de una mujer y la recuperación de una menor de edad, que fue puesta bajo protección del Icbf.

El despliegue, en el que participaron el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, permitió neutralizar a los presuntos delincuentes que, según los reportes oficiales, ejercían control territorial y armado en áreas rurales de varios municipios: Abriaquí, Frontino, Uramita, Dabeiba, Giraldo, Cañasgordas, Olaya, Liborina y Santa Fe de Antioquia.

Entre los abatidos se encontraba alias Místico, de 25 años, que habría liderado la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

La operación en la vereda Los Potreros de Abriaquí dejó cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos, incluido alias Místico - crédito @COL_EJERCITO / X

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante del Departamento de Policía Antioquia, detalló que “Místico” acumulaba una trayectoria criminal de 11 años y presentaba antecedentes judiciales por delitos como concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y homicidio agravado.

Por su parte, el general Fabio Leonardo Caro, comandante de la Séptima División del Ejército, señaló que este grupo era responsable de ataques contra la fuerza pública, incluyendo el asesinato de dos soldados en el municipio de Frontino en julio de 2025.

Durante el operativo, las autoridades incautaron tres fusiles, dos pistolas, una escopeta, siete celulares, cuatro proveedores de pistola y 11 de fusil, así como 974 cartuchos de munición de diferentes calibres y elementos logísticos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

