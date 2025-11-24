Colombia

Colombiano se desilusionó de la Navidad en Europa: “Mucho ambiente para el resto del mundo”

Un video que se viralizó rápidamente a través de TikTok demostró que las costumbres colombianas son bastante particulares

El sketch demostró el sentir de muchos migrantes al pasar una Navidad fuera de su tierra natal - crédito TikTok

La experiencia de pasar la Navidad lejos de casa puede transformar por completo la percepción de estas fiestas. Así lo vivió Fercho Garzone, un tiktoker colombiano que se encuentra en Europa y que compartió en redes sociales su desencanto al descubrir que las tradiciones navideñas de su país no se realizan en el extranjero.

A través de su cuenta de TikTok publicó un video en el que expresó su emoción inicial por celebrar su primera Navidad fuera de Colombia, refiriéndose a su deseo de comenzar con las tradicionales velitas el 7 de diciembre. Sin embargo, la realidad lo sorprendió, pues la persona con la que grabó el video le explicó que en Europa la celebración de las velitas no existe.

Al intentar encontrar consuelo en otras costumbres, como las novenas, recibió la noticia de que tampoco forman parte de las festividades locales. “¿O sea que no hay: con mi burrito sabanero? ¿No, no hay, no hay eso tampoco?”, citando uno de los villancicos más famosos en territorio colombiano.

Ante esta pregunta, la mujer que grabó con él le comentó que la música navideña colombiana no es habitual y que, además, ponerla a alto volumen podría acarrear denuncias de los vecinos.

Las publicaciones con humor demuestran el sentir de muchos - crédito TikTok

La conversación continuó con Fercho indagando sobre la posibilidad de disfrutar de los típicos alimentos ofrecidos durante las novenas, entre los que se encuentran los buñuelos, natilla y comidas tradicionales. La respuesta fue negativa: “No, Fercho, no hay buñuelos. Pero hay castañas”, a lo que él replicó con resignación.

Cabe mencionar que en Europa tampoco es común encontrar fiestas animadas con la música de Pastor López, Rodolfo Aicardi, Los 50 de Joselito, íconos de la Navidad colombiana, lo que decepcionó bastante al creador de contenido. Finalmente, le advirtieron que lo único que no faltaría sería el frío, a lo que Fercho reaccionó con tristeza y resignación: “Uy, no”.

Migrantes colombianos respaldaron su reacción

Las reacciones a su publicación por parte de otros colombianos no se hicieron esperar, teniendo en cuenta que ellos comparten sentimientos similares al estar fuera de su tierra. Entre los comentarios más destacados, varios usuarios se refirieron a la diferencia de ambiente: “Colombia es mucho ambiente para el resto del mundo” y “Navidad fuera de Colombia es tan deprimente 😭 no vuelvo a viajar en esas fechas, viva la Navidad colombiana”.

Las tradiciones navideñas no se celebran en todo el mundo, lo que ha afectado a varios migrantes - crédito Freepik

Otra persona que reside en España relató: “Estoy en España y me pasó exactamente lo mismo, quedé frío pero no por el clima, sino por enterarme de que no hay velitas”. Otros comentarios reforzaron la percepción de que las celebraciones navideñas en Europa resultan menos animadas: “Las navidades más aburridas se viven en Europa, ya cuatro años aquí lo puedo certificar, hay más alegría en un entierro en España que en Navidad”.

El sentimiento de nostalgia y la valoración de las costumbres propias se repitieron en los mensajes: “A mí por eso no me gustaría dejar mi país porque los otros son muy aburridos” y “Colombia y su gente es única, ¿cómo pueden cambiar eso cuando deciden migrar a otro país?”.

Finalmente, una reflexión de uno de los internautas resumió el sentir de los migrantes: “Solo cuando se sale de Colombia entendemos lo hermosa que es nuestra tierra y sus costumbres llenas de alegría y felicidad”.

Las preparaciones navideñas son de los aspectos que más extrañan los colombianos en el extranjero - crédito Canva

Entre tanto, algunos españoles defendieron la Navidad en su tierra natal y aseguraron que puede que las costumbres sean distintas, pero ellos lo disfrutan a su manera, por lo que no es necesario compararlas, sino disfrutarlas e intentar entender las costumbres de otros países para no sentirse tan decepcionados.

Incluso, algunos colombianos apoyaron esta premisa, asegurando que a veces el ruido de sus ciudades es agobiante y quisieran otro ambiente para la temporada, demostrando así que es cuestión de gustos.

TikTokVideo viralColombiano en EuropaNavidadTurismoNavidad en EuropaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

