César Gaviria arremetió contra el Gobierno tras conocerse filtraciones de las disidencias de las Farc: “Improvisación y caos en la Paz Total”

El presidente de Gustavo Petro fue blanco de duras críticas por parte del ex jefe de Estado César Gaviria, director del partido Liberal - crédito Colprensa

La reciente revelación de archivos secretos que vinculan a las disidencias de las Farc de Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, con presuntos acuerdos y contactos dentro del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, desató una crisis política y de seguridad en Colombia. Y que involucran al general del Ejército Nacional Juan Miguel Huertas y a Wílmer Mejía, que oficia como director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Frente a este delicado asunto, el exmandatario César Gaviria, director del partido Liberal, difundió una carta en la que advirtió sobre el “riesgo” que enfrenta el país y cuestionó de manera frontal la conducción de la política de paz del actual gobierno. Según Gaviria, las filtraciones no solo comprometen la integridad de las instituciones, sino que exigen una respuesta inmediata y transparente de las autoridades.

Al referirse a las conversaciones filtradas entre miembros de las disidencias y funcionarios estatales, Gaviria fue tajante en sus declaraciones.

“Se han presentado conversaciones filtradas entre integrantes de las disidencias de las Farc. Según el material divulgado, estas comunicaciones contendrían referencias a presuntos aportes ilegales para la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como menciones directas a la vicepresidenta Francia Márquez. De comprobarse, estaríamos ante una interferencia criminal inaudita, que exige transparencia absoluta, acción inmediata de las autoridades competentes", dijo.

El exmandatario también alertó sobre la posible participación de actores extranjeros en la financiación y el suministro de armamento a los grupos armados ilegales.

“Jixing Zhang, que según diversas denuncias, estaría ofreciendo millonarios recursos y sofisticado armamento, tanto en Colombia como en Venezuela. Este hecho exige una explicación inmediata y una investigación rigurosa por parte de las autoridades competentes”, reclamó Gaviria, que hizo énfasis en la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta institucional.