Colombia

César Gaviria arremetió contra el Gobierno tras conocerse filtraciones de las disidencias de las Farc: “Improvisación y caos en la Paz Total”

El expresidente de la República, en una extensa misiva, expresó su posición luego de que se revelaran comprometedoras conversaciones entre miembros de la facción de alias Calarcá y miembros de inteligencia y el Ejército Nacional

Guardar
El presidente de Gustavo Petro
El presidente de Gustavo Petro fue blanco de duras críticas por parte del ex jefe de Estado César Gaviria, director del partido Liberal - crédito Colprensa

La reciente revelación de archivos secretos que vinculan a las disidencias de las Farc de Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, con presuntos acuerdos y contactos dentro del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, desató una crisis política y de seguridad en Colombia. Y que involucran al general del Ejército Nacional Juan Miguel Huertas y a Wílmer Mejía, que oficia como director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Frente a este delicado asunto, el exmandatario César Gaviria, director del partido Liberal, difundió una carta en la que advirtió sobre el “riesgo” que enfrenta el país y cuestionó de manera frontal la conducción de la política de paz del actual gobierno. Según Gaviria, las filtraciones no solo comprometen la integridad de las instituciones, sino que exigen una respuesta inmediata y transparente de las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al referirse a las conversaciones filtradas entre miembros de las disidencias y funcionarios estatales, Gaviria fue tajante en sus declaraciones.

Se han presentado conversaciones filtradas entre integrantes de las disidencias de las Farc. Según el material divulgado, estas comunicaciones contendrían referencias a presuntos aportes ilegales para la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como menciones directas a la vicepresidenta Francia Márquez. De comprobarse, estaríamos ante una interferencia criminal inaudita, que exige transparencia absoluta, acción inmediata de las autoridades competentes", dijo.

El exmandatario también alertó sobre la posible participación de actores extranjeros en la financiación y el suministro de armamento a los grupos armados ilegales.

Jixing Zhang, que según diversas denuncias, estaría ofreciendo millonarios recursos y sofisticado armamento, tanto en Colombia como en Venezuela. Este hecho exige una explicación inmediata y una investigación rigurosa por parte de las autoridades competentes”, reclamó Gaviria, que hizo énfasis en la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta institucional.

Temas Relacionados

César GaviriaGobierno nacionalEjército NacionalPolítica de Paz TotalPartido LiberalFiltraciones disidencias de las FarcDirección Nacional de InteligenciaPaz TotalGobierno PetroGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Centro Democrático atacó a Claudia López y recordó entrevista en la que destapó, en 2022, apoyo a Gustavo Petro: “Camaleónica por excelencia”

El partido de oposición al Gobierno, publicó un clip en sus redes sociales en las que se refirió a la forma en que la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial mostró en su momento el respaldo al entonces candidato y hoy primer mandatario

Centro Democrático atacó a Claudia

Comprar un Tesla en Colombia con el salario mínimo, estás son las “cuentas alegres” que debería hacer un trabajador

Las tiendas de la empresa de Elon Musk están ubicadas en el Centro Andino de Bogotá y el sector de El Tesoro en Medellín

Comprar un Tesla en Colombia

Sinuano Día resultados hoy lunes 24 de noviembre de 2025

Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta

Sinuano Día resultados hoy lunes

No fue solo Petro: así fue la larga negociación, desde el gobierno Santos, para la compra de los aviones Gripen

La operación incluye transferencia tecnológica y compensaciones industriales, mientras persisten dudas sobre su pertinencia y transparencia

No fue solo Petro: así

Exintegrante del M-19 relató episodio dramático entre Gustavo Petro y su exesposa: “La encontré con un arma y a él drogado”

La exesposa de Gustavo Petro refutó las declaraciones de Everth Bustamante, exsenador y exintegrante del M-19

Exintegrante del M-19 relató episodio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta por supuesto panfleto de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

ENTRETENIMIENTO

Blessd recordó cuando cargaba bultos

Blessd recordó cuando cargaba bultos en las plazas de mercado y vendía dulces para sobrevivir: “Muy orgulloso de usted, parcero”

La Segura mostró sin filtros la cicatriz de su cirugía estética y desató debate en redes: “Eso duele”

Paola Turbay reveló cuál fue el personaje de ‘Yo soy Betty, la fea’ que no quiso interpretar: habría cambiado el rumbo de la historia

Carolina Cruz respondió fuertes críticas en redes por envejecer en televisión: “Esperan que me vea como una niña de 25”

Sara Corrales reveló el drástico cambio que hizo en su vida por el bienestar del bebé que está esperando: “Cuido muchísimo lo que toca mi cuerpo”

Deportes

James Rodríguez recibiría una millonada

James Rodríguez recibiría una millonada en caso de ser fichado por Millonarios para el 2026: estas son las supuestas cifras

Esteban Chaves anunció su retiro del ciclismo: así fue la carrera del ciclista bogotano más importante de la última era

Néiser Villarreal no es más jugador de Millonarios FC: esto informó el equipo sobre la situación del futbolista de la selección Colombia Sub-20

Este es el video del gol del Junior contra América de Cali desde la tribuna que resolvería la polémica sobre la decisión arbitral

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 5 de la Champions League: Luis Díaz, el gran ausente