Colombia

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda encienden rumores de ruptura tras curioso mensaje: “No le bastó con uno solo”

La pareja dejó de seguirse en Instagram y eliminó recuerdos compartidos, lo que desató una ola de especulaciones entre sus seguidores sobre el posible final de su historia de amor

Guardar
La posible ruptura entre Andrea
La posible ruptura entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda genera especulaciones en redes sociales y medios de entretenimiento - crédito composición fotográfica

La atención de los seguidores de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda se centró en las recientes señales que sugieren el posible final de su relación sentimental.

La ausencia de interacciones entre ambos en redes sociales, sumada a la eliminación de fotografías y videos conjuntos, alimentó las especulaciones sobre una ruptura, pese a que ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales al respecto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El distanciamiento se hizo evidente cuando los usuarios notaron que Valdiri y Sepúlveda dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, una acción que suele interpretarse como indicio de crisis en parejas públicas.

Además, las imágenes de viajes y momentos románticos que compartían en sus perfiles desaparecieron, reforzando la percepción de que la relación podría haber llegado a su fin.

La eliminación de fotos y
La eliminación de fotos y videos conjuntos de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda alimenta los rumores de crisis sentimental - crédito andreavaldirisos / Instagram

Esta situación contrasta con la imagen de solidez que ambos proyectaban hasta hace poco, especialmente tras su última aparición juntos en el evento Stream Fighters 4 de Westcol, donde el empresario acompañó y apoyó a la bailarina durante su enfrentamiento con Yina Calderón.

La relación entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda se hizo pública durante el Carnaval de Barranquilla, momento desde el cual comenzaron a mostrarse juntos tanto en redes sociales como en eventos.

La pareja, que llevaba varios meses de relación, había generado expectativas entre sus seguidores, que ahora expresan preocupación y curiosidad ante la falta de información clara sobre su situación actual. En los últimos días, ambos optaron por enfocar sus publicaciones en proyectos personales, sin referencias cruzadas, lo que intensificó las dudas sobre el estado de su vínculo.

El distanciamiento digital entre Valdiri
El distanciamiento digital entre Valdiri y Sepúlveda contrasta con la imagen de pareja sólida que mostraron en el evento Stream Fighters 4 - crédito sepulv.jjd / Instagram

“No le bastó con uno solo”

El rumor de ruptura se intensificó cuando Sepúlveda publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una alusión a la situación sentimental con Valdiri.

En una historia de Instagram, el empresario escribió: “No le bastó con un solo… pero bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto”, acompañado del emoticón de manos en posición de oración.

Esta publicación, realizada el domingo 23 de noviembre, generó aún más incertidumbre entre los seguidores, quienes esperan una aclaración por parte de los involucrados.

A pesar de la presión mediática y de los comentarios en redes sociales, tanto Andrea Valdiri como Juan Daniel Sepúlveda optaron por el silencio, sin confirmar ni desmentir los rumores.

El empresario Juan Daniel Sepúlveda no es una figura habitual en el mundo digital ni en el entretenimiento, a diferencia de las anteriores parejas de la barranquillera. Su trayectoria se desarrolla en el sector empresarial, especialmente en la industria cárnica, donde forma parte de la sociedad de inversiones Sepúlveda Arismendi y posee varias empresas en Colombia.

Un mensaje en Instagram de
Un mensaje en Instagram de Juan Daniel Sepúlveda intensificó los rumores sobre el posible fin de su relación con Andrea Valdiri - crédito sepulv.jjd / Instagram

Este perfil marcó un cambio respecto a las relaciones previas de la influenciadora, que estuvieron ligadas a figuras públicas como el cantante de reguetón Lowe León y el también influencer Felipe Saruma.

Es preciso mencionar que la vida sentimental de Andrea Valdiri ha sido objeto de atención mediática en Colombia. Su relación con Lowe León estuvo marcada por altibajos y controversias, mientras que su matrimonio con Felipe Saruma duró casi dos años y fue ampliamente compartido en redes sociales.

En ambos casos, la creadora de contenido enfrentó comentarios sobre su rol económico en la pareja, siendo señalada como quien llevaba las riendas financieras. Tras esas experiencias, la relación con Sepúlveda fue vista como una etapa más estable, aunque los recientes acontecimientos han puesto en duda esa percepción.

La incertidumbre sobre el futuro de la pareja persiste, mientras los seguidores continúan atentos a cualquier señal que pueda confirmar o desmentir la supuesta ruptura entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda.

Temas Relacionados

Andrea ValdiriNovio de Andrea ValdiriJuan Daniel SepúlvedaRedes socialesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Pagos internacionales y cero pérdidas por fraude digitales: las novedades que llegan a empresas colombianas para la temporada de fin de año

El comercio electrónico en el país experimentará un crecimiento del 21% en ventas digitales durante diciembre. En diálogo con Infobae Colombia, el CEO de ePayco resaltó los retos de seguridad y fraude digital que se materializan en diciembre

Pagos internacionales y cero pérdidas

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El primero de cuatro clásicos paisas que se vivirán entre noviembre y diciembre en el fútbol colombiano comenzará a perfilar a uno de los posibles finalistas del segundo semestre de la Liga

EN VIVO - Medellín vs.

Uribe Londoño lanzó dura advertencia por polémico borrador de decreto de la Cancillería: “Petro quiere llenar de amigos el sistema diplomático”

El precandidato presidencial del Centro Democrático, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, se refirió a lo que sería la “feria de puestos” que avizora en las representaciones diplomáticas de Colombia, por cuenta de la modificación señalada al Decreto 1083 de 2015

Uribe Londoño lanzó dura advertencia

Daniel Quintero se distancia del Pacto Histórico y critica a las “cúpulas de la izquierda” tras las elecciones atípicas en Magdalena

El exalcalde de Medellín, que fue parte del bloque de izquierda, se distanció aún más de la coalición, al señalar que no podría seguir apoyando un proyecto que se alinea con colectivos de la centroderecha

Daniel Quintero se distancia del

Edwuin Cetré eliminó e hizo curioso gesto a Ángel Di María en el fútbol argentino: así fue el golazo del colombiano

El caleño fue titular en Estudiantes de la Plata, que se enfrentó a Rosario Central luego de que los canallas recibieron polémico título

Edwuin Cetré eliminó e hizo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Las más contagiosas: estas son

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más populares en iTunes Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Una película de navideña de 31 minutos está entre las más vistas de Prime Video Colombia

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

Actor de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ reveló que su vida estuvo en riesgo: “Me puso la pistola en la frente”

Deportes

EN VIVO - Medellín vs.

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Cúcuta Deportivo se acerca a la A: así se definieron los finalistas del Torneo BetPlay Dimayor

Edwuin Cetré eliminó e hizo curioso gesto a Ángel Di María en el fútbol argentino: así fue el golazo del colombiano

Así fue el último triplete de Hugo Rodallega en el futbol profesional colombiano: lo hizo con un club histórico

Hinchas del América de Cali se van en contra de la barra Barón Rojo Sur tras finalizar propuesta en contra de los directivos