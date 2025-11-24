Colombia

Abogado del policía que asesinó a su pareja en Boyacá afirmó que el incidente fue causado por “una manipulación errónea del fusil”

La Fiscalía General investiga si el disparo que mató a Liliana Cruz fue accidental o si hay elementos que apunten a un crimen intencional

El abogado de la víctima
El abogado de la víctima detalla que el disparo ocurrió durante la manipulación del arma de dotación en un local de comidas rápidas - crédito Colprensa

Mientras la comunidad en el municipio de Chiscas (Boyacá), permanece consternada por la muerte de Liliana Cruz, las autoridades intensifican las pesquisas para esclarecer los hechos que rodearon el fallecimiento de la joven trabajadora social, quien era pareja sentimental del comandante de la estación de Policía local.

La noche del miércoles 19 de noviembre, la mujer de 25 años murió en circunstancias que, en un primer momento, fueron reportadas como accidentales.

Según la información oficial, el subteniente Haminton Ruiz Bolívar, comandante de la estación de Policía y pareja de la víctima, intentó trasladarla en una patrulla hacia un centro asistencial tras el impacto.

El abogado de la mujer expuso ante el medio Boyacá Siete Días que la tragedia se desencadenó cuando, en ese contexto, el oficial manipulaba su arma de dotación. “Lastimosamente, de una manipulación errónea del fusil se generó un disparo, el cual impactó en la humanidad de la compañera sentimental del señor comandante de estación”, explicó el representante legal.

Policía dispara parejaPolicía en BoyacáLiliana CruzDisparo policía BoyacáInvestigación muerteFiscalíaAbogado policíaError manipulación armaBoyacáColombia-Noticias

