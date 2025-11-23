Colombia

Secuestro Miguel Ayala: Identifican al segundo joven secuestrado junto al hijo de Giovanny Ayala

Jairo Maturana, mánager del artista, difundió en redes sociales la identidad de Nicolás Pantoja, intensificando la preocupación y el llamado urgente de familiares por su retorno

El secuestro de Miguel Ayala
El secuestro de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja ocurrió cuando se dirigían de El Tambo a Palmira - crédito miguelayala_oficial/nicolaspantoja_/Instagram

Los amigos y familiares de Miguel Ayala y su acompañante atraviesan momentos de profunda angustia tras confirmarse el secuestro los dos jóvenes mientras transitaban por la carretera que une Popayán y Cali.

Según la información difundida a través de las redes sociales, ambos se desplazaban desde El Tambo (Cauca) con destino al aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca) el martes 18 de noviembre, cuando se perdió todo contacto con ellos.

La noticia de su desaparición generó una ola de solidaridad y preocupación, pero la situación adquirió una nueva dimensión al confirmarse que no estaba solo al momento del rapto.

La identidad de Nicolás Pantoja se conoció a través de las redes sociales, donde Jairo Maturana, mánager oficial de Miguel Ayala, compartió una fotografía de ambos jóvenes.

Jairo Maturana, mánager de Miguel
Jairo Maturana, mánager de Miguel Ayala, difundió en redes sociales un mensaje de esperanza y exigencia de libertad para los jóvenes secuestrados - crédito nicolaspantoja_/Instagram

En la publicación, Maturana expresó el sentir de las familias afectadas: “La esperanza no se paga. Dos vidas, dos familias, un mismo clamor: libertad ya”. Este mensaje, difundido en Instagram, se convirtió en un punto de encuentro para quienes exigen la liberación de los secuestrados.

En otra historia en la misma red social, la persona encargada de gestionar la carrera del Giovanny Ayala escribió: “Todos en oración por estas grandes personas como lo son Miguel Ayala y Nicolás Pantoja. Los esperamos muy pronto en sus hogares sanos y salvos”.

El perfil público de Nicolás Pantoja revela que es estudiante de derecho, apasionado por los caballos, la música regional y los negocios inmobiliarios. Sus publicaciones en redes sociales lo muestran en diversas ocasiones junto a Miguel Ayala, lo que evidencia la estrecha amistad que los une y el impacto emocional que este hecho ha tenido en su entorno.

Las familias de los jóvenes permanecen a la espera de noticias, aferradas a la esperanza y al respaldo de la comunidad digital, que ha hecho eco del pedido de libertad para Miguel Ayala y Nicolás Pantoja.

Las familias de Miguel Ayala
Las familias de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja mantienen la esperanza de un pronto regreso de los jóvenes secuestrados - crédito jairomaturana.44/Instagram

Disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala

La aparición de un video en el que un supuesto integrante del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc niega cualquier implicación en el secuestro de Miguel Ayala y su acompañante añadió nuevas interrogantes a la investigación sobre el hecho criminal.

La autoría del plagio del joven artista sigue sin esclarecerse, mientras las autoridades y el grupo armado ilegal exponen versiones opuestas sobre lo ocurrido.

Según los reportes disponibles, Miguel Ayala fue interceptado por dos vehículos y una motocicleta cuando se desplazaba desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, en el departamento de Valle del Cauca. Tanto él como su acompañante fueron obligados a desviarse hacia el sector rural de Las Tres Margaritas, en el municipio de Cajibío, donde se perdió todo contacto con ambos jóvenes.

La Policía incluyó entre sus hipótesis la posible responsabilidad del frente Jaime Martínez en el secuestro. Sin embargo, el grupo criminal difundió un material audiovisual de aproximadamente un minuto de duración, en el que un hombre, que se identifica como miembro de la organización, lee un comunicado rechazando cualquier vínculo con el hecho.

En la grabación, el vocero del frente Jaime Martínez afirmó: “No tenemos ninguna relación con el secuestro del cantante Miguel Ayala y su acompañante. Rechazamos los señalamientos que nos vinculan con el secuestro del joven artista”.

Este sería el video difundido por las disidencias de las Farc, negando su responsabilidad en el plagio de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja - crédito Última hora Cauca/Facebook

El comunicado sostiene que la hipótesis de la Policía forma parte de “una estrategia mediática orquestada entre actores estatales y bandas para estigmatizar nuestra organización”.

Además, el mensaje subraya que la zona donde ocurrieron los hechos cuenta con presencia militar, pero que, a pesar de ello, persisten los secuestros, atentados y robos. El grupo armado ilegal señala la existencia de complicidad entre estructuras criminales y las Fuerzas Militares en el corredor conocido como túnel Piendamó.

