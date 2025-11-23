Colombia

Procesados podrán acogerse más fácilmente al principio de oportunidad: Fiscalía amplió su aplicación con nueva resolución

El ente acusador dispuso que los imputados puedan acceder a esta figura sin depender de la categoría del fiscal. Además, estableció procedimientos claros para su trámite, seguimiento y legalización ante los jueces

Guardar
La normativa busca agilizar y
La normativa busca agilizar y estandarizar la aplicación del principio de oportunidad en todo el país - crédito iStock y Colprensa

La Fiscalía General de la Nación emitió la Resolución 0-0351 del 21 de noviembre de 2025, mediante la cual se modifica el marco normativo para la aplicación del principio de oportunidad en Colombia.

Esta decisión se fundamenta en las reformas introducidas a la Ley 906 de 2004 y la Ley 599 de 2000, relacionados con el alcance y los efectos de este principio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Antes de la expedición de esta nueva resolución, la aplicación del principio de oportunidad estaba regulada por la Resolución 0-0561 de 2024 y la 0-0072 de 2025, que establecían restricciones en cuanto a qué fiscales podían autorizarlo y los procedimientos para su trámite. La normativa anterior limitaba la aplicación directa del principio a fiscales de categorías específicas, y los pasos para consolidarlo requerían múltiples autorizaciones internas, lo que, según la Fiscalía, podía retrasar su implementación.

Ampliación de la aplicación directa

Ahora cualquier fiscal puede aplicar
Ahora cualquier fiscal puede aplicar directamente el principio de oportunidad, sin importar su categoría - crédito Procuraduría General de la Nación

La nueva resolución deroga los artículos que restringían la aplicación del principio de oportunidad y establece que “el o la fiscal del caso, cualquiera sea su categoría, aplicará directamente el principio de oportunidad en todas las causales previstas en el artículo 324 de la Ley 906 de 2004, y lo presentará para su legalización ante el juez de control de garantías”. Esta modificación permite que la decisión de acogerse a este principio no dependa de la categoría del fiscal, ampliando su cobertura en todo el país.

Además, la resolución detalla el procedimiento estandarizado para tramitar los principios de oportunidad, que incluye la verificación en el sistema de información de que el procesado no haya sido beneficiado previamente por el mismo mecanismo, el registro de conversaciones con la defensa y la víctima, y la documentación de los compromisos adquiridos por las partes mediante formatos específicos del Sistema de Gestión Integral.

También se prevé la solicitud de control de legalidad ante el juez de control de garantías, así como la actualización de los registros en el sistema de información según la decisión judicial.

Seguimiento y revocatoria del principio de oportunidad

La resolución entra en vigencia
La resolución entra en vigencia desde su publicación y deroga artículos previos de las resoluciones anteriores - crédito Luisa González/REUTERS

La resolución establece que los superiores inmediatos de los fiscales, incluidos coordinadores de grupos de tareas especiales, directores seccionales y delegados para áreas como criminalidad organizada o finanzas criminales, tendrán la responsabilidad de realizar seguimiento a los principios de oportunidad tramitados por sus fiscales, mediante mecanismos como informes, reuniones o mesas de trabajo. No obstante, se mantiene la autonomía del fiscal en la decisión final sobre la aplicación del principio.

En los casos gestionados por fiscales adscritos a la Unidad Especial de Investigación y la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el seguimiento de todas las causales estará a cargo directo de la Fiscal General de la Nación.

La resolución también regula la revocatoria del principio de oportunidad, indicando que “el o la fiscal del caso que aplique el principio de oportunidad en las modalidades de interrupción o suspensión, podrá revocarlo con previa autorización del juez de control de garantías, antes del cumplimiento de la condición o vencimiento del plazo previsto para su duración, en virtud de la modificación del supuesto fáctico que dio lugar a su otorgamiento o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el postulante”.

Prueba anticipada y registro de compromisos

Entre los cambios introducidos, se incluye la práctica de prueba anticipada para algunos principios de oportunidad, con el objetivo de consolidar una versión única del indiciado, imputado o acusado sobre los hechos negociados, que podrá ser utilizada en la investigación y judicialización de otros implicados.

Esto quiere decir que cuando se aplica el principio de oportunidad en los casos que corresponden a las causales 4 y 5 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía puede tomar el testimonio del acusado antes del juicio. Este testimonio sirve para que quede una versión clara y completa de lo que ocurrió, según lo que el acusado reconoce o negocia con la Fiscalía.

Esa versión luego se puede usar como evidencia en la investigación y para procesar a otras personas que también estén implicadas en los mismos hechos. En otras palabras: es como asegurar la historia oficial del acusado desde el principio, para que sirva en todo el proceso y para otros casos relacionados.

La resolución entra en vigor a partir de su publicación, marcando así un cambio estructural en la manera en que se aplica el principio de oportunidad en el sistema penal colombiano.

Temas Relacionados

Principio de oportunidadFiscalía General de la NaciónResolución 0-0351 de 2025Prueba anticipadaRevocatoria del principio de oportunidadProcedimiento penalBeneficios por colaboraciónColombia-Noticias

Más Noticias

Se aburrieron del fracaso del Real Cartagena: alcaldía y Gobernación de Bolívar abandonaron al Heróico

Debido a que el equipo perdió la opción de ascender a la Liga BetPlay 2026, las dos entidades anunciaron su salida como patrocinadores y arriesgando la inversión en la nómina

Se aburrieron del fracaso del

Supuesto colapso de drenajes del Vive Claro tras lluvias en Bogotá puso en duda la realización del concierto de Blessd

Pese a las imágenes en redes sociales que mostraron el predio completamente cubierto de agua tras el aguacero del viernes 21 de noviembre, la presentación del paisa seguiría sin contratiempos

Supuesto colapso de drenajes del

Hugo Rodallega sacó adelante a Santa Fe sobre Fortaleza: goleada 3-0 en El Campín por los cuadrangulares de la Liga BetPlay

El delantero hizo triplete en el compromiso, dos tantos de penal y otro fue un golazo de lejos, para salvar a los rojos que se quedaron con 10 hombres y pelear por la final en el grupo B

Hugo Rodallega sacó adelante a

Mauricio Gómez Amín negó que el liberalismo apoye a Iván Cepeda como candidato presidencial: “No lo cuente para ese Frente Amplio”

El senador y precandidato presidencial, en sus redes sociales, destacó que no es cierto que las bases del partido rojo estén pensando en unirse a la candidatura del congresista del Pacto Histórico, ganador de la consulta de la colectividad el 26 de octubre

Mauricio Gómez Amín negó que

Pareja inventó millonaria deuda alimentaria para librarse del pago de un crédito: usaron a sus hijos de excusa y terminaron condenados

La Corte Suprema explicó que fue elaborado un acuerdo de alimentos sin sustento real, presentado luego ante un juzgado de familia, trámite con el cual se consiguió detener el proceso que buscaba la venta de un inmueble embargado

Pareja inventó millonaria deuda alimentaria
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Susy Mora reveló que estuvo internada en una clínica psiquiátrica y contó cómo preparó una maratón desde allí: “Estaba muy dopada”

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar el “síndrome” que padece y que la afecta por el ritmo de vida que lleva

Nicolás Arrieta se burló de Yeferson Cossio por perder plata en “su propio invento”

Deportes

Se aburrieron del fracaso del

Se aburrieron del fracaso del Real Cartagena: alcaldía y Gobernación de Bolívar abandonaron al Heróico

Hugo Rodallega sacó adelante a Santa Fe sobre Fortaleza: goleada 3-0 en El Campín por los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La selección Colombia jugaría un nuevo campeonato en Sudamérica: la Conmebol reveló detalles

Clasificación de Haití a la Copa del Mundo 2026 disparó venta de su camiseta, confeccionada por firma nacional: esto cuesta comprarla en Colombia

Este es el detalle que falta para el amistoso entre la selección Colombia y Francia: “Estamos en negociaciones avanzadas”