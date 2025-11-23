Colombia

Presentaron en Dabeiba proyecto de reparación simbólica tras declaratorias de comparecientes ante la JEP

La jornada concluyó con un acto público que visibilizó los testimonios de las víctimas y el compromiso de los responsables, en un ejercicio conjunto de reparación simbólica

Guardar
La jornada concluyó con una
La jornada concluyó con una ruta pedagógica y un acto simbólico dedicado a la verdad y la dignificación de las víctimas - crédito JEP

Con una jornada de memoria y arte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Dabeiba y el Centro Nacional de Memoria Histórica realizaron este domingo 23 de noviembre de 2025, en Dabeiba, el cierre y la socialización pública del Toar anticipado “Aquí florece la búsqueda de la verdad”.

El proceso convocó a comunidades, víctimas y comparecientes hacia nuevas acciones para la reparación y la reconstrucción del tejido social tras los crímenes ocurridos entre 1997 y 2007. La jornada comenzó el 4 de noviembre y concluyó este domingo, con una ruta pedagógica y un acto simbólico dedicado a la verdad y la dignificación de las víctimas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento culminó con un proceso participativo donde, a través de expresiones artísticas en murales, se materializaron acciones de memoria solicitadas por las víctimas del Caso Conjunto No. 03 y 04, que investiga, juzga y sanciona los asesinatos y desapariciones forzadas en el Cementerio Las Mercedes y otros municipios del noroeste antioqueño.

Las obras quedaron plasmadas en cuatro puntos del casco urbano y, según la JEP, recogen las voces de quienes han buscado que la justicia trascienda el terreno judicial y tenga un impacto directo en el territorio.

Las obras quedaron plasmadas en
Las obras quedaron plasmadas en cuatro puntos del casco urbano y, según la JEP, recogen las voces de quienes han buscado que la justicia trascienda el terreno judicial - crédito JEP

Durante el recorrido inaugural, líderes como Gloria López (Mesa Municipal de Víctimas de Dabeiba) y Felipe López (Consejo Municipal de Paz) orientaron a los asistentes a través de los nuevos murales.

Los artistas Jhony Arboleda y Alejandro Álzate García explicaron el sentido de las pinturas, concebidas como espacios de memoria colectiva, construcción comunitaria y resignificación de lugares marcados por la violencia.

Entre los participantes estuvieron también víctimas como Elvia Rosa Cardona, Elvia Rosa Oquendo y Efrén Úsuga, así como los comparecientes del caso, antiguos miembros de la fuerza pública.

Entre los participantes estuvieron también
Entre los participantes estuvieron también víctimas como Elvia Rosa Cardona, Elvia Rosa Oquendo y Efrén Úsuga - crédito JEP

Seis comparecientes, todos retirados de la fuerza pública —William Capera, Edie Pinzón, Jaime Coral, Efraín Prada, Yair Rodríguez y Levis de Jesús Contreras— reconocieron ante la JEP su responsabilidad en los hechos investigados y asumieron compromisos concretos en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición.

Aportaron a las labores de restauración y adecuación de los muros, limpiaron y trasladaron materiales junto con los muralistas y la comunidad y se integraron al acompañamiento de las víctimas en todo el proceso.

“Esta demanda de las víctimas ha sido no solo el origen de los proyectos, sino la brújula ética de lo que implica el trabajo que ustedes están viendo hoy”, expresó Juan Ramón Martínez Vargas, magistrado de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y ponente del Caso Conjunto 03 y 04, durante la presentación pública del Toar.

Martínez destacó que la participación de la comunidad, las víctimas y los comparecientes permitió alcanzar un nivel restaurativo inédito, donde las obras artísticas no fueron impuestas, sino nacidas del diálogo y la construcción colectiva: “No se trata de obras impuestas, sino de obras nacidas del diálogo entre víctimas, victimarios, la comunidad, las autoridades y la JEP”.

Sobre la representación de los murales, el magistrado destacó la importancia del componente simbólico y plural de los testimonios recogidos: “Los elementos simbólicos reflejan la pluralidad de las voces de las víctimas y de los otros actores que participaron en la construcción. Por ejemplo, la presencia de la niñez recuerda que la guerra no solo afectó vidas, sino que fracturó el futuro de muchas personas y familias”.

Juan Ramón Martínez Vargas, magistrado
Juan Ramón Martínez Vargas, magistrado de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad - crédito JEP

El acto público de domingo 23 de noviembre cerró un ciclo de encuentros y talleres que incluyó una jornada de trabajo con víctimas el 8 de noviembre y una actividad de sensibilización comunitaria el 15 de noviembre.

El Caso Conjunto 03 y 04 sigue abierto en la JEP, con avances en el esclarecimiento de los crímenes e identificación de responsables por los asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos durante una década en Dabeiba y otros municipios de Antioquia.

Las acciones restaurativas adelantadas forman parte de un enfoque transicional que busca transformar el dolor de las víctimas en espacios constructivos que convoquen a la verdad y la reconciliación.

Temas Relacionados

JEPDabeibaToarMuralesGobernación de AntioquiaActos de pazColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El primero de cuatro clásicos paisas que se vivirán entre noviembre y diciembre en el fútbol colombiano comenzará a perfilar a uno de los posibles finalistas del segundo semestre de la Liga

EN VIVO - Medellín vs.

Wilson Arias se fue en contra de Katherine Miranda por criticar la jurisdicción agraria: “Ahora es una aliada de los terratenientes”

El senador del Pacto Histórico criticó a la representante de Alianza Verde por su postura frente a la jurisdicción agraria, señalando que sus declaraciones benefician a quienes concentran grandes extensiones de tierra

Wilson Arias se fue en

Nicolás Arrieta protagonizó escándalo tras concierto de Blessd en Bogotá: se mostró alterado con la Policía

Imágenes difundidas en redes sociales exhiben al creador de contenido reclamando a las autoridades

Nicolás Arrieta protagonizó escándalo tras

Gustavo Petro contestó a Vicky Dávila por criticar su trato a la Policía: “Lo que no tiene perdón es su perfidia”

El presidente defendió su autoridad como comandante supremo tras los señalamientos de la precandidata, quien lo acusó de autoritarismo y pidió restaurar el respeto a las Fuerzas Armadas

Gustavo Petro contestó a Vicky

Así quedaría el pasaje de TransMilenio para el 2026: cuánto gastarían los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 al mes

El nuevo valor del pasaje implicará un gasto mensual considerable para los usuarios frecuentes, mientras persiste la discusión sobre alternativas para mitigar el impacto en los hogares de menores recursos

Así quedaría el pasaje de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta protagonizó escándalo tras

Nicolás Arrieta protagonizó escándalo tras concierto de Blessd en Bogotá: se mostró alterado con la Policía

Polémica respuesta de una reina en Cartagena encendió las redes sociales al expresar su admiración por la dictadura venezolana: “Admiro a Maduro”

El divertido reto de Mariana Pajón y Vincent Pelluard: así vivieron juntos los desafíos del embarazo

Artistas de la música popular se solidarizan con la situación que afronta Giovanny Ayala con el secuestro de su hijo

Pirlo en el ojo del huracán: mujer trans asegura que el cantante la contactó y muestra pruebas de los chats que tuvieron en redes sociales

Deportes

EN VIVO - Medellín vs.

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Andrés Escobar pudo quedarse en Estados Unidos luego de que eliminarán a Colombia del Mundial de 1994: esta fue la revelación de un periodista

Así quedó el palmarés de campeones de la Copa Sudamericana tras el título de Lanus: Santa Fe, el único equipo colombiano

Esto se sabe sobre la posibilidad de entregar una tercera estrella al año en el fútbol colombiano

Bayern Múnich apelará la sanción a Luis Díaz en Champions League: “No fue un acto de violencia”