Mujer fue hallada muerta en un estadero de Bolívar; presuntamente, falleció por asfixia mecánica

La comunidad de San Juan Nepomuceno, en Bolívar, se encuentra consternada tras el hallazgo del cuerpo de Sindy Paola Gómez López, de 28 años, que fue encontrada sin vida en una habitación del establecimiento comercial Estadero El Cafetal de San Juan.

El descubrimiento ocurrió la tarde del sábado 22 de noviembre de 2025 y, según información de El Universal, la principal hipótesis es que la víctima falleció por asfixia mecánica.

Testigos informaron a la Policía de Bolívar que un hombre, visto en compañía de la joven desde el 21 de noviembre de 2025, sería el posible responsable.

Fuentes aseguraron al Sanjuanero Noticias que la mujer habría pasado la noche con un hombre que sería su pareja sentimental. En la mañana del sábado 22 de noviembre, el sospechoso salió del lugar y dejó la habitación asegurada con llave, situación que impidió que personas se dieran cuenta al instante de lo ocurrido.

El CTI realizó el levantamiento del cuerpo y será Medicina Legal la encargada de entregar el dictamen médico que revelará la causa de la muerte - crédito archivo Colprensa

Después de varias horas, finalmente personas que trabajan en el estadero pudieran entrar al cuarto, encontrando a la mujer sin vida.

De acuerdo con las versiones recabadas por la autoridad, “la versión de los testigos, desde el día de ayer se les vio juntos compartiendo. La víctima era trabajadora del establecimiento, no reporta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa)”, señaló el reporte oficial.

Según las autoridades locales, la investigación se orienta a la recolección de videos, entrevistas y labores de vecindario para determinar las circunstancias del homicidio y la identidad del agresor. Medicina Legal deberá confirmar a través de exámenes forenses la causa exacta de la muerte.

La preocupación entre los habitantes del municipio es notoria. La noticia de la muerte de Sindy Gómez generó “alarma y consternación” en la comunidad, que exige justicia y pide que “la Policía investigue, logre identificar al responsable y dar con su paradero”.

Familiares y vecinos se han sumado a los llamados para que el homicidio no quede impune y que las autoridades refuercen su búsqueda.

La mujer había sido vista la noche anterior con un hombre, que según personas es el principal, sospechoso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sicario asesinó a hombre en la terraza de su casa en Cartagena

Un nuevo caso de sicariato ha estremecido a Cartagena. De acuerdo con informes preliminares, Erick Espejo Canabal, de 34 años, fue asesinado la noche del viernes 21 de noviembre de 2025 mientras conversaba con conocidos en la terraza de su vivienda, ubicada en la calle Juan Mochila del barrio Loma Fresca.

Fuentes de la Policía Metropolitana de Cartagena confirmaron que el ataque tuvo lugar cerca de las 9:20 p. m. Dos hombres en motocicleta arribaron al lugar, uno de ellos con el rostro cubierto.

Según lo relatado por El Universal, el agresor se aproximó directamente a la víctima y realizó varios disparos. Erick Espejo Canabal cayó al suelo y, aunque fue auxiliado y trasladado a un centro médico cercano, se confirmó su fallecimiento poco después.

Las autoridades dieron a conocer que Erick Espejo registraba una anotación judicial por homicidio.

Los detectives abrieron varias líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que el hecho esté vinculado con un caso ocurrido en diciembre de 2019.

La víctima recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En esa ocasión, Espejo Canabal había sido capturado y señalado de participar junto a su hermano en un ataque con arma blanca en el barrio Paseo de Bolívar, hecho que culminó en la muerte de Juan David Pedrazo Carrillo, de 24 años, tras una riña en un establecimiento público, según informó la Policía.

Por ahora, investigadores recaban información para determinar si existen antecedentes de amenazas o conflictos personales que expliquen el ataque.

Esta línea es una de las hipótesis en estudio. Este crimen se suma a otros registrados recientemente en Cartagena, donde, no se reportaban sicariatos desde el 18 de noviembre de 2025, fecha en que fue asesinado el médico Giancarlo Gómez Arnedo en el barrio El Campestre.

Las diligencias avanzan con la recopilación de testimonios y material probatorio a fin de identificar y ubicar a los responsables del homicidio de Erick Espejo Canabal.