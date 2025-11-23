Colombia

La bolas en el árbol de navidad ya están mandadas a recoger, estas son las opciones para reemplazarlas en el 2025

Para 2025, la decoración se centra en la experiencia personalizada que refleje los valores y espíritu que desee impregnar cada persona

Guardar
La recomendación para 2025 es
La recomendación para 2025 es guardar las bolas de navidad - crédito Freepik

La temporada decembrina llega con una clara renovación en la forma en que se adornan los árboles de Navidad, alejándose de las fórmulas conocidas y apostando por propuestas que privilegian el contacto sensorial y la conexión con el entorno natural.

A diferencia de años previos, los hogares ahora seleccionan elementos que sugieren autenticidad, espíritu y calidez, modificando la atmósfera navideña desde los detalles.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El nuevo enfoque prescinde de decoraciones convencionales para acoger propuestas que incorporan la vegetación, la visión propia y los mensajes.

Entre las opciones preferidas destacan las flores de Nochebuena, usadas tanto frescas como en versiones textiles, que se distribuyen entre las ramas del árbol. Esta disposición favorece la armonía visual y otorga un efecto orgánico, transformando el conjunto en una pieza central que transmite vitalidad y energía, además de color.

Los listones aportan elegancia a
Los listones aportan elegancia a la decoración - crédito Freepik

Otro recurso natural que se integra con fuerza en la decoración es el uso de piñas auténticas. Colocarlas entre las ramas ofrece al ambiente un aroma característico, evocando paisajes boscosos y generando una sensación de frescura invernal dentro del hogar.

Darles un acabado especial, como aplicar aerosol blanco para simular nieve, intensifica el contraste sobre el follaje del árbol y elimina la necesidad de emplear adornos brillantes o de plástico. De esta manera, el árbol se vuelve el eje de una experiencia multisensorial mientras conserva una estética elegante y sobria.

La introducción de listones amplía el espectro de posibilidades. Estas cintas resultan ideales para decorar a bajo costo, facilitando la creación de formas que dan volumen, movimiento y riqueza táctil sin saturar el árbol de objetos colgantes, de hecho, la tendencia sugiere que la tradicional estrella puede ser cambiada por un listón grande y vistoso que resalte en todo el árbol.

Los materiales recomendados varían desde el yute y la organza hasta el terciopelo y el satín, cada uno capaz de aportar un matiz diferente según su textura. Respecto a la gama de colores, este año sobresalen el champaña, el verde musgo y el vino, dejando de lado los tonos excesivamente brillantes y acercándose a un estilo más contemporáneo y fresco.

Se anima a que este
Se anima a que este año domine la originalidad - crédito Freepik

El espíritu creativo impregna igualmente los ornamentos que reemplazan a las esferas tradicionales. Elaborar decoraciones caseras con materiales reciclados como papel, tela o cartón permite personalizar el árbol, dejar mensajes y reducir el impacto ambiental.

Las alternativas van desde lazos hechos con cordeles rústicos de yute, hasta figuras originales como renos fabricados con corcho o pequeños hombres de nieve creados a partir de tapas reutilizadas. Estas variantes aportan singularidad y refuerzan la idea de sostenibilidad, facilitando la participación familiar en la confección de los accesorios.

Además de los elementos ya mencionados, se observa una mayor presencia de ramas secas o pequeñas piñas, que pueden sumarse individualmente o exhibirse dentro de esferas transparentes para lograr efectos visuales novedosos y llenos de profundidad, agregando que estás se pueden recolectar de entornos cercanos.

Dentro de estos elementos personalizados resalta que ahora se puede incluir a los más pequeños de la casa, invitándolos a hacer sus propias decoraciones para poner en el árbol, actividad que también los mantiene ocupados durante la época de vacaciones y hace que se sientan incluidos en las festividades, además de ayudar con el cuidado del árbol.

Las flores serán un elemento
Las flores serán un elemento central en los árboles - crédito Freepik

La transformación en la decoración navideña de este año no solo se expresa en la elección de materiales, sino también en la intención de ofrecer espacios cargados de significado y personalidad.

Los árboles ornamentados con componentes botánicos, listones elegantes y artesanías recicladas reflejan una inclinación hacia celebraciones más genuinas y respetuosas con el entorno.

Así, las tradiciones se reinventa y la Navidad recupera un sentido de cercanía y creatividad, alejándose del consumo excesivo y volviéndose una expresión única de identidad familiar.

Temas Relacionados

Árboles de navidadTendencia en decoraciónDecoración navidadColores para navidadBolas de navidadColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El primero de cuatro clásicos paisas que se vivirán entre noviembre y diciembre en el fútbol colombiano comenzará a perfilar a uno de los posibles finalistas del segundo semestre de la Liga

EN VIVO - Medellín vs.

Wilson Arias se fue en contra de Katherine Miranda por criticar la jurisdicción agraria: “Ahora es una aliada de los terratenientes”

El senador del Pacto Histórico criticó a la representante de Alianza Verde por su postura frente a la jurisdicción agraria, señalando que sus declaraciones benefician a quienes concentran grandes extensiones de tierra

Wilson Arias se fue en

Nicolás Arrieta protagonizó escándalo tras concierto de Blessd en Bogotá: se mostró alterado con la Policía

Imágenes difundidas en redes sociales exhiben al creador de contenido reclamando a las autoridades

Nicolás Arrieta protagonizó escándalo tras

Gustavo Petro contestó a Vicky Dávila por criticar su trato a la Policía: “Lo que no tiene perdón es su perfidia”

El presidente defendió su autoridad como comandante supremo tras los señalamientos de la precandidata, quien lo acusó de autoritarismo y pidió restaurar el respeto a las Fuerzas Armadas

Gustavo Petro contestó a Vicky

Así quedaría el pasaje de TransMilenio para el 2026: cuánto gastarían los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 al mes

El nuevo valor del pasaje implicará un gasto mensual considerable para los usuarios frecuentes, mientras persiste la discusión sobre alternativas para mitigar el impacto en los hogares de menores recursos

Así quedaría el pasaje de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta protagonizó escándalo tras

Nicolás Arrieta protagonizó escándalo tras concierto de Blessd en Bogotá: se mostró alterado con la Policía

Polémica respuesta de una reina en Cartagena encendió las redes sociales al expresar su admiración por la dictadura venezolana: “Admiro a Maduro”

El divertido reto de Mariana Pajón y Vincent Pelluard: así vivieron juntos los desafíos del embarazo

Artistas de la música popular se solidarizan con la situación que afronta Giovanny Ayala con el secuestro de su hijo

Pirlo en el ojo del huracán: mujer trans asegura que el cantante la contactó y muestra pruebas de los chats que tuvieron en redes sociales

Deportes

EN VIVO - Medellín vs.

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Andrés Escobar pudo quedarse en Estados Unidos luego de que eliminarán a Colombia del Mundial de 1994: esta fue la revelación de un periodista

Así quedó el palmarés de campeones de la Copa Sudamericana tras el título de Lanus: Santa Fe, el único equipo colombiano

Esto se sabe sobre la posibilidad de entregar una tercera estrella al año en el fútbol colombiano

Bayern Múnich apelará la sanción a Luis Díaz en Champions League: “No fue un acto de violencia”