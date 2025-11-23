Colombia

Juan Manuel Santos volvió con su discurso de los “extremos políticos”: “Es una estrategia que frena el progreso”

El expresidente enfatizó que la división social constituye una barrera para el desarrollo y propuso reemplazar la confrontación ideológica por una búsqueda activa de puntos de encuentro

Juan Manuel Santos advierte sobre
Juan Manuel Santos advierte sobre la polarización política y elige la moderación como camino para el progreso

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, publicó este fin de semana en su cuenta de X un llamado a reconocer que la polarización política no es un hecho inevitable ni inherente, sino una estrategia que “frena el progreso y nos aleja de lo que podríamos construir juntos”, según sus palabras.

En el mensaje, Santos recalcó que la división dentro de los países parte de decisiones conscientes más que “del carácter de una nación”.

“Convenzámonos de algo: la polarización política no es un fenómeno natural ni es inevitable”, escribió el expresidente, que advirtió que este fenómeno se ha venido replicando en varias democracias y trae consecuencias negativas para el desarrollo.

Su reflexión se sustentó en la observación de patrones globales. Santos señaló que este análisis “no nace de la rabia ni del impulso”, sino de “lecciones que nosotros , y otros países, ya aprendimos y que no podemos seguir ignorando”.

Juan Manuel Santos señaló que
Juan Manuel Santos señaló que los "extremos políticos" dividen el país

“Cuando toda esa evidencia se junta, la conclusión es sencilla”, manifestó. En el video anexo a la publicación, planteó preguntas acerca del origen y las consecuencias de la polarización en distintos escenarios.

El exmandatario aprovechó para explorar el valor de la moderación en medio del debate público. “En tiempos de ruido y polarización, decir no a los extremos no es una postura tibia, sino un acto de valentía”, afirmó en el video compartido en X.

Planteó que el verdadero liderazgo emerge al mantener el equilibrio en momentos en que “todo a nuestro alrededor empuja hacia la radicalización”. Agregó que los extremos suelen ofrecer certezas simples, pero limitan el diálogo, dividen y excluyen.

Los extremos, ya sean ideológicos, emocionales o sociales, prometen certezas simples en un mundo complejo. Pero esas certezas, aunque seductoras, terminan por dividir, excluir y endurecer el diálogo”.

De acuerdo con la explicación de Santos, el avance genuino surge del encuentro y la construcción colectiva. “El progreso humano ha dependido siempre del encuentro, no de la imposición; del puente, no del muro”, resaltó.

El exmandatario Juan Manuel Santos sostuvo en una publicación en X que la polarización responde a estrategias políticas y no a factores culturales

Consideró que el pensamiento crítico juega un papel esencial frente al dogma y que la cooperación resulta más beneficiosa que la confrontación.

“Decir no a los extremos es defender el pensamiento crítico frente al dogma, la empatía frente al odio, la cooperación frente a la confrontación”, sostuvo.

En el cierre de su intervención, Santos sorprendió al revelar el origen de uno de los pasajes utilizados en el video.

La frase “No a los extremos”, que había resonado a lo largo de su discurso, no era de su autoría, sino producto de la inteligencia artificial, según explicó el expresidente: “No fui yo. Fue la inteligencia artificial acumulando millones de datos de siglos de historia y de experiencias”.

Santos lanzó estrategia en Instagram para responder preguntas, críticas y temas de coyuntura rumbo a 2026

El expresidente Juan Manuel Santos comunicó el lanzamiento de una nueva estrategia para fortalecer la interacción con la ciudadanía, en coincidencia con el inicio de la campaña presidencial de 2026 en Colombia.

A través de sus perfiles digitales, el Nobel de la Paz anunció que responderá de forma directa inquietudes, comentarios y hasta agresiones verbales de los usuarios que participen desde su cuenta de Instagram.

Juan Manuel Santos se echó
Juan Manuel Santos se echó flores tras logros de su gobierno

“Manden sus preguntas, ojalá en video, por DM a mi Instagram. Vamos a responder dudas, inquietudes y, de vez en cuando, soltar algún madrazo. Pregunten lo que quieran, que aquí no me voy a hacer el de las gafas", expresó.

Durante los últimos años, Santos había optado por mantener un bajo perfil en la esfera pública. Sin embargo, en el actual contexto ha ampliado su presencia en las redes sociales y reforzado la defensa de su gestión y de posiciones moderadas en el espectro nacional.

La nueva dinámica contempla una sesión semanal, cada viernes, tiempo en el que seleccionará tres preguntas al azar y las abordará con respuestas grabadas.

“Todos los viernes voy a responder 3 preguntas y aquí las escogeremos aleatoriamente para darles respuesta. Quedamos al aula”, aseguró Santos.

