Ingrid Betancourt y Jhon Frank Pinchao, exsecuestrados de las Farc, se solidarizaron con Giovanny Ayala por cautiverio de su hijo: esto dijeron

La excandidata presidencial y aspirante al Senado, acompañada de uno de los miembros de su lista a la corporación, se pronunciaron en sus redes sociales frente al caso de Miguel Ayala, joven cantante de música popular que está en poder de las disidencias de las Farc

Ingrid Betancourt y Jhon Frank
Ingrid Betancourt y Jhon Frank Pinchao, con un video en sus redes sociales, salieron a apoyar a Giovanny Ayala - crédito suministradas a Infobae Colombia

El secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager Nicolás Pantoja, ocurrido en la noche del martes 18 de noviembre de 2025 en el departamento del Cauca, continúa causando conmoción en el país. Y provocó que el sábado 22 de noviembre, la exsenadora y excandidata presidencial Ingrid Betancourt, y el teniente (r) Jhon Frank Pinchao, se pronunciaran.

Ambos, que integran la lista al Senado del partido Verde Oxígeno, que se denominó por parte de la política colombofrancesa como la selección antiPetro, se expresaron en respaldo del cantante, al ser víctimas de situaciones similares por parte de la entonces guerrilla de las Farc, y clamaron por la liberación de los dos jóvenes en la Vía Panamericana; que cruza los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.

La excandidata presidencial y el subintendente retirado de la Policía, ambos candidatos al Senado, se expresaron en las redes sociales frente al caso que vive la familia del cantante de música popular - crédito @IbetancourtCol/X

El secuestro ocurrió cuando Miguel Ayala y Nicolás Pantoja transitaban en vehículo por el tramo que conecta Popayán con Cali, específicamente en la vereda El Túnel, jurisdicción de Piendamó. En ese momento, hombres armados interceptaron el automóvil en el que viajaban, obligaron a ambos a descender y los hicieron regresar hacia la capital caucana. El conductor que los acompañaba fue liberado en el sitio.

La Policía atribuyó la autoría a integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, aunque un comunicado presuntamente emitido por ese grupo negó responsabilidad en el caso; lo que aumentó la incertidumbre sobre los verdaderos autores. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre los motivos detrás del hecho, que estarían ligados a actividades criminales.

Ingrid Betancourt y Jhon Frank Pinchao: la solidaridad de los que sobrevivieron al secuestro

La noticia del secuestro del cantante de música popular, tocó especialmente a estas dos víctimas de ese flagelo: Betancourt y Pinchao, que han obtenido notoriedad pública. Por tal motivo, con un video en sus redes sociales, ambos salieron en apoyo de esta familia, que espera el pronto regreso del joven a su hogar; aunque hasta el momento no se tiene certeza sobre cuál pueda ser su paradero, ni el de su acompañante.

Acabamos de oír y ver el llamado desgarrador de Giovanny Ayala por la liberación de su hijo Miguel (...). Estamos sufriendo con ustedes mucho, mucho. Así como ustedes fueron solidarios con nosotros, yo sé que ustedes cantaron por la liberación de Jhon Frank y yo (...). No es posible que en Colombia sigamos viviendo esto. Tanto que hicimos por la paz, tanto que hicimos para que esto no volviera a repetirse”, dijo Betancourt.

El hijo del cantante colombiano
El hijo del cantante colombiano fue secuestrado junto con su manager en la mañana del 19 de noviembre en el sur occidente colombiano - crédito Captura de Pantalla Redes de Miguel Ayala y Giovanny Ayala

La política y activista, que estuvo por más de seis años en poder de la guerrilla, hasta la ejecución de la Operación Jaque, el 2 de julio de 2008, reiteró el sentimiento de indignación y dolor ante la repetición de este tipo de episodios en el país. E invitó a la ciudadanía a aportar cualquier información que permita dar con la ubicación del artista y su mánager; en un suceso que ha movilizado a sus fans y al país.

“Hacemos un llamado a todos los que estén en la región para que nos informen, para que den toda la información que tengan sobre lo que hayan visto, sobre los desplazamientos, sobre cualquier información para poder encontrar a Miguel”, dijo Betancourt.

Por su parte, Pinchao, exintegrante de la policía que permaneció secuestrado por las Farc durante nueve años, tras la toma en noviembre de 1998 de Mitú (Vaupés), envió un sentido mensaje al padre. “Giovanny: un día usted fue solidario con nosotros y hoy en día, cuente con nuestra solidaridad. Sabemos por lo que está pasando e invitamos a todos los colombianos a que se unan para lograr la libertad”, expresó el exoficial.

El conmovedor llamado de Giovanny Ayala: “No están en esta guerra”

Con un sentido video, Giovanny Ayala hizo llamados directos a los captores y solicitó el apoyo del presidente Gustavo Petro. “Mi hijo Miguel Ayala es un muchacho de 21 años, con sueños, no es rebelde, es un joven lleno de ilusiones”, expresó el artista, desde una iglesia, a donde acudió para pedir por la liberación de su heredero, en un clip que causó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.

Desde una iglesia, el reconocido cantante de música popular se refirió al caso de su hijo, del que se menciona que habría sido secuestrado por las disidencias de las Farc - crédito suministrado a Infobae Colombia

E insistió que Miguel Ayala y Nicolás Pantoja no tienen nada que ver con la confrontación de esta organización criminal con el Gobierno. “Pido a Dios, que les hablo de su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente le llevan alegría a través de su pasión de la música a municipios desafortunados que el orden público está volcado en la violencia ahí”, agregó Ayala, en afirmaciones que generaron impacto.

En ese sentido, suplicó respeto por la integridad de los secuestrados. “Guarden su integridad, su vida (...). Esto no son memes. Esto es la vida real. Hoy me pasó a mí, mañana les puede pasar. Dios no lo quiera a ustedes. Les pido una oración por mi hijo para ese pronto regreso a casa”, puntualizó Ayala, que pidió a las autoridades, pero en especial al jefe de Estado, a que sigan con los operativos de búsqueda.

“No solamente con el caso de mi hijo, a todos los que están secuestrados. Pero, por favor, como padre, le pido al señor presidente que desplace todo su equipo (...), por el pronto regreso de mi hijo. Muchas gracias”, concluyó Giovanny Ayala. Así pues, la comunidad artística, así como líderes sociales y exsecuestrados, se han movilizado por el pronto regreso de los jóvenes y por el enérgico rechazo a la comisión de este flagelo.

