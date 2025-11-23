Festival Conéctate con el Empleo llega a Bogotá con más de 7.000 vacantes para jóvenes el martes 25 de noviembre

La Agencia Atenea impulsa la empleabilidad juvenil con 35 empresas y 15 agencias de empleo en el Palacio de los Deportes - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá se alista para recibir el Festival Conéctate con el Empleo, una iniciativa impulsada por la Agencia Atenea de Bogotá que pondrá a disposición de los asistentes más de 7.000 puestos de trabajo de la mano de 35 empresas y 15 agencias de empleo.

De acuerdo con la Agencia Atenea, el evento tendrá lugar a partir de las 7:30 a. m. el martes 25 de noviembre de 2025 en el Palacio de los Deportes. Durante la jornada, los jóvenes interesados podrán postularse en tiempo real a distintas vacantes, participar en actividades de orientación laboral y acceder a talleres enfocados en la preparación profesional.

Además, el evento contará con espacios motivacionales, incluyendo relatos y testimonios de jóvenes emprendedores que actualmente se destacan en el mercado laboral, según detalló la Agencia Atenea en su anuncio oficial en redes sociales.

La convocatoria está dirigida a beneficiarios de programas como Jóvenes a la E, Universidad en tu Colegio y Talento Capital - crédito Agencia Atenea

La convocatoria está dirigida principalmente a los beneficiarios de los programas Jóvenes a la E, Universidad en tu Colegio y Talento Capital, así como a quienes ya finalizaron o están próximos a culminar sus estudios en estos espacios formativos. El objetivo es ofrecer herramientas, entrenamientos y charlas informativas que acerquen a los participantes a oportunidades reales y formales de empleo, fortaleciendo así sus perfiles profesionales y facilitando el llamado “match” con empresas ofertantes.

Como parte de la agenda, la Agencia Atenea lanzará su nueva estrategia de empleabilidad destinada a los jóvenes del programa Jóvenes a la E. Quienes deseen participar en la feria y las actividades previstas, deberán hacer clic en el siguiente enlace de registro: Festival Conéctate con el Empleo.

Trabajo en Bogotá

En simultáneo, otras iniciativas ofrecen oportunidades adicionales. El martes 25 de noviembre se abrirán cuatro convocatorias y ferias de empleo organizadas por Talento Capital y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. En total, se pondrán a disposición 417 cargos en sectores como gastronomía, servicios, atención al cliente, logística y transporte. Las postulaciones y entrevistas se realizan tanto de manera virtual como presencial, buscando facilitar el acceso de los interesados.

El martes 25 de noviembre se abren cuatro ferias de empleo en Bogotá con 417 cargos en gastronomía, servicios y logística - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre las vacantes resaltan las gestionadas en alianza con GateGourmet, que ofrece 160 puestos de trabajo en áreas operativas y de producción en gastronomía, disponibles para personas con estudios desde bachillerato. Los cargos incluyen auxiliares de cocina, auxiliares de producción (Horeca), auxiliares de bodega y auxiliares de planta. Los contratos son a término indefinido y requieren una experiencia mínima de seis meses certificada. Los interesados pueden postularse virtualmente desde las 9:00 a. m.

Por otro lado, la empresa aliada Quality Carwash Masivo ha abierto 20 plazas para técnicos operativos en lavado de vehículos, donde no se exige educación formal y se ofrece contratación a término indefinido para labores de lavado y embellecimiento de flotas. Quienes se postulen deben asistir presencialmente a la carrera 27 #73–37, barrio Alcázares, localidad de Barrios Unidos, a las 8:00 a. m., llevando su hoja de vida y documento de identificación.

La Agencia Distrital de Empleo y Coordinadora Mercantil disponen 177 vacantes para auxiliares y conductores en logística y mensajería - crédito Alcaldía de Bogotá

Para el sector de logística, la agencia Gi Group Staffing ofrece 60 vacantes para auxiliares y técnicos de producción, bodega, logística y mantenimiento industrial, con requisitos de formación que van desde el bachillerato hasta el nivel tecnológico y experiencia certificada de seis a doce meses. Las entrevistas se realizarán virtualmente, de 9:00 a. m. a 10:30 a. m., a través de plataformas digitales.

Además, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa Coordinadora Mercantil han dispuesto 177 vacantes para auxiliares y conductores (con o sin experiencia y con licencias C1 y C2) en el sector de logística y mensajería. Esta feria presencial será en la calle 12A Bis #68D-65, localidad de Puente Aranda, de 7:30 a. m. a 2:00 p. m.