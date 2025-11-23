Colombia

Festival Conéctate con el Empleo llega a Bogotá con más de 7.000 vacantes para jóvenes el martes 25 de noviembre

El evento, impulsado por la Agencia Atenea, reunirá a empresas y agencias para ofrecer oportunidades laborales, talleres de orientación y testimonios inspiradores, buscando fortalecer perfiles profesionales y facilitar el acceso a empleos formales

Guardar
La Agencia Atenea impulsa la
La Agencia Atenea impulsa la empleabilidad juvenil con 35 empresas y 15 agencias de empleo en el Palacio de los Deportes - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá se alista para recibir el Festival Conéctate con el Empleo, una iniciativa impulsada por la Agencia Atenea de Bogotá que pondrá a disposición de los asistentes más de 7.000 puestos de trabajo de la mano de 35 empresas y 15 agencias de empleo.

De acuerdo con la Agencia Atenea, el evento tendrá lugar a partir de las 7:30 a. m. el martes 25 de noviembre de 2025 en el Palacio de los Deportes. Durante la jornada, los jóvenes interesados podrán postularse en tiempo real a distintas vacantes, participar en actividades de orientación laboral y acceder a talleres enfocados en la preparación profesional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, el evento contará con espacios motivacionales, incluyendo relatos y testimonios de jóvenes emprendedores que actualmente se destacan en el mercado laboral, según detalló la Agencia Atenea en su anuncio oficial en redes sociales.

La convocatoria está dirigida a
La convocatoria está dirigida a beneficiarios de programas como Jóvenes a la E, Universidad en tu Colegio y Talento Capital - crédito Agencia Atenea

La convocatoria está dirigida principalmente a los beneficiarios de los programas Jóvenes a la E, Universidad en tu Colegio y Talento Capital, así como a quienes ya finalizaron o están próximos a culminar sus estudios en estos espacios formativos. El objetivo es ofrecer herramientas, entrenamientos y charlas informativas que acerquen a los participantes a oportunidades reales y formales de empleo, fortaleciendo así sus perfiles profesionales y facilitando el llamado “match” con empresas ofertantes.

Como parte de la agenda, la Agencia Atenea lanzará su nueva estrategia de empleabilidad destinada a los jóvenes del programa Jóvenes a la E. Quienes deseen participar en la feria y las actividades previstas, deberán hacer clic en el siguiente enlace de registro: Festival Conéctate con el Empleo.

Trabajo en Bogotá

En simultáneo, otras iniciativas ofrecen oportunidades adicionales. El martes 25 de noviembre se abrirán cuatro convocatorias y ferias de empleo organizadas por Talento Capital y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. En total, se pondrán a disposición 417 cargos en sectores como gastronomía, servicios, atención al cliente, logística y transporte. Las postulaciones y entrevistas se realizan tanto de manera virtual como presencial, buscando facilitar el acceso de los interesados.

El martes 25 de noviembre
El martes 25 de noviembre se abren cuatro ferias de empleo en Bogotá con 417 cargos en gastronomía, servicios y logística - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre las vacantes resaltan las gestionadas en alianza con GateGourmet, que ofrece 160 puestos de trabajo en áreas operativas y de producción en gastronomía, disponibles para personas con estudios desde bachillerato. Los cargos incluyen auxiliares de cocina, auxiliares de producción (Horeca), auxiliares de bodega y auxiliares de planta. Los contratos son a término indefinido y requieren una experiencia mínima de seis meses certificada. Los interesados pueden postularse virtualmente desde las 9:00 a. m.

Por otro lado, la empresa aliada Quality Carwash Masivo ha abierto 20 plazas para técnicos operativos en lavado de vehículos, donde no se exige educación formal y se ofrece contratación a término indefinido para labores de lavado y embellecimiento de flotas. Quienes se postulen deben asistir presencialmente a la carrera 27 #73–37, barrio Alcázares, localidad de Barrios Unidos, a las 8:00 a. m., llevando su hoja de vida y documento de identificación.

La Agencia Distrital de Empleo
La Agencia Distrital de Empleo y Coordinadora Mercantil disponen 177 vacantes para auxiliares y conductores en logística y mensajería - crédito Alcaldía de Bogotá

Para el sector de logística, la agencia Gi Group Staffing ofrece 60 vacantes para auxiliares y técnicos de producción, bodega, logística y mantenimiento industrial, con requisitos de formación que van desde el bachillerato hasta el nivel tecnológico y experiencia certificada de seis a doce meses. Las entrevistas se realizarán virtualmente, de 9:00 a. m. a 10:30 a. m., a través de plataformas digitales.

Además, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa Coordinadora Mercantil han dispuesto 177 vacantes para auxiliares y conductores (con o sin experiencia y con licencias C1 y C2) en el sector de logística y mensajería. Esta feria presencial será en la calle 12A Bis #68D-65, localidad de Puente Aranda, de 7:30 a. m. a 2:00 p. m.

Temas Relacionados

Empleo Agencia Atenea Bogotá Talento Capital Agencia Distrital de Empleo de Bogotá Palacio de los DeportesTrabajo en BogotáJóvenes a la EColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Alejandro Gaviria calificó de “peligrosa” la declaración del ministro de Educación frente al panorama social en Cali

Daniel Rojas Medellín desató indignación al vincular a los opositores del proyecto educativo en Siloé con los criminales responsables de los asesinatos de jóvenes en el barrio, por lo que el exministro rechazó tajantemente sus palabras

Alejandro Gaviria calificó de “peligrosa”

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El primero de cuatro clásicos paisas que se vivirán entre noviembre y diciembre en el fútbol colombiano comenzará a perfilar a uno de los posibles finalistas del segundo semestre de la Liga

EN VIVO - Medellín vs.

Ante pelea con Bruce Mac Master, embajador de China dio por terminado el “show”, pero no lo bajan de “vergüenza”

La controversia por los aranceles a insumos textiles expuso tensiones diplomáticas y reavivó el debate sobre la protección de la producción local

Ante pelea con Bruce Mac

María Fernanda Cabal también apuntó a Gustavo Petro, por lo que sería el maltrato a la fuerza pública: “El respeto no se exige, se gana”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático no ocultó su molestia por la manera en que el jefe de Estado estaría, según ella, irrespetando a los altos oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía, a raíz del reciente incidente en Cali

María Fernanda Cabal también apuntó

7 presos se fugaron de un CAI en pleno casco urbano de Soledad, Atlántico: ya hay recapturados

Al parecer, los retenidos lograron hacer un hueco en el techo del sitio en el que permanecían detenidos, logrando huir sin llamar mucha atención por parte de las autoridades

7 presos se fugaron de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Las más contagiosas: estas son

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más populares en iTunes Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Una película de navideña de 31 minutos está entre las más vistas de Prime Video Colombia

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

Actor de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ reveló que su vida estuvo en riesgo: “Me puso la pistola en la frente”

Deportes

EN VIVO - Medellín vs.

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Así fue el último triplete de Hugo Rodallega en el futbol profesional colombiano: lo hizo con un club histórico

Hinchas del América de Cali se van en contra de la barra Barón Rojo Sur tras finalizar propuesta en contra de los directivos

Andrés Escobar pudo quedarse en Estados Unidos luego de que eliminarán a Colombia del Mundial de 1994: esta fue la revelación de un periodista

Así quedó el palmarés de campeones de la Copa Sudamericana tras el título de Lanus: Santa Fe, el único equipo colombiano