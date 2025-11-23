Colombia

Enrique Gómez arremetió contra Petro por posible importación de gas desde Venezuela: “Decidió hundir a Colombia”

El abogado advirtió que la decisión de la administración de Petro de importar gas desde el país vecino podría poner en riesgo la estabilidad del comercio exterior colombiano

Guardar
Enrique Gómez pidió reconsiderar cualquier
Enrique Gómez pidió reconsiderar cualquier acuerdo energético con Venezuela y alertó sobre las consecuencias económicas para el país - crédito Montaje Infobae

Las recientes declaraciones de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, sobre el posible envío de gas hacia Colombia han generado preocupación y alertas desde varios sectores políticos y empresariales.

Maduro anunció: “Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia. Faltan algunos elementos técnicos, económicos, y listo, pasa el gas, primer envío de gas y ahí no vamos a parar”, afirmando su propósito de reforzar la integración económica binacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras lo anterior, el político y abogado Enrique Gómez cuestionó la política energética de la administración de Gustavo Petro a través de una publicación en X, señalando serias preocupaciones económicas e institucionales para el país.

Petro decidió hundir a Colombia en el lodazal de las dictaduras plataneras”, afirmó Gómez.

Enrique Gómez señaló preocupaciones sobre
Enrique Gómez señaló preocupaciones sobre la pérdida de relaciones internacionales confiables y criticó el acercamiento con el régimen de Maduro - crédito @Enrique_GomezM

Según el dirigente político, la potencial importación de gas venezolano representa riesgos para el sector comercial colombiano.

Gómez advirtió que “las consecuencias comerciales para el país, de darse esta entrega de gas, representa una seria amenaza para nuestro comercio exterior”.

El opositor hizo referencia al carácter autoritario del régimen de Nicolás Maduro y sostuvo que estas decisiones pueden alejar a Colombia de relaciones estratégicas y confiables.

En su pronunciamiento, Enrique Gómez tildó de “demencia, ahora sí, dictatorial” el enfoque del gobierno, acusándolo de no tener reparos para avanzar en sus acuerdos con Venezuela.

Venezuela, entiéndanlo, @petrogustavo, es una dictadura”, enfatizó en la publicación realizada en su cuenta oficial de X.

Juan Espinal y María Fernanda Cabal también se despacharon en contra de esta idea: “No vamos a permitir que Ecopetrol termine como Pdvsa”

Desde el Congreso de la República, el representante del Centro Democrático Juan Espinal advirtió sobre los riesgos vinculados a la compra de gas venezolano. Espinal sostuvo que esta operación “podría configurarse como una amenaza directa para nuestro comercio exterior”, señalando la posibilidad de sanciones y nuevas barreras comerciales.

Respaldó su argumento con cifras obtenidas en un derecho de petición al Ministerio de Comercio, donde se advierte que depender de Pdvsa, estatal petrolera venezolana, pondría en riesgo a unas 3.200 empresas y más de 600.000 empleos ligados al mercado estadounidense.

Según Espinal, “se impondrían aranceles, automáticamente, hasta del 25%”.

Juan Espinal rechazó categóricamente la
Juan Espinal rechazó categóricamente la propuesta de comprar gas a Venezuela - crédito @Juan_EspinalR

El representante mencionó un posible acuerdo entre los mandatarios Gustavo Petro y Maduro, citando acercamientos previos y añadiendo que “Colombia no puede depender energéticamente de la dictadura”.

Semana precisó que Espinal llamó a retomar los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, advirtiendo sobre la vulnerabilidad energética: las reservas probadas de gas en Colombia solo alcanzarían para 5,8 años si no se desarrollan nuevas fuentes, mientras se mantienen en suspenso los pilotos de fracking.

Por último, la senadora María Fernanda Cabal manifestó su rechazo a la posible compra de gas por parte del Gobierno de Gustavo Petro al régimen de Nicolás Maduro. A través de su cuenta de X, la congresista advirtió sobre graves riesgos para la empresa estatal colombiana.

“En Colombia las ramas del poder público, Legislativo y Justicia se deben unir urgentemente para evitar que Petro lleve a Ecopetrol a la lista Clinton como está él y su amigo socio el narcodictador Nicolás Maduro”, publicó Cabal.

María Fernanda Cabal afirmó que
María Fernanda Cabal afirmó que "Ecopetrol no va a terminar como Pdvsa" - crédito @MariaFdaCabal

La integrante del Congreso argumentó que la decisión oficial pondría en peligro la estabilidad y reputación internacional de Ecopetrol, la mayor compañía petrolera del país.

Según la senadora, establecer vínculos comerciales con Venezuela podría derivar en fuertes sanciones financieras y aislamiento de mercados extranjeros.

Cabal insistió en que “no vamos a permitir que Ecopetrol termine en la misma situación de Pdvsa”, la empresa pública venezolana que fue objeto de sanciones y restricciones internacionales.

Estas declaraciones surgen en medio del debate nacional sobre la conveniencia de importar gas venezolano y las consecuencias para la economía local.

Sectores políticos opositores consideran que cualquier acuerdo de este tipo podría acarrear repercusiones legales y comerciales, por lo que han solicitado a las instituciones del Estado intervenir para evitar posibles daños a intereses estratégicos del país.

Temas Relacionados

Enrique GómezGustavo PetroGas en ColombiaCompra de gas a VenezuelaDictadura venezolanaRégimen venezolanoColombia-Noticias

Más Noticias

El divertido reto de Mariana Pajón y Vincent Pelluard: así vivieron juntos los desafíos del embarazo

La pareja de ciclistas olímpicos sorprendió a sus seguidores con un video en el que su pareja simula el embarazo, mientras Mariana Pajón reflexiona sobre el equilibrio entre la maternidad y el deporte

El divertido reto de Mariana

Esto se sabe sobre la posibilidad de entregar una tercera estrella al año en el fútbol colombiano

El polémico título entregado a Rosario Central, de la mano de Ángel Di Maria, en Argentina de manera repentina, abrió le debate sobre adaptar esta medida en el fútbol colombiano

Esto se sabe sobre la

Queso colombiano gana oro en los World Cheese Awards 2025: esta es la historia

El producto Extra Maduro de la quesería HolaAndes, elaborado en Monquentiva, Cundinamarca, fue premiado entre más de 5.000 participantes

Queso colombiano gana oro en

Empresa vinculada a Vladimir Álvarez Claro, asesinado en Cúcuta, apareció en investigación por cargamento de droga: analizan posible relación

El crimen del director de Tropical Resources SAS en Cúcuta impulsó pesquisas sobre conexiones entre el sector exportador, incautaciones de cocaína y procesos por contrabando de crudo, involucrando a exsocios y empresas relacionadas

Empresa vinculada a Vladimir Álvarez

Profesor es judicializado tras ser señalado por abuso sexual contra varios alumnos menores de edad

Las víctimas, de entre 6 y 9 años, declararon los hechos luego de una jornada preventiva en el plantel

Profesor es judicializado tras ser
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

El divertido reto de Mariana

El divertido reto de Mariana Pajón y Vincent Pelluard: así vivieron juntos los desafíos del embarazo

Artistas de la música popular se solidarizan con la situación que afronta Giovanny Ayala con el secuestro de su hijo

Pirlo en el ojo del huracán: mujer trans asegura que el cantante la contactó y muestra pruebas de los chats que tuvieron en redes sociales

La Segura dio nueva actualización de la recuperación de sus cirugías: aseguró que no ha tenido una recuperación fácil

La polémica entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano se enciende con acusaciones y sarcasmo en redes sociales

Deportes

Esto se sabe sobre la

Esto se sabe sobre la posibilidad de entregar una tercera estrella al año en el fútbol colombiano

Bayern Múnich apelará la sanción a Luis Díaz en Champions League: “No fue un acto de violencia”

Así fue la celebración de los 113 años del Deportivo Cali: el decano de Colombia festejó entre hinchas, leyendas y campeonas

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Así quedó la tabla del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 2: Santa Fe celebró el empate de Tolima vs. Bucaramanga